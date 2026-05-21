Finále Francúzskeho pohára a Giro. Športový program na dnes (22. máj)

Športový program na piatok, 22. máj
Futbal
- 20:45 ACF Fiorentina - Atalanta Bergamo, 38. kolo Serie A
- 21:00 Racing Lens - OGC Nice, finále Francúzskeho pohára
Hokej
- 2:00 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens, semifinále play-off NHL (1. zápas)
- 16:20 Nemecko - Maďarsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 20:20 Fínsko - Veľká Británia, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 16:20 Kanada - Slovinsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Švédsko - Taliansko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 12:55 13. etapa: Alessandria - Verbania (189 km), Giro d´Italia
Tenis
- Turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
- Turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
- 12:00 Slovak Open 2026, Košice
Basketbal
- 2:00 New York Knicks - Cleveland Cavaliers, semifinále play-off NBA (2. zápas)
- 17:00 Olympiakos Pireus - Fenerbahce Istanbul, Final Four Euroligy (semifinále)
- 20:00 Valencia Basket - Real Madrid, Final Four Euroligy (semifinále)
Volejbal
- 18:00 Slovinsko - Slovensko, prípravný zápas žien
Lukostreľba
- 8:00 ME /účasť SR/
Karate
- 9:00 ME /účasť SR/
TV program: piatok, 22. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.