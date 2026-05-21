Chalani majú šancu, aby zdolali aj Česko, tvrdí Záborský. Proti Dánom vyzdvihol jedno meno

Slovenskí hokejisti vyhrali aj štvrtý zápas na MS v hokeji 2026 . Dánov zdolali 5:1 a výrazne zvýšili svoje šance na postup do štvrťfinále. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.
Podľa mňa to bol najlepší zápas našich na turnaji. Od prvých striedaní bolo vidieť, že hrali to, čo sa proti silnému dánskemu tímu vyžaduje.
Tlačili sa do bránky, pomohla im využitá presilovka, dali pekné góly a myslím si, že vďaka zaslúženým trom bodom im štvrťfinále neujde.
Vyzdvihol by som Olivera Okuliara. Odohral fantastický zápas a potvrdil, že keď treba zabrať a hrať silovo, tak dominuje. Krásne nahral Liškovi a aj v presilovke sa najskôr tlačil do brány a potom našiel Chromiaka.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
Je dobré, že sa viacerí hráči dokážu presadiť. Vďaka tomu majú hráči sebavedomie a nám môže len pomôcť, keď je každá formácia nebezpečná.
Štyri výhry po sebe sú veľmi dobrá vizitka, ale teraz prídu ťažšie súboje.
Do zápasu s Českom treba ísť s pokorou, no myslím si, že naši chalani môžu byť nebezpeční, keďže splnili prvotný cieľ a nebude na nich veľký tlak.
Pokiaľ budú korčuľovať tak, ako proti Dánom, nebudú odhadzovať puky a držať sa v útočnom pásme, tak si myslím, že máme šancu na to, aby sme Čechov zdolali.
Takisto môžeme potrápiť aj Švédov alebo Kanadu. Dôležitá bude disciplína. Musíme sa vyvarovať faulov, pretože tieto tímy majú kvalitné presilovky.
Možno by som vo zvyšných zápasoch, ak budeme mať istý postup, viac využil Aurela Nauša. Je veľmi nepríjemný, rýchly a hráva presilovky aj oslabenia.
Turnaj je dlhý, hráči potrebujú regeneráciu a nepotrebujeme riskovať zranenia či už Olivera Okuliara, Mareka Hrivíka alebo Martina Pospíšila.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B