    21.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 0:2, 1:2
    Zľava Adam Sýkora a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Pred bránkou boli ako hladní psi, ako Kanaďania. Hra Slovákov nemala slabinu, chválili českí experti
    Slovenskí hráči sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Štvrťfinále je blízko. Slováci možno nebudú potrebovať už ani bod navyše (matematika)
    Martin Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Konečne! Všetci sme mu to priali, kričal Gáborík. Valábik sa po chybe zastal mladíka
    Brankár Mads Sögaard inkasuje gól v zápase Slovensko - Dánsko.
    Hlavaj sa vrátil do bránky a Slováci dominovali. Oznámkujte ich za výkon proti Dánsku
    Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Slovensko je blízko postupu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Dánsko
    Sebastián Čederle (21), kapitán Marek Hrivík (27), Adam Liška (23), Oliver Okuliar (8), Martin Pospíšil (76), Adam Sýkora (10), Kristián Pospíšil (22), Andrej Kollár (72) a Martin Faško-Rudáš (77) sa tešia z gólu počas zápasu Dánsko - Slovensko.
    Országh chválil Slovensko po výhre: Hrali výborne, asi najlepšie na turnaji
    Slovenskí hráči sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko. (Autor: TASR)
    Postupová matematika po zápase Slovensko - Dánsko.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti zdolali vo svojom štvrtom zápase na MS vo Švajčiarsku Dánsko 5:1. Čo znamená toto víťazstvo pre ich štvrťfinálové ambície?

    Práve Dánsko bolo pred turnajom považované za najväčšieho súpera v boji o postup do vyraďovacej fázy.

    V nej budú pokračovať štyri najlepšie tímy z oboch skupín.

    Po štvrtkovom programe majú všetky tímy v B-skupine odohraté štyri zápasy. Najreálnejšiu šancu postúpiť do štvrťfinále má päť tímov - Kanada, Slovensko, Česko, Nórsko a Švédsko (podľa aktuálneho poradia).

    Šance trojice Slovinsko, Taliansko a Dánsko sú už skôr v teoretickej rovine.

    Slovákov čakajú na turnaji ešte tri zápasy, v ktorých môžu zabodovať, hoci proti Česku, Kanade a Švédsku to bude náročnejšie.

    Na postup do štvrťfinále však možno nebudú potrebovať už žiadny bod navyše.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    V tabuľke majú momentálne 11 bodov, čo znamená, že ich nemôžu predbehnúť Dáni, Taliani a Slovinci len ak by vyhrali všetky svoje zvyšné zápasy (proti Kanade, Dánsku a Taliansku) a zároveň by Slováci už vôbec nebodovali.

    V hre o štvrťfinále sú stále Nóri, ktorí vo štvrtok zaskočili Kanadu. Senzačne siahali na tri body, napokon získali jeden za prehru po predĺžení.

    Ak sa chcú dostať pred Slovákov, musia získať v najbližších troch zápasoch aspoň päť bodov (ak Slovensko nebudú bodovať). Nastúpia proti Švédsku, Česku a napokon proti Dánsku.

    V prípade rovnosti bodov so Slovenskom hrá v prospech výberu Vladimíra Országha vzájomný zápas (2:1).

