Štvrťfinále je blízko. Slováci možno nebudú potrebovať už ani bod navyše (matematika)

Slovenskí hokejoví reprezentanti zdolali vo svojom štvrtom zápase na MS vo Švajčiarsku Dánsko 5:1. Čo znamená toto víťazstvo pre ich štvrťfinálové ambície?
Práve Dánsko bolo pred turnajom považované za najväčšieho súpera v boji o postup do vyraďovacej fázy.
V nej budú pokračovať štyri najlepšie tímy z oboch skupín.
Po štvrtkovom programe majú všetky tímy v B-skupine odohraté štyri zápasy. Najreálnejšiu šancu postúpiť do štvrťfinále má päť tímov - Kanada, Slovensko, Česko, Nórsko a Švédsko (podľa aktuálneho poradia).
Šance trojice Slovinsko, Taliansko a Dánsko sú už skôr v teoretickej rovine.
Slovákov čakajú na turnaji ešte tri zápasy, v ktorých môžu zabodovať, hoci proti Česku, Kanade a Švédsku to bude náročnejšie.
Na postup do štvrťfinále však možno nebudú potrebovať už žiadny bod navyše.
V tabuľke majú momentálne 11 bodov, čo znamená, že ich nemôžu predbehnúť Dáni, Taliani a Slovinci len ak by vyhrali všetky svoje zvyšné zápasy (proti Kanade, Dánsku a Taliansku) a zároveň by Slováci už vôbec nebodovali.
V hre o štvrťfinále sú stále Nóri, ktorí vo štvrtok zaskočili Kanadu. Senzačne siahali na tri body, napokon získali jeden za prehru po predĺžení.
Ak sa chcú dostať pred Slovákov, musia získať v najbližších troch zápasoch aspoň päť bodov (ak Slovensko nebudú bodovať). Nastúpia proti Švédsku, Česku a napokon proti Dánsku.
V prípade rovnosti bodov so Slovenskom hrá v prospech výberu Vladimíra Országha vzájomný zápas (2:1).
Pri kombinácii výsledkov však môže nastať aj situácia, že rovnaký počet bodov bude mať viac tímov, v takom prípade rozhoduje minitabuľka vzájomných zápasov.
Švédi majú momentálne šesť bodov. Najbližšie nastúpia proti Taliansku a budú veľký favorit. Potom ich čaká Nórsko a v utorok Slovensko.
Ak by Švédi vyhrali nad Talianmi, ale nezdolali Nórov, o postup budú musieť zabojovať proti Slovákom.
Slovenským hokejistom môže stačiť na postup aj súčasných 11 bodov, ale pri istej kombinácii výsledkov nemusí ani 13.
Ak by napríklad Nóri zdolali Švédov za dva body, Čechov za dva body a Dánov za 3 body, mali by 14 bodov.
Švédi by zdolali Talianov za 3 body, s Nórmi by získali bod a proti Slovákom 3 - mali by 13 bodov (a lepší vzájomný zápas so Slovákmi).
Česi by získali bod proti Slovensku aj proti Nórsku a aspoň dva proti Kanade a mali by 14 bodov. Slováci by v takom prípade skončili až na piatom mieste v B-skupine.