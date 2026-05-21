Gajan dostal po dvoch zápasoch voľno. Zostavy zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj štvrtý zápas na MS vo Švajčiarsku. V bránke proti Dánsku sa predstaví Samuel Hlavaj, dvojkou bude ako proti Nórom Adam Gajan.
Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš. Za ich chrbtom bude dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.
Duel Slovensko - Dánsko štartuje o 20.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos aj s audiokomentárom si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
Slovensko: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik