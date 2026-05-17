    Brankár Adam Gajan v zápase proti Taliansku.
    Hrivík a Pospíšil opäť gólový, Gajan inkasoval iba raz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku
    Slovenská striedačka počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Slováci pokračujú bez straty bodu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Taliansko
    Daniel Mantenuto a Adam Gajan.
    Slováci sa narobili na gól, no to k tomu patrí. Gajo všetko pochytal, vravel Országh
    Slovensko pokračuje na víťaznej vlne. Proti Taliansku kontrolovalo priebeh zápasu

    Slovenskí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, sprava strelec gólu Marek Hrivík, Mislav Rosandič, Filip Mešár a Maxim Štrbák počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Slovenskí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, sprava strelec gólu Marek Hrivík, Mislav Rosandič, Filip Mešár a Maxim Štrbák počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|17. máj 2026 o 14:42
    Slovensko dnes zdolalo Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Slovensko - Taliansko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

    Góly: 46. Nitz (Buono, Frigo) - 14. Hrivík (Rosandič, Mešár), 40. Kmec (Faško-Rudáš, Čederle), 41. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Faško-Rudáš), 55. Okuliar (M. Pospíšil, Chromiak)

    Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Bloyer – Rey (obaja USA), Beresford (V.Brit.)

    Vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 3881

    Taliansko: Smith - Pietroniro, Zanatta, di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Purdeller, Bradley, de Luca - Digiacinto, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Misley, Mantinger

    Slovensko: Gajan - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Taliansko po výsledku 4:1.

    Slováci išli do vedenia v 14. minúte po góle kapitána Mareka Hrivíka, ktorého našiel perfektne obranca Mislav Rosandič.

    Po prestávke dal svoj prvý reprezentačný gól obranca Jozef Viliam Kmec, a v tretej tretine sa presadil Kristián Pospíšil.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Taliani potom skorigovali po zásahu Gabriela Nitza, ale posledné slovo mal v presilovke Oliver Okuliar.

    Slovákov čaká ďalší zápas po dni voľna v utorok 19. mája o 20.20 so Slovinskom, Taliani nastúpia v rovnaký deň o 16.20 proti Nórsku.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    1
    0
    1
    0
    0
    3:2
    2
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Slováci začali dobre a v prvom striedaní ohrozili brankára súpera Faško-Rudáš a K. Pospíšil.

    Na opačnej strane pohrozil Segafredo, Gajan si po jeho akcii pripísal prvý úspešný zákrok na šampionáte.

    Onedlho musel vykryť aj nepríjemnú strelu Mantingera. Krátko na to mohol potrestať zmätok v talianskej obrane Liška, ale Smith jeho strelu vytesnil.

