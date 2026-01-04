Slabozraký semifinalista, koniec legiend i doping. Aké momenty priniesli MS?

Naýšený počet zápasov, nasadení hráči už v úvodnom kole i rekordné prémie pre víťaza šampionátu.
Majstrovstvá sveta v šípkach 2026 priniesli tento rok niekoľko noviniek. Tie otvorili cestu aj prekvapeniam, ktoré sa na turnaji stali.
Šampionát zaujal aj negatívnymi vecami, ako boli napríklad doping jedného z hráčov či agresívne správanie po vypadnutí.
Pozrite si výber TOP 5 momentov, ktoré sa udiali na MS v šípkach 2026.
Najmladšíe finále v histórii MS
Kým Luke Littler neodohral svoje prvé finále MS v roku 2024, najnižší vekový priemer vo finále držali Michael van Gerwen a Michael Smith. Keď sa ich vek spočítal, vyšlo číslo 57.
Od spomenutého roku ale prvé tri miesta patria len 18-ročnému mladíkovi. Tretí najnižší vek je z roku 2025, keď zdolal vo finále van Gerwena (52 rokov), druhý proti Lukeovi Humphriesovi (44 rokov).
V roku 2026 sa však proti sebe postavili hráči, ktorí spĺňajú kritéria aj na juniorský šampionát - 18-ročný Littler a 23-ročný Gian van Veen z Holandska.
V sobotu, 3. januára tak odohrali najmladšie finále v histórii MS. To však malo jasný priebeh a Littler po výsledku 7:1 získal svoj druhý titul majstra sveta.
"Sledujeme finále novej generácie a začiatok veľkej rivality," povedal počas priameho prenosu komentátor Nova Sportu Pavel Korda.
To, že mladíkov čaká skvelá budúcnosť a často sa budú spolu stretávať si uvedomujú. "Odohráme spolu veľa zápasov," povedal Littler v rozhovore.
Neskôr spomenul tiež, že sa možno budúci rok stretnú opäť vo finále. "Dohoda," odpovedal mu na to van Veen.
VIDEO: Zostrih zápasu Luke Littler - Gian van Veen vo finále MS v šípkach 2026
Holanďan neskôr dodal, že šípky sa stávajú športom pre mladých hráčov. "Aj Humphries je len o niečo starší. Pomaly preberáme hru do svojich rúk," uzavrel neúspešný finalista.
Cesta Justina Hooda a Ryana Searleho
Ako sme už spomenuli, svetový šampionát priniesol niekoľko prekvapení. Za tie najväčšie sa dajú určiť cesta Justina Hooda do štvrťfinále a Ryana Searleho až do semifinále turnaja.
Prvý menovaný musel na rozprávkovej jazde vyradiť až dvoch nasadených hráčov - šestku Dannyho Nopperta a jedenástku Josha Rocka.
Práve duel s Holanďanom sa považuje za jeden z najlepších duelov na MS. Rozhodnúť ho musel až leg náhlej smrti v piatom sete. Hood skončil svoju púť až na šípkach legendárneho Garyho Andersona vo štvrťfinále.
Hood si získal na svoju stranu všetkých fanúšikov v londýnskom Alexandra Palace svojou bezprostrednosťou a gestami. Po výhre s Rockom sa ho redaktorka Sky Sports pýtala, čo chce urobiť s výhrou.
Angličan bez mihnutia oka povedal, že si chce splniť detský sen a otvoriť si čínsku reštauráciu. Celkovo na turnaji zarobil 100-tisíc libier.
Ešte ďalej sa na turnaji dostal Searle, ktorý má prezývku "Heavy metal" aj vďaka svojmu vzhľadu.
V semifinále nestačil až na neskoršieho víťaza Littlera, s ktorým prehral 1:6. Angličan do tohto zápasu stratil na turnaji dokopy len dva sety. Až do štvrťfinále všetkých svojich súperov vynuloval.
Tento úspech je pre hráča výnimočný aj preto, že trpí dedičným ochorením zraku. Ide o dominantnú atrofiu optického nervu, ktorá už v mladom veku spôsobuje zníženie zrakovej ostrosti či vedie k iným poruchám videnia.
Tento očný problém sa dnes nedá riešiť operáciou alebo liekmi. Searle však tvrdí, že sú na svete aj horšie veci a že na slabší zrak si zvykol. V aktualizovanom rebríčku poskočil na ôsme miesto a bude čakať, či sa predstaví v prestížnej Premier League of Darts.