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia hrajú hokej vo fanzóne pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke návštevníci sedia v gastro zóne pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke Adam Sýkora (Slovensko) sa rozcvičuje na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    54 fotografií
    Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) sa rozcvičuje na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Mads Sögaard, Markus Lauridsen a Patrick Russell (všetci Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke zľava Patrik Kochr (Slovensko) a Alexander True (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke brankár Mads Sögaard (Dánsko), ktorý je v opatere lekárky tímu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke maskot Cooly zdraví divákov na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) a Mikkel Aagaard (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) chytá puk do lapačky počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Christian Wejse (Dánsko) a Samuel Kňažko (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Chromiak (88, Slovensko) sa teší so spoluhráčmi na striedačke z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke striedačka Dánska počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22) a Oliver Okuliar (8) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (nie je na snímke, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Denmark's Markus Lauridsen, Denmark's Jesper Jensen Aabo, Denmark's goaltender Mads Sogaard, and Slovakia's Oliver Okuliar, from left, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Denmark's goaltender Mads Sogaard and Slovakia's Oliver Okuliar, right, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke brankár Mads Sögaard (Dánsko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Denmark's goaltender Mads Sogaard makes a save against Slovakia's Oliver Okuliar during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Sebastian Cederle, left, and Denmark's goaltender Mads Sogaard battle for the puck during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke slovenskí hráči zľava Sebastián Čederle (21), kapitán Marek Hrivík (27), Adam Liška (23), Oliver Okuliar (8), Martin Pospíšil (76), Adam Sýkora (10), Kristián Pospíšil (22), Andrej Kollár (72) a Martin Faško-Rudáš (77) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke maskot Cooly a slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Kristián Pospíšil (Slovensko) a kapitán Jesper Jensen (Dánsko) bojujú o puk pred bránou Dánska počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava František Gajdoš, kapitán Marek Hrivík, Mislav Rosandič a Oliver Okuliar (všetci Slovensko) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke slovenskí hráči sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) sa teší z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke zľava Adam Sýkora a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke slovenskí hráči sa držia okolo pliec po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke slovenskí hráči Adam Sýkora (10), Mislav Rosandič (44), Filip Mešár (9) a Sebastián Čederle (21) sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1. Na snímke vpravo Adam Sýkora (Slovensko) a vľavo brankár Nicolaj Henriksen (Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Martin Chromiak, Sebastián Čederle a Adam Sýkora sa tešia z gólu počas zápasu Dánsko - Slovensko.Na snímke hráči Slovenska sprava Martin Chromiak a Sebastián Čederle sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke hráči Slovenska Kristián Pospíšil (22), Martin Faško-Rudáš (77), Samuel Kňažko (12) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Pospíšil (73) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Martin Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026. Na snímke sprava Patrick Russell sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Mikkel Aagaard (obaja Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Martin Pospíšil a Martin Faško-Rudáš (obaja Slovensko) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke kapitán Marek Hrivík (27, Slovensko) na vhadzovaní počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) korčuľuje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko) reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Slovakia's Sebastian Cederle, center, celebrates his Martin Chromiak, right, and Adam Sykora after scoring during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Sebastian Cederle, left, celebrates Martin Chromiak after scoringduring the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil &6) celebrates with teammates teammates, from left, Samuel Knazko, Martin Fasko-Rudas and Kristian Pospisil after scoring a goal during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Denmark's Mikkel Aagaard, left celebrates Patrick Russell after scoring a goal during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Maxim Strbak, left, and Denmark's Anders Koch, right, battle for the puck during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke tréner dánskej hokejovej reprezentácie Mikael Gath sleduje zápas základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Dánsko prehralo 1:5.Na snímke hráči Dánska sprava Mathias From a Phillip Schultz reagujú po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Dánsko prehralo 1:5.Na snímke Patrik Koch (Slovensko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke hráči Slovenska sprava Martin Faško-Rudáš, Luka Radivojevič a Mislav Rosandič sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Patrik Koch a Adam Sýkora sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke sprava Jozef Viliam Kmec a Samuel Kňažko (obaja Slovensko) reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.

    Pri kombinácii výsledkov však môže nastať aj situácia, že rovnaký počet bodov bude mať viac tímov, v takom prípade rozhoduje minitabuľka vzájomných zápasov.

    Švédi majú momentálne šesť bodov. Najbližšie nastúpia proti Taliansku a budú veľký favorit. Potom ich čaká Nórsko a v utorok Slovensko.

    Ak by Švédi vyhrali nad Talianmi, ale nezdolali Nórov, o postup budú musieť zabojovať proti Slovákom.

    Slovenským hokejistom môže stačiť na postup aj súčasných 11 bodov, ale pri istej kombinácii výsledkov nemusí ani 13.

    Ak by napríklad Nóri zdolali Švédov za dva body, Čechov za dva body a Dánov za 3 body, mali by 14 bodov.

    Švédi by zdolali Talianov za 3 body, s Nórmi by získali bod a proti Slovákom 3 - mali by 13 bodov (a lepší vzájomný zápas so Slovákmi).

    Česi by získali bod proti Slovensku aj proti Nórsku a aspoň dva proti Kanade a mali by 14 bodov. Slováci by v takom prípade skončili až na piatom mieste v B-skupine.

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

