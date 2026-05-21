Dáni sú po troch prehrách hladní a agresívni. Zápas proti Slovensku bude kľúčový

„Veľké, naozaj veľké víťazstvo!" Komentátori na kanadskej stanici TSN nevedeli nájsť iné slová. Kanada senzačne vypadla vo štvrťfinále, vyradilo ju Dánsko.
Na vlaňajšom šampionáte v Štokholme a Herningu sa dánski hokejisti postarali o jedno z najväčších prekvapení medzinárodného hokeja.
Crosbyho a spol. zdolali 2:1. „Som sklamaný," hovoril jeden z najlepších hráčov histórie.
O necelý rok neskôr bude Dánsko štvrtým súperom Slovenska na MS v hokeji 2026. Z kádra, ktorý vyradil Kanadu, prišlo do Švajčiarska až 13 hráčov.
Pre oba tímy pôjde o kľúčový zápas, ktorý môže napovedať, kto sa predstaví vo štvrťfinále.
Dáni sú hladní
Dáni sú od úspechu zatiaľ vzdialení. Na šampionáte nezískali ani jeden bod. S Čechmi prehrali 1:4, so Švédmi 2:6 a s Kanadou 1:5.
“Po troch dueloch sú bez bodu, takže určite budú hladní. Vieme, že v úvode hrali proti trom favoritom skupiny a určite si na nás veria,“ avizoval asistent trénera Slovenska Peter Frühauf.
„Dúfajú, že práve tento zápas bude ten, ktorý to zlomí. My sme však na to pripravení a nerobíme si z toho ťažkú hlavu. Pre nás je to zápas ako každý iný.“
Dánov čaká duel so Slovenskom a potom traja outsideri. Slováci mali program presne opačný.
Zvíťazili nad papierovo slabšími súpermi a v posledných troch stretnutiach budú outsiderom.
Práve preto môže byť zápas Slovensko – Dánsko rozhodujúci smerom do štvrťfinále.
Súperi podobnej úrovne
Vo Švajčiarsku majú Dáni druhé najstaršie aj druhé najskúsenejšie mužstvo.
Z NHL majú jediného hráča – brankára Søgaarda, ktorý však za Ottawu odchytal len dva zápasy a nastupoval prevažne v AHL.
Zvyšok výberu tvoria hráči z európskych líg.
Deväť hráčov pôsobí v dánskej najvyššej súťaži, piati v nemeckej, štyria v nadnárodnej ICEHL a viacerí hrajú vo Švédsku či Fínsku.
Slováci práve súbojmi s Dánmi uzavreli prípravu na šampionát. V Spišskej Novej Vsi najprv prehrali 0:3 a potom vyhrali 4:2.
„Budeme sa snažiť tento zápas vyhrať, pretože je to kvalitatívne súper na našej úrovni,“ hovoril Oliver Okuliar. „Práve takéto zápasy chceme vyhrávať.“
Rovnako to vnímajú aj Dáni.
„Očakávam tesný duel. Slováci mali výborný začiatok turnaja, my však budeme na sto percent pripravení. V takomto zápase môžu rozhodovať malé detaily,“ povedal dánsky útočník Mikkel Aagaard.
Okuliarov spoluhráč a hviezda z Fínska
Najnebezpečnejšiu trojicu dánskeho výberu tvoria krídelníci Joachim Blichfeld, Nick Olesen a Mikkel Aagaard.
Blichfeld je čerstvý majster fínskej ligy s Tapparou, kde v siedmom zápase finálovej série s KooKoo strelil víťazný gól. V základnej časti bol so 71 bodmi v 53 dueloch druhým najproduktívnejším hráčom celej súťaže a je veľkou zbraňou dánskej ofenzívy.
Olesen hrá v Českých Budějoviciach a v reprezentačnom drese sa mu darí. Bodoval v každom zápase prípravy aj vo všetkých stretnutiach na MS.
Veľmi dobrými výkonmi pomohol k lanskému postupu do semifinále. Na šampionáte nazbieral 12 bodov a dostal sa aj do all-star tímu turnaja.
Aagaard hrá vo švédskom mužstve Skellefteå, kde aj s Oliverom Okuliarom vyhral ligový titul.
„Je to skúsený hráč, už ani neviem, koľké majstrovstvá sveta absolvuje. Určite bude patriť medzi ich najlepších hráčov, tak uvidíme, čo predvedie,“ povedal Okuliar.
Oliver Okuliar na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
Na nebezpečné trio si dajú pozor
Na štyroch dánskych góloch mala táto trojica obrovský podiel.
Olesen bodoval pri každom z nich, Blichfeld a Aagaard pri troch. Okrem nich má z Dánov na turnaji bod už len obranca Bruggisser. Zvyšok kádra je zatiaľ smerom dopredu neefektívny.
„V každom tíme vieme o rozdielových hráčoch a upozorňovali sme na nich,“ hovoril Frühauf.
„Olesen je hráč, ktorý režíruje hru, Blichfeld distribuuje puky a veľmi dobre tvorí hru a má okolo seba zakončovateľov. Na všetko toto sme sa pripravovali.“
Spomínaná trojica hrozila najmä z presilových hier. V nej padli tri zo štyroch dánskych gólov.
Hrozivá prehra 0:6
Dáni chcú aj po roku s podobným jadrom tímu postúpiť ďalej. Minulý rok sa dostali do štvrťfinále po ôsmich rokoch a postupom do semifinále zaznamenali vôbec najväčší úspech v histórii dánskeho hokeja.
Na šampionáte sa Slováci s Dánmi stretli naposledy v roku 2022 a zvíťazili jasne 7:1. Vzájomná bilancia hovorí v prospech Slovákov, ktorí vyhrali sedem z deviatich duelov.
Pamätná je však prehra 0:6 z roku 2010 v Nemecku. Slováci vtedy inkasovali všetkých šesť gólov v prvej tretine.
Tréner Országh viackrát prirovnal Nórov a Dánov a ich hokejový štýl. Asistent Frühauf si však myslí, že Dáni sú ešte agresívnejší.
„Vedia si súboj uhrať a ešte sa z neho dostať do voľnej pozície. Sú nepríjemní v protiútokoch. Akonáhle vznikne situácia 50 na 50, minimálne jeden hráč už letí do stredného pásma.
Samozrejme, my sa sústredíme hlavne na našu hru a na to, aby sme súperovi vnucovali náš štýl hokeja a nie naopak,“ uzavrel.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body