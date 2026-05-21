Pred bránkou boli ako hladní psi, ako Kanaďania. Hra Slovákov nemala slabinu, chválili českí experti

Slovenskí hokejisti zvládli ďalší krok. Na majstrovstvách sveta 2026 zdolali Dánsko presvedčivo 5:1 a po štyroch zápasoch majú na konte už 11 bodov.
„Bola to kontrolovaná výhra. Slovenský tím dnes nemal slabinu,“ zhodnotil na ČT Sport komentátor Robert Záruba.
Mladý slovenský tím zvládol zápas presvedčivým spôsobom. V štúdiu ČT Sport opäť vyzdvihovali disciplínu, hlad po úspechu aj tímovosť mužstva Vladimíra Országha.
„Hrajú naplno, hrajú ako tím a hrajú disciplinovane. Napriek tomu, že nemajú veľké hviezdy, smerujú na víťaznej vlne ako na olympiáde. Klobúk dole,“ ocenil bývalý český reprezentant Jan Procházka.
Hladní pred bránkou
Zápas sa začal opatrne. Dáni vedeli, že potrebujú body, Slováci zase potvrdiť úlohu favorita. Tempo hry nebolo vysoké. „Taktické manévre a čakanie na väčšiu šancu,“ opisoval úvod stretnutia expert Milan Antoš.
Postupne však slovenský tím získaval prevahu. Martin Pospíšil robil chaos pred bránkou, útočníci sa tlačili do zakončenia a Dáni začínali prehrávať osobné súboje.
„Pred bránkou sa Slováci chovajú ako hladní psi. Ako kanadskí hráči. A to je zatiaľ najväčší rozdiel v prvej tretine,“ vystihol Antoš obraz hry.
Prvý gól prišiel v presilovke. Po kombinácii sa puk dostal k Martinovi Chromiakovi, ktorý tvrdou strelou otvoril skóre.
„Dánsky brankár pochytal všetko, čo šlo, ale potom prišlo prehodenie na druhú stranu a Chromiak to prestrelil. Je to veľká pomoc pre mladý tím, keď vedie 1:0,“ komentoval Antoš.
„Obrancovia ležali pred brankárom strašne dlho. Chvíľu to tam vyzeralo ako na študentskej ubytovni,“ vtipne opísal Záruba.
Dánska apatia
Druhá tretina definitívne zlomila zápas. Dáni po prestávke vymenili brankára, no ani Henriksen dlho nevydržal bez inkasovaného gólu.
Oliver Okuliar pripravil presný puk Adamovi Liškovi a slovenský útočník zvýšil na 2:0.
„Úplne jednoduchá hra. Jednoduchá prihrávka a jednoduché zakončenie. Pre Lišku krásny bonbónik,“ hodnotil Antoš.
Bývalý český reprezentant Petr Koukal bol ešte tvrdší: „To bola iba paródia na bránenie.“
Slováci pokračovali vo výbornom napádaní a Dánov prakticky nepúšťali do hry. Okuliar následne pridal tretí gól, keď sa puk po neprehľadnej situácii objavil pod výstužou v bránke. Rozhodcovia si moment ešte overovali na videu.
„No tak som ho našiel v bráne,“ pousmial sa po zápase Okuliar pred kamerami ČT Sport.
Českí experti ocenili najmä dominantný výkon druhej slovenskej formácie.
„Okuliar, Hrivík a Liška boli pánmi tejto tretiny. S jednou formáciou by si Dáni poradili, ale Slovensko má dve silné lajny a strašne ich to vyčerpáva,“ analyzoval Záruba.
Slovenská dominancia
Dánsko síce v tretej tretine znížilo po individuálnej akcii Aagaarda, no slovenský tím okamžite odpovedal.
„Zdalo sa mi, že Slováci na chvíľu prestali hrať. Ale úplne,“ všimol si Antoš pri inkasovanom góle.
Žiadna dráma sa však nekonala. Prvá formácia okamžite zatlačila súpera a Martin Pospíšil dorazil puk do siete.
„Jedna rana za druhou. Brankár ešte niečo vyrazil, ale Pospíšil tam zostal úplne sám. Obrancovia tam úplne chýbali,“ opisoval Antoš.
Definitívnu pečiatku pridal Sebastián Čederle po výbornej prihrávke Chromiaka.
„Naparil to pod hornú žŕdku. Chromiak mu nabil absolútne presne,“ dodal český expert.
Slovensko napokon Dánsko jasne prestrieľalo 44:14 a zápas malo pod kontrolou prakticky od úvodných minút.
„Slováci dnes dominovali vo všetkých aspektoch hry. Vo vhadzovaniach, v oslabeniach, v streľbe. Hrali na sto percent a Dáni nemali šancu,“ povedal Procházka.
Skúška až teraz
Po štyroch zápasoch majú Slováci 11 bodov a výrazne sa priblížili k postupu do štvrťfinále. Českí experti zároveň pripomínajú, že rozhodujúca časť turnaja ešte len prichádza.
„Nasledujúce zápasy ukážu, na čom slovenský výber naozaj je,“ upozornil Koukal.
Už v sobotu čaká Slovákov derby proti Česko, následne nastúpia proti Kanade a Švédsku.
Martin Chromiak, Sebastián Čederle a Adam Sýkora sa tešia z gólu počas zápasu Dánsko - Slovensko. (Autor: TASR)
Napriek tomu z českého štúdia zaznieval rešpekt.
„Takto mladý tím a takto zvládnutý začiatok ťažkej skupiny? Obrovský úspech,“ skonštatoval Antoš.
„Slováci sú na tú ťažkú skúšku dobre pripravení. Sú v pokoji. A od štvrťfinále ich delí už len malý krok,“ dodal Záruba.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body