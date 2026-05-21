Deň D - Dánsko. Aký hráme hokej? Exkluzívny diel aj s Tatarom (Hokejový BOSS - špeciál k MS)

Slovenská hokejová verejnosť žije svetovým šampionátom. Naši reprezentanti majú po troch zápasoch na konte osem bodov, čo je podľa hostí najnovšej epizódy podcastu Hokejový BOSS výborný odrazový mostík.
Kapitán Tomáš Tatar a útočník Tomáš Záborský v štúdiu otvorene zhodnotili doterajšie výkony hokejistov Slovenska a to, čo musí prísť, ak chceme pomýšľať na úspech vo štvrťfinále.
Hoci prevláda spokojnosť, hostia sa zhodli, že zápas so Slovinskom sme mali uzavrieť skôr. Stratený bod v záverečnej tretine pripisujú úbytku energie aj tlaku, ktorý na mladý tím dolieha.
„Myslím si, že mohlo byť deväť. Malo byť deväť. Vyhrať zápas s Dánskom a budeme vo štvrťfinále,“ zhodnotil aktuálnu situáciu Tomáš Záborský.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tomáš Tatar, ktorý pre zranenie sleduje turnaj z pozície experta, vidí v modernom hokeji jasný trend – rozdiely medzi tímami sa stierajú.
„Na MS už naozaj nie je ľahký súper. Tie mužstvá dobre korčuľujú, hrajú perfektný systém a sú agresívne,“ prízvukuje Tatar, ktorý pred kľúčovým duelom s Dánskom očakáva opatrný hokej.
„Tipujem také 2:1, možno 3:1 do prázdnej brány,“ predpovedá výsledok dôležitého súboja.
Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?
- Ako vplývala (ne)skúsenosť na záverečnú tretinu so Slovinskom
- Ako zlepšiť presilovú hru 5:3 a kedy to v nej padne Chromiakovi
- Úprimnú spoveď o tom, ako Tomáš Tatar hral s bolesťami „na jednej a pol nohe“.
- Aké je to objaviť sa na ľade v 18. rokoch na ľade s Lidströmom, Zetterbergom a ďalšími legendami Detroitu Red Wings.
- Porovnanie aké je hrať pred plnou Montrealskou Bell Centre a štadiónom plným slovenských fanúšikov počas MS či ZOH.
- Prečo je v Montreale hokej témou číslo jeden aj pri obede v reštaurácii.
- Čo vraví Tatar o vývoji Mešára, či o spolupráci bratov Pospíšilovcov a mnoho ďalšieho
Predikcie a odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
