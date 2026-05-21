    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Sledujte na Joj
    Joj
    PrehľadHokejový BOSS

    Deň D - Dánsko. Aký hráme hokej? Exkluzívny diel aj s Tatarom (Hokejový BOSS - špeciál k MS)

    Tomáš Záborský a Tomáš Tatar počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
    Sportnet|21. máj 2026 o 09:00
    Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

    Slovenská hokejová verejnosť žije svetovým šampionátom. Naši reprezentanti majú po troch zápasoch na konte osem bodov, čo je podľa hostí najnovšej epizódy podcastu Hokejový BOSS výborný odrazový mostík.

    Kapitán Tomáš Tatar a útočník Tomáš Záborský v štúdiu otvorene zhodnotili doterajšie výkony hokejistov Slovenska a to, čo musí prísť, ak chceme pomýšľať na úspech vo štvrťfinále.

    Hoci prevláda spokojnosť, hostia sa zhodli, že zápas so Slovinskom sme mali uzavrieť skôr. Stratený bod v záverečnej tretine pripisujú úbytku energie aj tlaku, ktorý na mladý tím dolieha.

    „Myslím si, že mohlo byť deväť. Malo byť deväť. Vyhrať zápas s Dánskom a budeme vo štvrťfinále,“ zhodnotil aktuálnu situáciu Tomáš Záborský.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    Tomáš Tatar, ktorý pre zranenie sleduje turnaj z pozície experta, vidí v modernom hokeji jasný trend – rozdiely medzi tímami sa stierajú.

    „Na MS už naozaj nie je ľahký súper. Tie mužstvá dobre korčuľujú, hrajú perfektný systém a sú agresívne,“ prízvukuje Tatar, ktorý pred kľúčovým duelom s Dánskom očakáva opatrný hokej.

    „Tipujem také 2:1, možno 3:1 do prázdnej brány,“ predpovedá výsledok dôležitého súboja.

    Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?

    • Ako vplývala (ne)skúsenosť na záverečnú tretinu so Slovinskom
    • Ako zlepšiť presilovú hru 5:3 a kedy to v nej padne Chromiakovi
    • Úprimnú spoveď o tom, ako Tomáš Tatar hral s bolesťami „na jednej a pol nohe“.
    • Aké je to objaviť sa na ľade v 18. rokoch na ľade s Lidströmom, Zetterbergom a ďalšími legendami Detroitu Red Wings.
    • Porovnanie aké je hrať pred plnou Montrealskou Bell Centre a štadiónom plným slovenských fanúšikov počas MS či ZOH.
    • Prečo je v Montreale hokej témou číslo jeden aj pri obede v reštaurácii.
    • Čo vraví Tatar o vývoji Mešára, či o spolupráci bratov Pospíšilovcov a mnoho ďalšieho

    Predikcie a odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    MS v hokeji 2026 - tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    5
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Patrik Koch
    Patrik Koch
    Fotka na pamiatku a koniec priateľstva. Koch nastúpi proti Kochovi, no vtipy pôjdu bokom
    dnes 09:40
