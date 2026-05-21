    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Gajan dostal po dvoch zápasoch voľno. Zostavy zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj (Slovensko) ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Samuel Hlavaj (Slovensko) ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko. (Autor: TASR)
    Sportnet|21. máj 2026 o 19:02
    Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Dánsko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj štvrtý zápas na MS vo Švajčiarsku. V bránke proti Dánsku sa predstaví Samuel Hlavaj, dvojkou bude ako proti Nórom Adam Gajan.

    Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš. Za ich chrbtom bude dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.

    Duel Slovensko - Dánsko štartuje o 20.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos aj s audiokomentárom si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.

    Zostavy zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Slovensko: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026
