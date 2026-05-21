    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina A
    4 - 1
    1:0, 2:1, 1:0
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    PrehľadOnline prenosFotogalériaSumárVideo

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    Švajčiarski hokejisti oslavujú gól proti Veľkej Británii.
    Švajčiarski hokejisti oslavujú gól proti Veľkej Británii. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|22. máj 2026 o 00:06
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Švajčiarsko - Veľká Británia skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Švajčiarska porazili na domácich majstrovstvách sveta v Zürichu Veľkú Britániu 4:1, vyhrali aj piaty zápas na turnaji a vedú tabuľku skupiny A.

    Briti sú so štyrmi porážkami a bez bodu poslední. Dva góly strelil útočník Nino Niederreiter.

    V súboji prvého s posledným tímom priebežnej tabuľky A-skupiny sa domáci favorit radoval z úvodného gólu v 6. minúte. Josi vysunul do úniku Niederreitera, ktorý si strelou k žŕdke otvoril gólový účet na šampionáte.

    Švajčiari zdvojnásobili svoje vedenie v úvode druhej tretiny, keď Brit Halbert z rohu klziska nechcene našiel pred bránou Hischiera, ktorý ponúknutú príležitosť využil.

    V 29. minúte zvýšil na 3:0 Knak, ktorý si v útočnom pásme našiel odrazený puk a upratal ho do siete. Briti mierne zdramatizovali duel v 35. minúte po rýchlom brejku.

    Ten potiahol po ľavom krídle Kirk a po jeho koncovke skóroval z dorážky Waller. Švajčiari však drámu nedopustili.

    V 53. minúte sa dostali do prečíslenia a Niederreiter pridal z dorážky svoj druhý presný zásah, čím zvýšil na konečných 4:1.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    4
    4
    0
    0
    0
    20:5
    12
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    4
    0
    0
    0
    4
    4:19
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Švajčiarski hokejisti oslavujú gól proti Veľkej Británii.
    Švajčiarski hokejisti oslavujú gól proti Veľkej Británii.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    dnes 00:06
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Švajčiarski hokejisti oslavujú gól proti Veľkej Británii.
    Švajčiarski hokejisti oslavujú gól proti Veľkej Británii.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    dnes 00:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026