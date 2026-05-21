Spokojný Országh: Neprišli sme sa len zúčastniť. Najbližšie zápasy ukážu, na čo máme

Štyri výhry na úvod majstrovstiev sveta dosiahli Slováci len v roku 2003. Teraz výborný úvod do turnaja napodobnili a proti outsiderom zvládli hrať v role favorita.
Azda najlepší výkon predviedli proti Dánom, ktorých herne prevýšili a triumfovali 5:1.
Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH prišiel medzi novinárov po zápase spokojný – niet divu. Okrem výborného výsledku potešil aj dominantný výkon.
Kormidelník mužstva v pozápasových rozhovoroch vyzdvihol postupný rast tímu a hovoril aj o derby proti Česku, ktoré Slováci odohrajú v sobotu.
"Sme presne v situácii, v ktorej sme chceli byť. Neprišli sme sem len odohrať turnaj, zúčastniť sa a povedať si, že máme mladé mužstvo a že je to v poriadku. Prišli sme sem niečo dosiahnuť," povedal Országh.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
Ako hodnotíte výkon proti Dánsku?
Sme radi za výkon. Pre nás je dôležité, že sa zlepšujeme od zápasu k zápasu. V prvej tretine sme mali možno dve-tri situácie, kde sme mali okno, ale potom sme to veľmi dobre odohrali aj po taktickej stránke a chalani si zaslúžia absolútorium.
Vedeli sme, že to je dôležitý zápas a že Dáni do toho pôjdu naplno, keďže stále boli bez bodu a naozaj si verili. My sme to však zvládli veľmi dobre.
Priblížte bližšie, v akých veciach tkvel dnešný úspech.
Dnes sme veľmi dobre korčuľovali. Keď bolo treba ísť dopredu, išli sme dopredu, keď sme sa mali zatiahnuť, zatiahli sme sa. Myslím si, že aj po taktickej stránke sme to zvládli veľmi dobre. Pre nás je dôležité, že sa zlepšujeme.
Treba povedať aj to, že sme mali dobré rozlosovanie, vďaka ktorému sme sa mohli postupne dostať do tempa. Teraz nás čakajú tímy, proti ktorým nebudeme favoritom ani v jednom zápase a tešíme sa na to.
Ako ste videli situáciu pri treťom góle, kde nikto nevidel puk?
My sme nevedeli, kde je puk. Bola to rýchla strela a všetci ho hľadali. Myslím, že Okuliar ukazoval, že je v bránke, tak ho tam chalani išli hľadať.
Pre nás bolo podstatné, že ho nakoniec našli, pretože ani rozhodca nevedel, či to bol gól alebo nie. Som rád, že sme ten puk vydolovali, pretože ten gól bol veľmi dôležitý.
V kádri máte veľa mladých hráčov. Keď porovnáte prvý a štvrtý zápas turnaja, o koľko sa tím posunul?
Nie je to len o mladých hráčoch, ale o celom tíme. Tím sa počas prípravy skladal za pochodu. Mali sme veľa ospravedlneniek, chalani prichádzali a odchádzali a aj na samotný šampionát prišli štyria noví hráči, ktorých sme potrebovali zapracovať. Naším cieľom bolo zlepšovať sa od zápasu k zápasu a zatiaľ sa nám to darí.
Stále však platí, že tí najťažší súperi ešte len prídu a my sa na nich tešíme. Tieto zápasy nám ukážu, kde sme. Máme mladé mužstvo, chyby sa budú robiť stále, ale podstatné je, že ich je menej. Hráme sebavedomo na puku a ja sa teraz veľmi teším na silných súperov.
Dávajú vám ťažší súperi trochu pocit, že sa začína nová fáza turnaja?
Určite áno. Chceli sme byť úspešní v týchto štyroch zápasoch, čo sa nám podarilo, ale teraz príde iná úroveň. Je to pre nás ďalšia skúška. Budeme hrať proti silnejším mužstvám a uvidíme, kam sme sa dostali a kde sa ešte môžeme posunúť.
Minulý rok ste mali pri národnom mužstve premiéru, ktorá bola náročná. Zobrali ste si z toho nejaké ponaučenie? Vyzerá to, že to ide ako po masle.
Nemyslím si, že to ide ako po masle. Je za tým veľa roboty, či už realizačného tímu, ale hlavne hráčov. Je to vynikajúca skupina, ktorá si navzájom praje. Nemáme veľké hviezdy, ale z kabíny cítiť, že si hráči doprajú jeden druhému. Vidíte to aj na striedačke, ako sa tešia z gólov a povzbudzujú sa. To je pre nás podstatné, mužstvo žije a je pozitívne naladené.
Samozrejme, pomáhajú tomu aj víťazstvá. Pri mladom tíme sú výhry veľmi dôležité. Presne to bol prípad prvého zápasu proti Nórsku. Možno to z našej strany nebol excelentný výkon, ale podstatné bolo, že sme vyhrali. Na konci dňa sa počítajú body a tie dávajú mladému tímu sebavedomie aj hernú pohodu.
Výkon proti Dánsku bol výrazným krokom smerom ku štvrťfinále.
Presne tak, ale stále tam ešte nie sme. Stať sa môže čokoľvek. Stačí sa pozrieť na ostatné mužstvá. Nóri odohrali fantastický zápas proti Kanade a ušlo im to pomedzi prsty. My ideme ďalej s pokorou, zápas po zápase. Sústreďujeme sa na najbližší duel proti Čechom a dúfam, že sa nebudeme musieť spoliehať na nikoho iného.
Bude zápas s Českom pre vás odmenou?
S akým nastavením pôjdete do zápasu s Českom? Bude dôležité upokojiť emócie?
Emócie tam určite budú, chalani sú nabudení a naštartovaní. Ale Česi majú obrovskú kvalitu. To, že sa trápili so Slovinskom a Talianskom nič neznamená. Každý vie dobre korčuľovať a ak je mužstvo organizované a má dostatok síl, hrá sa ťažko proti každému.
Myslím si, že Česi ukázali svoju pravú tvár v zápase proti Švédom, keď potrebovali zabrať. Prvá tretina bola z ich strany absolútne dominantná a viedli 3:0. Stále majú výborné mužstvo a my pôjdeme ďalej s pokorou.
Sú zápasy s Českom stále prestíž? Mladšia generácia už nezažila spoločné Československo.
Myslím si, že pre ľudí na Slovensku aj v Čechách to bude vždy veľké derby. Chalani to takisto vnímajú. Možno to už nemá také grády ako to bolo krátko po rozdelení republiky, ale stále je to špeciálny zápas.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body