Úspechy nových krajín na MS
Zvýšeným počtom hráčov sa na MS navýšil aj počet krajín, ktoré nie sú dominantné v šípkarskom svete.
V dobrom svetle sa ukázali hráči z ázijského kontinentu, ktorých bolo na turnaji celkovo deväť. Až trom sa podarilo postúpiť do druhého kola.
VIDEO: Nástup Mitsuhika Tatsunamiho
Medzi nimi bol aj 71-ročný Singapurčan Paul Lim, ktorý sa stal najstarším hráčom a zároveň víťazom na MS.
Historicky prvé víťazstvo pre Indiu zaznamenal Nitin Kumar, ktorý si v úvodnom kole poradil s Holanďanom Richardom Veenstrom.
Zaujal aj Japonec Motomu Sakai, ktorý okrem toho, že postúpil do druhého kola, si získal obľúbenosť medzi fanúšikmi svojimi tancami na pódiu.
V pamäti divákov ostane aj ďalší Japonec - Mitsuhiko Tatsunami, ktorý v úvodnom kole prehral s van Gerwenom. Ázijec mal však v hľadisku veľkú podporu, pretože favoritovi ukradol set a trápil ho počas celého zápasu.
Okrem Ázie mal na MS zastúpenie aj africký kontinent v podobe Davida Munuyu z Kene. Jeho príbeh sa takisto dá považovať za jeden z najsilnejších.
V úvodnom kole prehrával s nasadeným Belgičanom Mikeom de Deckerom už 0:2 na sety, no neskôr dokázal duel otočiť a postúpil do druhého kola.
"Je to šialené, vôbec som to nečakal. Je to špeciálny pocit pre mňa, moju rodnú krajinu a tiež pre západnú Afriku, kde máme veľa dobrých hráčov.
Myslím si, že pod väčším tlakom som bol počas africkej kvalifikácie, no zápas na MS bol určite ten najdôležitejší. Aj keď som prehrával 0:2, na sto percent som si veril, že to môžem otočiť," povedal Munyua.
Vylúčenie kvôli dopingu
V negatívnom svetle sa na turnaji ukázal britský šípkar Dom Taylor. Po víťazstve v úvodnom kole so Švédom Oskarom Lukasiakom sa podrobil dopingovému testu. Tým však neprešiel a z turnaja bol okamžite vylúčený.
Doteraz však nie je známe, o akú zakázanú látku išlo. Zarážajúce na tom je však to, že sa mu to nestalo prvýkrát.
Angličan sa mal v novembri 2024 predstaviť na podujatí Players Championship Finals, ale na jeho zápas s Michaelom Smithom nedošlo. Úrad pre reguláciu šípok (DRA) mu totiž pozastavil činnosť pre pozitívny test na doping.
Pôvodne mu hrozil až dvojročný zákaz, no napokon sa ukázalo, že látka nezvyšovala jeho výkon a že ju užil mimo súťaží. Iba mesačný trest však spôsobil, že prišiel o premiéru na MS, kde ho nahradil Robert Owen.
Koniec legiend
Svet šípok netvoria len hráči, ale aj ľudia naokolo. Keď v roku 2024 skončil legendárny rozhodca Russ Bray, šport prišiel o výrazný chrapľavý hlas, ktorým hlásil skóre aj počas tých najslávnejších zápasov.
Po šampionáte v roku 2026 prišiel koniec až dvoch legiend. Jednou z nich je ďalší rozhodca George Noble, ktorý hlásil svoj posledný veľký zápas práve finále.
Aj keď je zvykom, že sa hlásatelia približne v polke finálového zápasu menia, ako prejav úcty stál Noble na pódiu celý čas.
Spolu s ním ukončil svoju kariéru aj promotér John McDonald, pri ktorého mene svietilo dlhé roky "majster ceremónii.".
Jeho úlohou bolo počas turnaja uvádzať hráčov na pódium a opísať ich najväčšie úspechy. McDonald ukončil svoju kariéru vo veku 65 rokov.
Obe legendy tohto športu uviedli ešte pred štartom finále aj do Siene slávy organizácie PDC. Littler po zisku titulu ako prvé poďakoval obom velikánom za to, že boli súčasťou šípok takú dlhú dobu.