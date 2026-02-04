Draisaitl bude vlajkonosičom na otváracom ceremoniáli. Doplní ho skokanka na lyžiach

Elitný hokejista Leon Draisaitl a skokanka na lyžiach Katharina Schmidová budú 6. februára nemeckí vlajkonosiči na otváracích ceremoniáloch ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Útočník Edmontonu Oilers ponesie nemeckú zástavu na milánskom San Sire, Schmidová na paralelne prebiehajúcom ceremoniáli v Predazze, kde sa počas hier uskutočnia skokanské súťaže.
O nemeckých vlajkonosičoch rozhodlo 135.000 fanúšikov v online hlasovaní. Draisaitl odsunul na druhé miesto združenára Johannesa Rydzeka.
Tretí skončil sánkar Tobias Wendl, ktorý bude spoločne s Tobiasom Arltom obhajovať zlato v súťaži dvojíc. Schmidová predstihla v hlasovaní bobistku Laura Nolteovú a snoubordistku Ramonu Hofmeisterovú. Informovala o tom agentúra DPA.
„Je to pre mňa výnimočná pocta niesť nemeckú zástavu počas otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier v Taliansku.
Bude to jeden z vrcholných momentov mojej športovej kariéry,“ vyznal sa Draisaitl, ktorý absolvuje na olympijskom turnaji v Miláne premiéru pod piatimi kruhmi.
