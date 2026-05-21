Slováci sú ako kokteil z kreviet, tvrdili Dáni. Štvrtkový im vôbec nesadol

    21.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 0:2, 1:2
    Dánsky brankár Nicolaj Henriksen po góle Adama Lišku v zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026 v hokeji. (Autor: Matt Zambonin/IIHF)
    Boris Vanya|22. máj 2026 o 00:54
    Pozrite si ohlasy dánskych médií po zápase skupiny B Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026.

    Oba tábory ho považovali za kľúčový zápas v boji o postup do štvrťfinále MS v hokeji 2026. Kým Slovensko je po štyroch zápasoch na šampionáte stále bez prehry a má namierené do štvrťfinále, Dánsko nezískalo zatiaľ ani bod.

    Slováci zdolali štvrtkového súpera v skupine B po najlepšom výkone na turnaji 5:1.

    Portál dánskeho telerozhlasu ešte pred zápasom pripomenul, že aj minuloročná dánska hokejová rozprávka sa začala troma prehrami.

    Dáni vtedy na domácom ľade v Herningu prehrali s USA, Švajčiarskom, aj Českom, ale potom zdolali Kazachstan, Maďarsko, Nórsko, v rozhodujúcom zápase Nemecko po nájazdoch a postúpili do štvrťfinále.

    Tam sa postarali o obrovskú senzáciu, keď vyradili Kanadu 2:1 a napokon skončili na MS štvrtí. Taký scenár sa však so Švajčiarsku nebude opakovať.

    "Slováci sú ako kokteil z kreviet. Viete si na ňom pochutnať, ale často je ho veľmi ťažké stráviť," charakterizoval súpera Dánov reportér Morten Molby.

    Slovensko zmarilo dánske sny o štvrťfinále - hlásal titulok portálu o niekoľko hodín neskôr.

    "Dánsko výkonom sklamalo a vo Fribourgu sa bude musieť sústrediť na záchranu. Teoreticky by sa mohlo s deviatimi bodmi stále dostať do štvrťfinále, ale to by si vyžadovalo toľko nereálnych výsledkov v ostatných zápasoch, že sa o tom neoplatí uvažovať," dodal dánsky telerozhlas.

    Denník Ekstrabladet napísal, že Dáni nemali v zápase žiadnu šancu. "Dánskemu tímu plnému frustrovaných hráčov, ktorí sa v zápase vôbec nechytili, prakticky nič nefungovalo.

    Prehra so Slovenskom, krajinou s bohatou hokejovou tradíciou, nie je katastrofa. Spôsob, akým sa to stalo, však musí vyvoláva obavy," dodal.

    Dánsko ponížené na majstrovstvách sveta - oznamoval palcovým titulkom portál televízie TV2. "Naozaj to nevyzerá dobre a pomaly sa začíname obávať katastrofy v podobe zostupu," dodal.

    Svetielkom v tme pre Dánov je potenciálny príchod útočníka Oscara Fiskera Mølgaarda z tímu AHL Coachella Valley Firebirds.

    "Súdiac podľa štvrtkového výkonu ho budeme veľmi potrebovať," dodal web televízie TV2.

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

