Országh chválil Slovensko po výhre: Hrali výborne, asi najlepšie na turnaji

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 3:0.
Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Chalani odohrali výborný zápas. Možno v prvej tretine sme tam ešte mali nejaké okienka, podržal nás Samo, keď to bolo treba. Nechceli sme dopustiť drámu po dvoch tretinách, keď sme viedli.
Aj po taktickej stránke to chalani zvládli, takže veľká gratulácia do šatne. Po inkasovanom góle sme sa to snažili upokojiť. Stala sa tam chyba, ale chyby vždy budú. Chalani dobre zareagovali a do ničoho vážnejšieho sme potom Dánov nepúšťali.
Asi to bol náš najlepší výkon na šampionáte. Ak si zoberieme komplexne celý zápas, tak určite áno, lebo hrali sme dobre 60 minút, nemali sme nejaké väčšie výpadky.
Aj keď Dáni v prvej tretine hrozili. Chceme sa zlepšovať od zápasu k zápasu a urobili sme ďalší krok k tomu, kde chceme byť.“
Oliver Okuliar, útočník SR, gól a dve asistencie v zápase: „Zápas bol zo začiatku vyrovnaný, potom sme nejaký ten gól dali a odskočili sme im, čo bolo pre nás dôležité. Rozhodcu som pri mojom góle nemusel prehovárať, dnes je video, takže by ho upozornil aj videorozhodca. Boli sme koncentrovaní a hovorili sme si, že sa nám nemôže stať to, čo proti Slovincom. Boli sme disciplinovaní, super to bolo. Je to tímový výkon, dôležité sú tri body, za čo som veľmi rád. Predtým potiahli iní chalani, dnes ja, takže som rád, že sa vieme takto doplniť. Budeme radi, keď si derby proti Čechom užijeme a určite nejaký ten bodík by sme radi ukradli. Určite tam nejdeme s porazenou hlavou.“
Sebastián Čederle, útočník SR, gól v zápase: „Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas a sme veľmi radi, že sme vyhrali za tri body. Som rád, že sme výborne hrali presilovky aj oslabenia. Som rád, že sme nepoľavili a pokračovali sme v našej hre. Deň voľna pomohol, že sme nešli na ľad a trošku sme vypli od hokeja. Išli sme si zahrať futbal a pomohlo to. Prvýkrát som videl, že až po odpískaní sme zistili, že sme dali gól, ale našťastie to tam padlo. Musíme sa pozrieť, ako hrajú Česi, tiež majú výborný tím. Bude to dôležitý zápas z pohľadu tabuľky, ale keď budeme hrať náš hokej, tak budeme úspešní.“
Adam Sýkora, útočník SR: „Podali sme veľmi dobrý tímový výkon, mali sme len jedno vylúčenie a to nám dávalo silu Dánov vyčerpať. Dôverovali sme si a ja som rád, že máme ďalšie víťazstvo.“
Martin Pospíšil, útočník SR, autor štvrtého gólu SR: „Parádny tímový výkon, musíme sa od neho odraziť. Všetci odviedli skvelú prácu od útočníkov, cez obrancov až po brankára. Som rád, že sme mali len jedno vylúčenie, lebo v zápase proti Slovinsku som cítil, že sme hrali veľa oslabení. A vieme, že keď hráme piati, tak sa proti nám hrá veľmi ťažko. Som rád, že sme to dnes takto zvládli.“