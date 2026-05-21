Slováci sú ako kokteil z kreviet, tvrdili Dáni. Štvrtkový im vôbec nesadol

Oba tábory ho považovali za kľúčový zápas v boji o postup do štvrťfinále MS v hokeji 2026. Kým Slovensko je po štyroch zápasoch na šampionáte stále bez prehry a má namierené do štvrťfinále, Dánsko nezískalo zatiaľ ani bod.
Slováci zdolali štvrtkového súpera v skupine B po najlepšom výkone na turnaji 5:1.
Portál dánskeho telerozhlasu ešte pred zápasom pripomenul, že aj minuloročná dánska hokejová rozprávka sa začala troma prehrami.
Dáni vtedy na domácom ľade v Herningu prehrali s USA, Švajčiarskom, aj Českom, ale potom zdolali Kazachstan, Maďarsko, Nórsko, v rozhodujúcom zápase Nemecko po nájazdoch a postúpili do štvrťfinále.
Tam sa postarali o obrovskú senzáciu, keď vyradili Kanadu 2:1 a napokon skončili na MS štvrtí. Taký scenár sa však so Švajčiarsku nebude opakovať.
"Slováci sú ako kokteil z kreviet. Viete si na ňom pochutnať, ale často je ho veľmi ťažké stráviť," charakterizoval súpera Dánov reportér Morten Molby.
Slovensko zmarilo dánske sny o štvrťfinále - hlásal titulok portálu o niekoľko hodín neskôr.
"Dánsko výkonom sklamalo a vo Fribourgu sa bude musieť sústrediť na záchranu. Teoreticky by sa mohlo s deviatimi bodmi stále dostať do štvrťfinále, ale to by si vyžadovalo toľko nereálnych výsledkov v ostatných zápasoch, že sa o tom neoplatí uvažovať," dodal dánsky telerozhlas.
Denník Ekstrabladet napísal, že Dáni nemali v zápase žiadnu šancu. "Dánskemu tímu plnému frustrovaných hráčov, ktorí sa v zápase vôbec nechytili, prakticky nič nefungovalo.
Prehra so Slovenskom, krajinou s bohatou hokejovou tradíciou, nie je katastrofa. Spôsob, akým sa to stalo, však musí vyvoláva obavy," dodal.
Dánsko ponížené na majstrovstvách sveta - oznamoval palcovým titulkom portál televízie TV2. "Naozaj to nevyzerá dobre a pomaly sa začíname obávať katastrofy v podobe zostupu," dodal.
Svetielkom v tme pre Dánov je potenciálny príchod útočníka Oscara Fiskera Mølgaarda z tímu AHL Coachella Valley Firebirds.
"Súdiac podľa štvrtkového výkonu ho budeme veľmi potrebovať," dodal web televízie TV2.