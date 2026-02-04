    VIDEO: Pastrňák s biatlonistkou ponesú českú vlajku. Obrovská česť, povedal

    Český útočník David Pastrňák oslavuje zisk titulu na MS v hokeji 2024.
    Český útočník David Pastrňák oslavuje zisk titulu na MS v hokeji 2024. (Autor: TASR/AP)
    ČTK, TASR|4. feb 2026 o 18:05
    V roku 2022 to boli krasokorčuliar Michal Březina a kapitánka hokejovej reprezentácie Alena Mills.

    Hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová ponesú českú vlajku na otváracom ceremoniáli ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Informoval o tom v stredu v tlačovej správe Český olympijský výbor.

    Útočník Bostonu Bruins dorazí do dejiska olympiády skôr ako ďalší hráči z NHL, aby 6. februára večer mohol niesť českú vlajku na milánskom San Sire.

    "Som strašne hrdý a mám radosť. Bude to pre mňa obrovská česť. A veľmi sa teším, že budem mať šancu ísť so všetkými športovcami reprezentovať našu zem,"uviedol Pastrňák, ktorý ponesie vlajku na štadióne San Siro v Miláne.

    VIDEO: Pastrňák sa dozvedá, že ponesie českú vlajku

    Charvátová ponesie českú zástavu v Cortine, kam sa presunie z Anterselvy, ktorá bude počas hier dejiskom biatlonových súťaží. „Aj keď to bude na diaľku, myslím si, že to bude krásne. Otvorenie hier je symbolom olympiády, sledovala som ho od detstva. Je to veľká pocta, ale budem z toho aj nervózna.“

    Pred dvoma rokmi v Paríži na letných olympijských hrách niesli vlajku džudista Lukáš Krpálek a lukostrelkyňa Mária Horáčková. V roku 2022 na zimnej olympiáde v Pekingu to boli krasokorčuliar Michal Březina a kapitánka hokejovej reprezentácie Alena Mills.

