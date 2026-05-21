VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 5:1.
Pred sebou teraz majú Slováci tri náročné stretnutia. V sobotu si zmerajú sily s Čechmi, v nedeľu s Kanaďanmi a v utorok so Švédmi.
Od úvodného vhadzovania mali slovenskí hokejisti prevahu a dostávali sa do šancí. Tie postupne nepremenili Martin Faško-Rudáš, Oliver Okuliar ani Martin Pospíšil, v 10. minúte však uspel martin Chromiak v presilovej hre, keď do dánskej bránky poslal odrazený pokus Okuliara.
Druhá časť bola zo strany Slovákov vynikajúca. Súperovi "povolili" len dve strely na bránku, sami mali 16 pokusov a dva z nich sa skončili gólom - do listiny strelcov sa zapísali Adam Liška a Oliver Okuliar.
Na začiatku tretej tretiny síce Dáni skorigovali zásluhou Mikkella Aagaarda, ale odpoveďou boli presné zásahy Martina Pospíšila a Sebastiána Čederleho. SLovenský tím tak dohrával zápas bez zbytočnej nervozity.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026