    V polovici prvej tretiny už Slováci prebrali taktovku, zatlačili súpera do defenzívy a vybojovali si aj prvú presilovku.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke zľava Kristián Pospíšil a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) počas rozkorčuľovania pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenský fanúšik pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    39 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská fanúšička s vlajkou pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, sprava strelec gólu Marek Hrivík, Mislav Rosandič, Filip Mešár a Maxim Štrbák počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo kapitán Marek Hrivík (Slovensko) strieľa úvodný gól brankárovi Jacobovi Smithovi (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan, Maxim Štrbák (obaja Slovensko) a Daniel Mantenuto (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava Martin Faško-Rudáš (Slovensko) a Phil Pietroniro (Taliansko) v súboji o puk počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan, Martin Faško-Rudáš a Luka Radivojevič (všetci Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti pred brankárom Adamom Gajanom pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Vpravo Marek Hrivik oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Marek Hrivik strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Adam Sykora a Phil Pietroniro počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Brankár Adam Gajan a Daniel Mantenuto počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan (Slovensko) a Matthias Mantinger (Taliansko) a Maxim Štrbák (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke talianska striedačka, v pozadí druhý zľava tréner talianskej hokejovej reprezentácie Jukka Jalonen z Fínska počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava asistenti trénera Peter Frühauf, Todd Woodcroft, hlavný tréner Vladimír Országh, asistent trénera Ján Pardavý a lekár tímu Pavol Lauko počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke brankár Jacob Smith (Taliansko) dostáva tretí gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke brankár Jacob Smith (Taliansko) a Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke druhá gólová akcia Slovenska, zľava brankár Jacob Smith, Matthew Bradley, Tommy Purdeller (všetci Taliansko), Adam Sýkora a Sebastián Čederle (obaja Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, vľavo strelec gólu Jozef Viliam Kmec a v popredí Adam Sýkora v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, sprava strelec gólu Jozef Viliam Kmec, Martin Faško-Rudáš a Adam Sýkora v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, zľava Martin Faško-Rudáš, strelec gólu Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Sebastián Čederle a Patrik Koch v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke talianska striedačka, v pozadí tréner talianskej hokejovej reprezentácie Jukka Jalonen z Fínska počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Slovakia's players and Italy's players argue during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Servac Petrovsky, left, vies for the puck against Italy's Marco Zanetti during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Jozef Viliam Kmec, hugged by teammates, celebrates his goal with his teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Jozef Viliam Kmec, left, scores against Italy's goaltender Jacob Smith during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil #76, vies for the puck against Italy's Matthias Mantinger #22 left, Italy's Dylan di Perna #90, and Italy's goaltender Jacob Smith, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Marek Hrivik, right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Na snímke gól v bránke Adama Gajana (Slovensko) po strele Taliana Gabriela Nitza (nie je na snímke) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo hráč Gabriel Nitz (Taliansko) sa teší z gólu so spoluhráčom Carminem Buonom v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z tretieho gólu, s č. 22 strelec gólu Kristián Pospíšil v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z tretie gólu, sprava strelec gólu Kristián Pospíšil, Martin Faško-Rudáš, Martin Pospíšil, Oliver Okuliar a Patrik Koch v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo hráč Kristán Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčom Martinom Pospíšilom v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí uprostred hlavný tréner Vladimír Országh, v popredí sprava hokejisti Sebastián Čederle, Martin Chromiak, Filip Mešár a kapitán Marek Hrivík v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.

    Niekoľkokrát počas nej strieľal Chromiak, ale nepresne. Potom však Rosandič dostal prihrávku na modrú čiaru, naznačil strelu, ale puk posunul na Hrivíka a kapitánovi Slovákov stačilo len nastaviť hokejku - 0:1.

    Gajan potom opäť musel zasahovať, ale záver tretiny patril Slovákom.

    II. tretina:

    V tej druhej hrali Taliani v úvode v početnej výhode, ale Sýkora mohol v nájazde skórovať. Mieril však len do brankára.

    V dobrej pozícii bol potom aj Rosandič, aj jeho vychytal Smith. V polovici zápasu mali zverenci Vladimíra Országha k dispozícii ďalšiu početnú výhodu, po góle volala najmä prihrávka Faška-Rudáša na Hrivíka.

    Kapitán Slovákov však tesne minul puk. Na 2:0 mohol zvýšiť Kollár, ale vychytal ho brankár.

    V závere druhého dejstva hrali Taliani opäť v oslabení, ale mohli vyrovnať z protiútoku. Radivojevič však skvele zasiahol proti Frigovi.

    V závere druhého dejstva však vyšiel Slovákom protiútok a obranca Jozef Viliam Kmec strelil svoj prvý gól v národnom tíme.

    III. tretina:

    Slovenskí hokejisti výborne vstúpili do tretej tretiny. Martin Pospíšil našiel v útočnom pásme krížnou prihrávkou svojho brata Kristiána a ten z prvej nedal Smithovi šancu - 0:3.

    V zostávajúcom priebehu hry si Slováci držali súpera na dištanc, ale Nitz sa napriek tomu dokázal presadiť.

    Záver však už patril opäť slovenským reprezentantom, tí pohodlne dokráčali za druhým víťazstvom v skupine. To ešte poistil Okuliar keď sa presadil v presilovke.

