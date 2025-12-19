Amatér trénuje po nociach, nie je ani na Wikipédii. Na MS zažiaril veterinár z Kene

Hoci MS v šípkach 2026 nemajú za sebou ani kompletnú porciu zápasov 1. kola, jedna z tradičných krajín už hodnotí turnaj ako veľmi nevydarený.
Belgicko poslalo do londýnskeho Alexandra Palace na svoje pomery rekordných päť hráčov, no ani jeden z nich neprešiel už cez úvodnú prekážku.
"Je to obrovská rana, ktorú som nečakal. Myslel som si, že by mohli postúpiť traja, možno až štyria, ale nepostúpil nikto. To sú naozaj tvrdé čísla," povedal pre televíziu Sporza bývalý hráč a dnes komentátor Erik Clarys.
Marazmus krajiny, ktorá má víťazov turnajov kategórie major či finálovú účasť na World Cup of Darts, zavŕšil vo štvrtok Mike De Decker. Rodák z Mechelenu senzačne nestačil na šípkara z exotickej Kene.
Veril si, že zápas môže otočiť
Meno David Munyua ešte donedávna fanúšikom nič nehovorilo. Výsledková databáza Flashscore neuvádzala žiaden súťažný zápas a dokonca jeho profil nenájdete ani na Wikipédii.
Vstupenku na šampionát si vybojoval v africkej kvalifikácii, čo sa predtým nepodarilo žiadnemu z jeho krajanov. Vo finále zdolal favorizovaného Camerona Carolissena z JAR, ktorý siahal na tretiu účasť na MS.
VIDEO: Zápas David Munyua - Mike De Decker od 18:25 min
Pre víťaza World Grand Prix z minulého roka mal byť Munyua ideálnou rozcvičkou na začiatok turnaja, ale napokon si musel baliť kufre on.
De Decker odohral slabý zápas. Kým jeho tohtoročný priemer na tri šípky bol približne 94 bodov, v zápase na MS bol o viac ako desať bodov nižší (83,83).
Napriek nie oslnivému výkonu to vyzeralo tak, že sa Belgičan pretrápi do druhého kola. Viedol 2:0 na sety, neskôr sa vo štvrtom dejstve dostal k trom šípkam na víťazstvo, ale minul tie správne segmenty.
Aj v piatom sete mal spočiatku navrch, no zavretie 135 bodov v podaní Munyuu zlomilo zápas v prospech Keňana. Ako to často býva, na stranu outsidera sa pridali fanúšikovia a dopomohli mu k historickému úspechu.
"Je to šialené, vôbec som to nečakal. Je to špeciálny pocit pre mňa, moju rodnú krajinu a tiež pre západnú Afriku, kde máme veľa dobrých hráčov.
Myslím si, že pod väčším tlakom som bol počas africkej kvalifikácie, no zápas na MS bol určite ten najdôležitejší. Aj keď som prehrával 0:2, na sto percent som si veril, že to môžem otočiť," povedal Munyua.
Razom je hviezdou afrických šípok
Na tlačovej konferencii viackrát zopakoval, že táto výhra môže zmeniť jeho život a veľa znamená nielen pre neho, ale pre celý africký kontinent. A to sa so šípkami zoznámil len pred troma rokmi.
"Šípky v mojej krajine neprijali tak, ako by mali. V detstve som o nich nič nevedel. Raz sme však išli do jednej krčmy na turnaj v biliarde, kde bol zavesený aj terč a kamarát mi vysvetlil, čo sú šípky.
Neskôr som si domov kúpil terč, začal som si hádzať, išiel na prvý turnaj a stretol som tam veľmi milých ľudí," hovoril o svojich začiatkoch.
Z jedného dňa na druhý sa stal hviezdou afrických šípok. Najväčšie úspechy, vrátane dvoch účastí v osemfinále MS, dosiahol spomedzi Afričanov Devon Petersen, ktorý má podiel aj na triumfe 30-ročného veterinára.
Založil totiž organizáciu African Darts Group (ADG), ktorá sa koncom roka 2022 pripojila k PDC, a tak sa vôbec mohla v Afrike odohrať kvalifikácia o MS.
VIDEO: Rozhovor s Davidom Munyaom na MS v šípkach 2026
"Ak chcete kombinovať prácu so šípkami, čelíte mnohým výzvam. Mám vášeň pre obe. Cez deň sa starám o zvieratá a večer alebo v noci hrám šípky. Keď sme dostali šancu kvalifikovať sa, bol som pripravený," povedal Keňan.
Jedným z jeho idolov je legendárny Phil Taylor. Kým 16-násobný majster sveta bol priekopníkom šípok vo svete, Munyua by chcel pomôcť v rozvoji v Afrike.
"Ak sa mi podarí inšpirovať zopár ľudí, ktorí budú chcieť byť ako ja a podarí sa nám rozšíriť tento šport, bude to skvelé," dodal.
Chvália ho aj experti
Munyuu čaká v ďalšom dueli lepší zo súboja nenasadených hráčov Kevin Doets - Matthew Dennant, ktorí otvoria piatkový program šampionátu.
Na adresu hráča, ktorý nemá profesionálnu kartu, nešetrili chválou ani bývalí hráči, ktorí sú dnes expertmi pre britskú televíziu Sky Sports.
"Keď sa pozriete na kvalitu jeho hodov, je príliš vysoká na to, aby sme mohli hovoriť o náhode," vraví majster sveta z rokov 2003 a 2008 John Part.
"O tomto sú majstrovstvá sveta. Zabudnite na rôzne štatistiky. David podal skvelý výkon, čo len potvrdzuje, že šípky sú globálnym športom," doplnil bývalý šampión organizácie BDO Mark Webster.
Výkon kenského súpera vyzdvihol aj De Decker, ale na sociálnych sieťach sa vyjadril negatívne na adresu fanúšikov, ktorí v závere na neho bučali.
"Nikdy by sme nemali akceptovať ani tolerovať bučanie či výkriky. Ste prví, kto sa sťažuje, keď sa to stane britským hráčom v Európe, ale v skutočnosti robíte presne to isté," napísal frustrovaný Belgičan.
Naposledy vypadol už v prvom kole svetového šampionátu pred piatimi rokmi, keď takisto prekvapivo podľahol Japoncovi Edwardovi Foulkesovi 0:3 na sety.
MS v šípkach 2026 - 8. deň
Výsledky 1. kola:
Callan Rydz (Angl.) - Patrik Kovács (Maď.) 3:0
Thibault Tricole (Fr.) - Motomu Sakai (Jap.) 0:3
Ryan Joyce (Angl.-24) - Owen Bates (Angl.) 3:0
Mike De Decker (Belg.-18) - David Munyua (Keňa) 2:3
Jermaine Wattimena (Hol.-19) - Dominik Grüllich (Nem.) 3:2
Dave Chisnall (Angl.-21) - Fallon Sherrocková (Angl.) 3:0
Michael van Gerwen (Hol.-3) - Mitsuhiko Tatsunami (Jap.) 3:1
Krzysztof Ratajski (Poľ.) - Alexis Toylo (Filip.) 3:0