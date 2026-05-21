    21.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 0:2, 1:2
    Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh.
    Spokojný Országh: Neprišli sme sa sem len zúčastniť. Najbližšie zápasy ukážu, kde sme
    Dánsky brankár Nicolaj Henriksen po góle Adama Lišku v zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026 v hokeji.
    Slováci sú ako kokteil z kreviet, tvrdili Dáni. Štvrtkový im vôbec nesadol
    Slovenský hokejista Oliver Okuliar v zápase proti Dánsku na MS 2026.
    Chalani majú šancu, aby zdolali aj Česko, tvrdí Záborský. Proti Dánom vyzdvihol jedno meno
    Zľava Adam Sýkora a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Pred bránkou boli ako hladní psi, ako Kanaďania. Hra Slovákov nemala slabinu, chválili českí experti
    Slovenskí hráči sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Štvrťfinále je blízko. Slováci možno nebudú potrebovať už ani bod navyše (matematika)
    Martin Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Konečne! Všetci sme mu to priali, kričal Gáborík. Valábik sa po chybe zastal mladíka
    Chalani majú šancu, aby zdolali aj Česko, tvrdí Záborský. Proti Dánom vyzdvihol jedno meno

    Slovenský hokejista Oliver Okuliar v zápase proti Dánsku na MS 2026.
    Slovenský hokejista Oliver Okuliar v zápase proti Dánsku na MS 2026. (Autor: Matt Zambonin/IIHF)
    Sportnet|22. máj 2026 o 00:45
    Zápas Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026 hodnotí Tomáš Záborský.

    Slovenskí hokejisti vyhrali aj štvrtý zápas na MS v hokeji 2026 . Dánov zdolali 5:1 a výrazne zvýšili svoje šance na postup do štvrťfinále. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.

    Podľa mňa to bol najlepší zápas našich na turnaji. Od prvých striedaní bolo vidieť, že hrali to, čo sa proti silnému dánskemu tímu vyžaduje.

    Tlačili sa do bránky, pomohla im využitá presilovka, dali pekné góly a myslím si, že vďaka zaslúženým trom bodom im štvrťfinále neujde. 

    Vyzdvihol by som Olivera Okuliara. Odohral fantastický zápas a potvrdil, že keď treba zabrať a hrať silovo, tak dominuje. Krásne nahral Liškovi a aj v presilovke sa najskôr tlačil do brány a potom našiel Chromiaka.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Je dobré, že sa viacerí hráči dokážu presadiť. Vďaka tomu majú hráči sebavedomie a nám môže len pomôcť, keď je každá formácia nebezpečná.

    Štyri výhry po sebe sú veľmi dobrá vizitka, ale teraz prídu ťažšie súboje.

    Do zápasu s Českom treba ísť s pokorou, no myslím si, že naši chalani môžu byť nebezpeční, keďže splnili prvotný cieľ a nebude na nich veľký tlak.

    Pokiaľ budú korčuľovať tak, ako proti Dánom, nebudú odhadzovať puky a držať sa v útočnom pásme, tak si myslím, že máme šancu na to, aby sme Čechov zdolali.

    Takisto môžeme potrápiť aj Švédov alebo Kanadu. Dôležitá bude disciplína. Musíme sa vyvarovať faulov, pretože tieto tímy majú kvalitné presilovky. 

    Štvrťfinále je blízko. Slováci možno nebudú potrebovať už ani bod navyše (matematika)
    Štvrťfinále je blízko. Slováci možno nebudú potrebovať už ani bod navyše (matematika)

    Možno by som vo zvyšných zápasoch, ak budeme mať istý postup, viac využil Aurela Nauša. Je veľmi nepríjemný, rýchly a hráva presilovky aj oslabenia.

    Turnaj je dlhý, hráči potrebujú regeneráciu a nepotrebujeme riskovať zranenia či už Olivera Okuliara, Mareka Hrivíka alebo Martina Pospíšila.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Dánsky brankár Nicolaj Henriksen po góle Adama Lišku v zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026 v hokeji.
    Dánsky brankár Nicolaj Henriksen po góle Adama Lišku v zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026 v hokeji.
    Slováci sú ako kokteil z kreviet, tvrdili Dáni. Štvrtkový im vôbec nesadol
    Boris Vanya|dnes 00:54
    Brankár Mads Sögaard inkasuje gól v zápase Slovensko - Dánsko.
    št 22:44
    Hlavaj sa vrátil do bránky a Slováci dominovali. Oznámkujte ich za výkon proti Dánsku
    št 22:44
    Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    št 22:44
    Slovensko je blízko postupu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Dánsko
    št 22:44
    Sebastián Čederle (21), kapitán Marek Hrivík (27), Adam Liška (23), Oliver Okuliar (8), Martin Pospíšil (76), Adam Sýkora (10), Kristián Pospíšil (22), Andrej Kollár (72) a Martin Faško-Rudáš (77) sa tešia z gólu počas zápasu Dánsko - Slovensko.
    št 23:00
    Országh chválil Slovensko po výhre: Hrali výborne, asi najlepšie na turnaji
    št 23:00
    Martin Chromiak, Sebastián Čederle a Adam Sýkora sa tešia z gólu počas zápasu Dánsko - Slovensko.
    št 23:04
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
    št 23:04
