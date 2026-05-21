VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švajčiarska porazili na domácich majstrovstvách sveta v Zürichu Veľkú Britániu 4:1, vyhrali aj piaty zápas na turnaji a vedú tabuľku skupiny A.
Briti sú so štyrmi porážkami a bez bodu poslední. Dva góly strelil útočník Nino Niederreiter.
V súboji prvého s posledným tímom priebežnej tabuľky A-skupiny sa domáci favorit radoval z úvodného gólu v 6. minúte. Josi vysunul do úniku Niederreitera, ktorý si strelou k žŕdke otvoril gólový účet na šampionáte.
Švajčiari zdvojnásobili svoje vedenie v úvode druhej tretiny, keď Brit Halbert z rohu klziska nechcene našiel pred bránou Hischiera, ktorý ponúknutú príležitosť využil.
V 29. minúte zvýšil na 3:0 Knak, ktorý si v útočnom pásme našiel odrazený puk a upratal ho do siete. Briti mierne zdramatizovali duel v 35. minúte po rýchlom brejku.
Ten potiahol po ľavom krídle Kirk a po jeho koncovke skóroval z dorážky Waller. Švajčiari však drámu nedopustili.
V 53. minúte sa dostali do prečíslenia a Niederreiter pridal z dorážky svoj druhý presný zásah, čím zvýšil na konečných 4:1.
