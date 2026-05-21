Konečne! Všetci sme mu to priali, kričal Gáborík. Valábik sa po chybe zastal mladíka

Slovenskí hokejisti sú na MS vo Švajčiarsku naďalej nezdolaní. Vo štvrtok večer podali doposiaľ svoj najlepší výkon na turnaji a Dánov zdolali 5:1.
Vďaka tomu majú zverenci trénera Vladimíra Országha už takmer isté miesto vo štvrťfinále, o ktoré ich môže pripraviť len súhra viacerých výsledkov.
"Zaslúžené víťazstvo, klobúk dole," povedal Boris Valábik, ktorý spolu s Mariánom Gáboríkom komentoval zápas v priamom prenose na JOJ Play.
Milujeme presilovky
Súboj proti Dánsku bol vo štvrťfinálovej hre mimoriadne dôležitý. Uvedomovali si to hráči, tréneri, ale aj niekdajší obranca Atlanty Thrashers.
"Veľmi dôležité bude, kto dá prvý gól. Ak by sme inkasovali, Dáni to vedia zavrieť a sú dobre organizovaní. Potom by sme to mali náročné," povedal Valábik, na čo Gáborík odvetil, aby zbytočne nebosoroval.
V prvej tretine sa však Dáni do vyloženej príležitosti nedostali a v útočnom pásme strávili pred Samuelom Hlavajom len 69 sekúnd.
Slováci boli aktívnejší a ich šance postupne prichádzali. "Maťo to musíš dať," kričal Gáborík pri šanci Martina Pospíšila, no už o minútu neskôr si mohol zakričať obľúbenú hlášku "milujeme presilovky".
Po tlaku pred dánskou bránkou strelil svoj druhý gól na turnaji Martin Chromiak a poslal hráčov s dvojkrížom na hrudi do cenného vedenia.
Populárne duo Boris a Brambor bolo s úvodným dejstvom spokojné, hoci im tlak stúpol po nepotrestanom zákroku na Luku Radivojeviča, po ktorom mohli hrať Slováci dlhú presilovku piatich proti trom.
"To si robíš srandu, veď si bol vedľa toho. Ani tú vysokú hokejku si nevidel, že?" adresoval Valábik slová hlavnému rozhodcovi.
Puk nikto v bránke nevidel
Slovákov to však mrzieť nemuselo, keďže hneď v 21. minúte už viedli dvojgólovým rozdielom. Skvelý pas Olivera Okuliara zúročil Adam Liška.
"Krásny bekhend. Pozrite sa, mal hlavu hore a poslal krásnu žabku alá Boris Valábik," rypol si Gáborík do svojho komentátorského kolegu.
Dobrá nálada v štúdiu JOJ Play sa ešte zlepšila o šesť minút neskôr. Hoci väčšina fanúšikov odchádzala na reklamnú pauzu so skóre 2:0, medzičasom vyšpáral zaseknutý puk z bránky Marek Hrivík.