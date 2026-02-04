    Draisaitl bude vlajkonosičom na otváracom ceremoniáli. Doplní ho skokanka na lyžiach

    Leon Draisaitl (vľavo) a Katharina Schmidová.
    Leon Draisaitl (vľavo) a Katharina Schmidová. (Autor: TASR/dpa via AP)
    TASR|4. feb 2026 o 18:31
    ShareTweet0

    Útočník Edmontonu ponesie nemeckú zástavu na milánskom San Sire, Schmidová na paralelnom ceremoniáli v Predazze.

    Elitný hokejista Leon Draisaitl a skokanka na lyžiach Katharina Schmidová budú 6. februára nemeckí vlajkonosiči na otváracích ceremoniáloch ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

    Útočník Edmontonu Oilers ponesie nemeckú zástavu na milánskom San Sire, Schmidová na paralelne prebiehajúcom ceremoniáli v Predazze, kde sa počas hier uskutočnia skokanské súťaže.

    O nemeckých vlajkonosičoch rozhodlo 135.000 fanúšikov v online hlasovaní. Draisaitl odsunul na druhé miesto združenára Johannesa Rydzeka.

    Tretí skončil sánkar Tobias Wendl, ktorý bude spoločne s Tobiasom Arltom obhajovať zlato v súťaži dvojíc. Schmidová predstihla v hlasovaní bobistku Laura Nolteovú a snoubordistku Ramonu Hofmeisterovú. Informovala o tom agentúra DPA.

    „Je to pre mňa výnimočná pocta niesť nemeckú zástavu počas otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier v Taliansku.

    Bude to jeden z vrcholných momentov mojej športovej kariéry,“ vyznal sa Draisaitl, ktorý absolvuje na olympijskom turnaji v Miláne premiéru pod piatimi kruhmi.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Leon Draisaitl (vľavo) a Katharina Schmidová.
    Leon Draisaitl (vľavo) a Katharina Schmidová.
    Draisaitl bude vlajkonosičom na otváracom ceremoniáli. Doplní ho skokanka na lyžiach
    dnes 18:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Draisaitl bude vlajkonosičom na otváracom ceremoniáli. Doplní ho skokanka na lyžiach