    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 0:2, 1:2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Spokojný Országh: Neprišli sme sa len zúčastniť. Najbližšie zápasy ukážu, na čo máme

    Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|22. máj 2026 o 00:53
    Slováci vyhrali štvrtý zápas na MS po výbornom výkone.

    Štyri výhry na úvod majstrovstiev sveta dosiahli Slováci len v roku 2003. Teraz výborný úvod do turnaja napodobnili a proti outsiderom zvládli hrať v role favorita.

    Azda najlepší výkon predviedli proti Dánom, ktorých herne prevýšili a triumfovali 5:1.

    Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH prišiel medzi novinárov po zápase spokojný – niet divu. Okrem výborného výsledku potešil aj dominantný výkon.

    Kormidelník mužstva v pozápasových rozhovoroch vyzdvihol postupný rast tímu a hovoril aj o derby proti Česku, ktoré Slováci odohrajú v sobotu. 

    "Sme presne v situácii, v ktorej sme chceli byť. Neprišli sme sem len odohrať turnaj, zúčastniť sa a povedať si, že máme mladé mužstvo a že je to v poriadku. Prišli sme sem niečo dosiahnuť," povedal Országh.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Ako hodnotíte výkon proti Dánsku?

    Sme radi za výkon. Pre nás je dôležité, že sa zlepšujeme od zápasu k zápasu. V prvej tretine sme mali možno dve-tri situácie, kde sme mali okno, ale potom sme to veľmi dobre odohrali aj po taktickej stránke a chalani si zaslúžia absolútorium.

    Vedeli sme, že to je dôležitý zápas a že Dáni do toho pôjdu naplno, keďže stále boli bez bodu a naozaj si verili. My sme to však zvládli veľmi dobre.

    Priblížte bližšie, v akých veciach tkvel dnešný úspech.

    Dnes sme veľmi dobre korčuľovali. Keď bolo treba ísť dopredu, išli sme dopredu, keď sme sa mali zatiahnuť, zatiahli sme sa. Myslím si, že aj po taktickej stránke sme to zvládli veľmi dobre. Pre nás je dôležité, že sa zlepšujeme.

    Treba povedať aj to, že sme mali dobré rozlosovanie, vďaka ktorému sme sa mohli postupne dostať do tempa. Teraz nás čakajú tímy, proti ktorým nebudeme favoritom ani v jednom zápase a tešíme sa na to.

    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia hrajú hokej vo fanzóne pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke návštevníci sedia v gastro zóne pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke Adam Sýkora (Slovensko) sa rozcvičuje na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) sa rozcvičuje na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Mads Sögaard, Markus Lauridsen a Patrick Russell (všetci Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke zľava Patrik Kochr (Slovensko) a Alexander True (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke brankár Mads Sögaard (Dánsko), ktorý je v opatere lekárky tímu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke maskot Cooly zdraví divákov na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) a Mikkel Aagaard (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) chytá puk do lapačky počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Christian Wejse (Dánsko) a Samuel Kňažko (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Chromiak (88, Slovensko) sa teší so spoluhráčmi na striedačke z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke striedačka Dánska počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22) a Oliver Okuliar (8) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (nie je na snímke, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Denmark's Markus Lauridsen, Denmark's Jesper Jensen Aabo, Denmark's goaltender Mads Sogaard, and Slovakia's Oliver Okuliar, from left, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Denmark's goaltender Mads Sogaard and Slovakia's Oliver Okuliar, right, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke brankár Mads Sögaard (Dánsko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Denmark's goaltender Mads Sogaard makes a save against Slovakia's Oliver Okuliar during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Sebastian Cederle, left, and Denmark's goaltender Mads Sogaard battle for the puck during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke slovenskí hráči zľava Sebastián Čederle (21), kapitán Marek Hrivík (27), Adam Liška (23), Oliver Okuliar (8), Martin Pospíšil (76), Adam Sýkora (10), Kristián Pospíšil (22), Andrej Kollár (72) a Martin Faško-Rudáš (77) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke maskot Cooly a slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Kristián Pospíšil (Slovensko) a kapitán Jesper Jensen (Dánsko) bojujú o puk pred bránou Dánska počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava František Gajdoš, kapitán Marek Hrivík, Mislav Rosandič a Oliver Okuliar (všetci Slovensko) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke slovenskí hráči sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) sa teší z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke zľava Adam Sýkora a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke slovenskí hráči sa držia okolo pliec po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke slovenskí hráči Adam Sýkora (10), Mislav Rosandič (44), Filip Mešár (9) a Sebastián Čederle (21) sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1. Na snímke vpravo Adam Sýkora (Slovensko) a vľavo brankár Nicolaj Henriksen (Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Martin Chromiak, Sebastián Čederle a Adam Sýkora sa tešia z gólu počas zápasu Dánsko - Slovensko.Na snímke hráči Slovenska sprava Martin Chromiak a Sebastián Čederle sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke hráči Slovenska Kristián Pospíšil (22), Martin Faško-Rudáš (77), Samuel Kňažko (12) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Pospíšil (73) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Martin Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026. Na snímke sprava Patrick Russell sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Mikkel Aagaard (obaja Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Martin Pospíšil a Martin Faško-Rudáš (obaja Slovensko) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke kapitán Marek Hrivík (27, Slovensko) na vhadzovaní počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) korčuľuje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko) reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Slovakia's Sebastian Cederle, center, celebrates his Martin Chromiak, right, and Adam Sykora after scoring during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Sebastian Cederle, left, celebrates Martin Chromiak after scoringduring the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil &6) celebrates with teammates teammates, from left, Samuel Knazko, Martin Fasko-Rudas and Kristian Pospisil after scoring a goal during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Denmark's Mikkel Aagaard, left celebrates Patrick Russell after scoring a goal during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Maxim Strbak, left, and Denmark's Anders Koch, right, battle for the puck during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke tréner dánskej hokejovej reprezentácie Mikael Gath sleduje zápas základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Dánsko prehralo 1:5.Na snímke hráči Dánska sprava Mathias From a Phillip Schultz reagujú po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Dánsko prehralo 1:5.Na snímke Patrik Koch (Slovensko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke hráči Slovenska sprava Martin Faško-Rudáš, Luka Radivojevič a Mislav Rosandič sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Patrik Koch a Adam Sýkora sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Na snímke sprava Jozef Viliam Kmec a Samuel Kňažko (obaja Slovensko) reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Slovensko zvíťazilo 5:1.Dánsky brankár Nicolaj Henriksen po góle Adama Lišku v zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026 v hokeji. Adam Sýkora a Sebastián Čederle po zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026 v hokeji.

    Ako ste videli situáciu pri treťom góle, kde nikto nevidel puk?

    My sme nevedeli, kde je puk. Bola to rýchla strela a všetci ho hľadali. Myslím, že Okuliar ukazoval, že je v bránke, tak ho tam chalani išli hľadať.

    Pre nás bolo podstatné, že ho nakoniec našli, pretože ani rozhodca nevedel, či to bol gól alebo nie. Som rád, že sme ten puk vydolovali, pretože ten gól bol veľmi dôležitý.

    V kádri máte veľa mladých hráčov. Keď porovnáte prvý a štvrtý zápas turnaja, o koľko sa tím posunul?

    Nie je to len o mladých hráčoch, ale o celom tíme. Tím sa počas prípravy skladal za pochodu. Mali sme veľa ospravedlneniek, chalani prichádzali a odchádzali a aj na samotný šampionát prišli štyria noví hráči, ktorých sme potrebovali zapracovať. Naším cieľom bolo zlepšovať sa od zápasu k zápasu a zatiaľ sa nám to darí. 

