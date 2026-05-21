    Hokejový BOSSPreview

    Dáni sú po troch prehrách hladní a agresívni. Zápas proti Slovensku bude kľúčový

    Dánsky útočník Nick Olesen v zápase proti Česko na MS v hokeji 2026.
    Dánsky útočník Nick Olesen v zápase proti Česko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega, Martin Turčin|21. máj 2026 o 13:45
    Dánsko je štvrtým súperom Slovenska na MS v hokeji.

    „Veľké, naozaj veľké víťazstvo!" Komentátori na kanadskej stanici TSN nevedeli nájsť iné slová. Kanada senzačne vypadla vo štvrťfinále, vyradilo ju Dánsko.

    Na vlaňajšom šampionáte v Štokholme a Herningu sa dánski hokejisti postarali o jedno z najväčších prekvapení medzinárodného hokeja. 

    Crosbyho a spol. zdolali 2:1. „Som sklamaný," hovoril jeden z najlepších hráčov histórie. 

    O necelý rok neskôr bude Dánsko štvrtým súperom Slovenska na MS v hokeji 2026. Z kádra, ktorý vyradil Kanadu, prišlo do Švajčiarska až 13 hráčov.

    Pre oba tímy pôjde o kľúčový zápas, ktorý môže napovedať, kto sa predstaví vo štvrťfinále. 

    Dáni sú hladní

    Dáni sú od úspechu zatiaľ vzdialení. Na šampionáte nezískali ani jeden bod. S Čechmi prehrali 1:4, so Švédmi 2:6 a s Kanadou 1:5.

    “Po troch dueloch sú bez bodu, takže určite budú hladní. Vieme, že v úvode hrali proti trom favoritom skupiny a určite si na nás veria,“ avizoval asistent trénera Slovenska Peter Frühauf.

    „Dúfajú, že práve tento zápas bude ten, ktorý to zlomí. My sme však na to pripravení a nerobíme si z toho ťažkú hlavu. Pre nás je to zápas ako každý iný.“

    Dánov čaká duel so Slovenskom a potom traja outsideri. Slováci mali program presne opačný.

    Zvíťazili nad papierovo slabšími súpermi a v posledných troch stretnutiach budú outsiderom.

    Práve preto môže byť zápas Slovensko – Dánsko rozhodujúci smerom do štvrťfinále.

    Súperi podobnej úrovne

    Vo Švajčiarsku majú Dáni druhé najstaršie aj druhé najskúsenejšie mužstvo.

    Z NHL majú jediného hráča – brankára Søgaarda, ktorý však za Ottawu odchytal len dva zápasy a nastupoval prevažne v AHL.

    Zvyšok výberu tvoria hráči z európskych líg.

    Deväť hráčov pôsobí v dánskej najvyššej súťaži, piati v nemeckej, štyria v nadnárodnej ICEHL a viacerí hrajú vo Švédsku či Fínsku.

    Slováci práve súbojmi s Dánmi uzavreli prípravu na šampionát. V Spišskej Novej Vsi najprv prehrali 0:3 a potom vyhrali 4:2. 

    „Budeme sa snažiť tento zápas vyhrať, pretože je to kvalitatívne súper na našej úrovni,“ hovoril Oliver Okuliar. „Práve takéto zápasy chceme vyhrávať.“

    Rovnako to vnímajú aj Dáni.