    Hlasy po zápase

    Vladimír Országh, tréner SR: „Chalani hrali naozaj veľmi dobre, hlavne prvé dve tretiny. Trošku sme sa narobili na gól, mohlo byť rozhodnuté skôr, ale to k tomu patrí. Zvládli sme to, máme tri body, súper vôbec nebol ľahký. Mali sme tlak prvé dve tretiny, ale stále to bolo o gól a druhý nám dal viac pokoja na hokejky. Dôležité bolo, že sme dali tretí gól hneď na začiatku tretej tretiny. Boli tam aj nejaké okienka, ale tie sme vyriešili. Chceli sme sa zlepšovať, a to sa nám aj podarilo. Dnes sme ďaleko lepšie manažovali puk, súper toho veľa nemal, a keď niečo mal, tak to 'Gajo' pochytal.“

    Adam Gajan, brankár SR: „Trošku som to v tretej tretine chlapcom skomplikoval, ale aspoň som mal viacej striel. Som hlavne rád, že z dvojzápasu máme šesť bodov. Že pôjdem do brány som sa dozvedel ráno, asi polhodinu predtým, ako sme išli na štadión. Ja mám rád svoju rutinu, keď to viem aj deň pred zápasom a prvýkrát po pár rokoch som nemal možnosť ju spraviť, ale zobral som to ako výzvu. Nemal som pred zápasom stres, bral som ho ako každý ďalší zápas a som rád, že sme zvíťazili. Prvé dve tretiny mali Taliani iba desať striel, takže je to ťažšie, držať sa v zápase, keď na vás 15 minút nejde žiadna strela. Už som bol v takej pozícii veľakrát túto sezónu, v hokeji je stále menej striel, hráči čakajú na veľké šance, takže nejak mi to nevadilo, už som si na to zvykol.“

    Oliver Okuliar, strelec štvrtého gólu SR: „Dnes to bolo lepšie ako proti Nórom, ale stále je tam veľa vecí, ktoré musíme zlepšiť, aby sme zvíťazili v ďalšom zápase. Máme dobrého brankára, všetkých troch, ale niektorých chýb sa musíme vyvarovať. Prvé dve tretiny mal brankár menej práce a tretia tretina bola čisto jeho, tam veľa pochytal. Proti Nórom som sa ešte necítil celkom fit, musím sa zžiť s týmto tímom, nehral som ani jeden prípravný zápas, takže ešte veľa roboty predo mnou.“

    Sebastián Čederle, útočník SR: „Hrali sme skvele od začiatku a som naozaj rád, že sme zvíťazili, pretože sme vedeli, že Taliani nebudú jednoduchý súper. Chalani mi pred asistenciou kričali, že tam je ešte Vilo Kmec, takže som mu prihral a našťastie to tam padlo. Pán tréner brankárov Kosa nám dal radu pred zápasom, že brankár má lapačkovú stranu slabšiu, takže sme to tam skúšali a nejaké góly tam padli.“

    Maxim Štrbák, obranca SR: „Odohrali sme lepší zápas ako včera. Hrali sme viac s pukom a tlačili sme sa viac do bránky, no Talianov podržal brankár. Každý súper je dobrý, za stavu 1:0 to nebolo jednoduché a mohlo sa stať čokoľvek, ale zvládli sme to.“

    Martin Pospíšil, útočník SR: „Vedeli sme že Taliani budú hrať podobne ako Nóri a som rád, že sme to takto zvládli. Vstup do turnaja je dôležitý a môžeme nadväzovať na naše sebavedomie. Som rád, že sme strelili viac gólov.“

    Marek Hrivík, kapitán SR: „Sme radi že nám to vyšlo podľa plánu. Čakali sme drzého súpera, dobre vybaveného korčuliarsky, ale zvládli sme to a najdôležitejšie je, že máme šesť bodov. Teraz si musíme oddýchnuť, čakajú nás ďalší nároční súperi.“ 

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    1 - 5
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    17.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Českí experti chvália stúpajúcu formu Slovákov. Ťažké váhy však ešte len prídu, varujú
    Nikola Černáková|teraz
