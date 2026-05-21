Finále Francúzskeho pohára a Giro. Športový program na dnes (22. máj)

Futbalisti Nice
Futbalisti Nice (Autor: TASR/AP)
Sportnet|22. máj 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 22. mája. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 22. máj

Futbal

  • 20:45 ACF Fiorentina - Atalanta Bergamo, 38. kolo Serie A
  • 21:00 Racing Lens - OGC Nice, finále Francúzskeho pohára

Hokej

Cyklistika

  • 12:55 13. etapa: Alessandria - Verbania (189 km), Giro d´Italia   

Tenis

  • Turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
  • Turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
  • 12:00 Slovak Open 2026, Košice

Basketbal

  • 2:00 New York Knicks - Cleveland Cavaliers, semifinále play-off NBA (2. zápas)
  • 17:00 Olympiakos Pireus - Fenerbahce Istanbul, Final Four Euroligy (semifinále)
  • 20:00 Valencia Basket - Real Madrid, Final Four Euroligy (semifinále)

Volejbal

  • 18:00 Slovinsko - Slovensko, prípravný zápas žien

Lukostreľba

  • 8:00 ME /účasť SR/

Karate

  • 9:00 ME /účasť SR/
TV program: piatok, 22. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Futbalisti Nice
    Futbalisti Nice
    Finále Francúzskeho pohára a Giro. Športový program na dnes (22. máj)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Finále Francúzskeho pohára a Giro. Športový program na dnes (22. máj)