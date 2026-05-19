Nováčik predviedol fantastickú spanilú jazdu. Odmenou mu je postup do play-off

Základnú časť jarnej edície šípkarskej Niké Dart Ligy uzavrel tretí hrací deň, ktorý sa v sobotu uskutočnil v Nových Zámkoch.
Hviezdou dňa bol Oliver Novotný. Hráč, ktorý bol dovtedy ako jediný bez víťazstva, sa štyrmi výhrami po sebe vyhupol na postupové ôsme miesto.
To prvé si udržal Tomislav Rosandič z AD Darts Clubu Hlohovec, ktorý prešiel základnou časťou bez jedinej prehry a ziskom 25 bodov.
Na druhé miesto sa v domácom prostredí posunul zástupca klubu z Nových Zámkov Štefan Hájek a dvojica hráčov z Bardejova Matej Čverha a František Mika obsadili tretiu, respektíve štvrtú pozíciu.
Výsledky 3. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič Homola 6:3, Čverha - Mika 4:6, Vindiš - Dudek 6:2, Hájek - Bernáth 6:3
- 2. časť: Pivarč - Sekereš 0:6, Novotný - Líška 6:2, Bovan - Seman 6:3, Rosandič - Čverha 6:0
- 3. časť: Vindiš - Homola 6:1, Hájek - Mika 6:3, Pivarč - Dudek 4:6, Bernáth - Líška 5:5
- 4. časť: Sekereš - Seman 6:0, Novotný - Bovan 6:3, Rosandič - Vindiš 6:3, Hájek - Čverha 2:6
- 5. časť: Pivarč - Homola 4:6, Mika - Líška 6:1, Dudek - Seman 3:6, Bernáth - Bovan 3:6
- 6. časť: Sekereš - Novotný 3:6, Rosandič - Hájek 6:4, Pivarč - Vindiš 6:4, Čverha - Líška 2:6
- 7. časť: Homola - Seman 6:0, Mika - Bovan 6:1, Dudek - Novotný 3:6, Bernáth - Sekereš 6:3
- 8. časť: Rosandič - Pivarč 6:0, Hájek - Líška 6:4, Vindiš - Seman 6:2, Čverha - Bovan 6:4
- 9. časť: Homola - Novotný 6:2, Mika - Sekereš 2:6, Dudek - Bernáth 6:4
Piaty skončil mladý Martin Homola, ktorý si postup dokázal vybojovať aj napriek jednému vynechanému hraciemu dňu a teda štyroch duelov. Rovnaké šťastie nemal prvý muž pod čiarou postupu Juraj Vindiš.
Po nevydarenom dni klesol Ľuboš Pivarč na šiestu pozíciu a postupovú osmičku uzatvárajú dvaja nováčikovia v súťaži Nikolaj Bovan a spomínaný Novotný.
Počas posledného hracieho dňa sa nestratili ani vyzývatelia Samuel Líška z DC Poprad a Kamil Seman z bardejovského klubu, ktorí si pripísali dokopy päť bodov a trafili až deväťkrát 180-tku.
Líška zaujal hlavne prekvapivým úspechom 6:2 nad popradským hráčom Čverhom a celkovo si pripísal až tri zavretia nad 100 bodov.
Najlepšia pätica hráčov po základnej časti získala právo štartovať na PDC Q-school v boji o zisk profesionálnej karty.
Posledný hrací deň priniesol aj výborné individuálne výkony, ako napríklad zápas s priemerom 90 bodov na tri šípky v podaní Rosandiča.
Až 40-krát hráči zaskórovali maximum 180 bodov, najviac Rosandič, Homola a Seman po päť. Celkovo 26-krát videli diváci zavretie nad 100 bodov - najvyššie skóre uzavrel 161 predviedol Novotný.
Tabuľka Niké Dart Ligy
Poradie
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Body
180
Priemer
1.
Tomislav Rosandič
13
12
1
0
77:35
25
12
79,75
2.
Štefan Hájek
13
8
2
3
68:55
18
5
75,94
3.
Matej Čverha
13
8
1
4
62:50
17
6
70,22
4.
František Mika
13
7
1
5
61:47
15
9
72,26
5.
Martin Homola
9
7
0
2
46:25
14
12
80,79
6.
Ľuboš Pivarč
13
6
1
6
56:60
13
15
75,95
7.
Nikolaj Bovan
13
6
1
6
55:61
13
6
73,46
8.
Oliver Novotný
13
4
3
6
56:62
11
9
72,74
9.
Juraj Vindiš
9
5
0
4
42:34
10
5
75,11
10.
Jozef Sekereš
13
4
1
8
48:59
9
2
73,93
11.
Adrian Dudek
13
4
0
9
50:68
8
6
71,10
12.
Adam Bernáth
13
2
3
8
51:68
7
10
69,10