Slovensko pokračuje na víťaznej vlne. Proti Taliansku kontrolovalo priebeh zápasu

MS v hokeji 2026 - skupina B
Slovensko - Taliansko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly: 46. Nitz (Buono, Frigo) - 14. Hrivík (Rosandič, Mešár), 40. Kmec (Faško-Rudáš, Čederle), 41. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Faško-Rudáš), 55. Okuliar (M. Pospíšil, Chromiak)
Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Bloyer – Rey (obaja USA), Beresford (V.Brit.)
Vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 3881
Taliansko: Smith - Pietroniro, Zanatta, di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Purdeller, Bradley, de Luca - Digiacinto, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Misley, Mantinger
Slovensko: Gajan - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik
Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Taliansko po výsledku 4:1.
Slováci išli do vedenia v 14. minúte po góle kapitána Mareka Hrivíka, ktorého našiel perfektne obranca Mislav Rosandič.
Po prestávke dal svoj prvý reprezentačný gól obranca Jozef Viliam Kmec, a v tretej tretine sa presadil Kristián Pospíšil.
Taliani potom skorigovali po zásahu Gabriela Nitza, ale posledné slovo mal v presilovke Oliver Okuliar.
Slovákov čaká ďalší zápas po dni voľna v utorok 19. mája o 20.20 so Slovinskom, Taliani nastúpia v rovnaký deň o 16.20 proti Nórsku.
Priebeh zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Slováci začali dobre a v prvom striedaní ohrozili brankára súpera Faško-Rudáš a K. Pospíšil.
Na opačnej strane pohrozil Segafredo, Gajan si po jeho akcii pripísal prvý úspešný zákrok na šampionáte.
Onedlho musel vykryť aj nepríjemnú strelu Mantingera. Krátko na to mohol potrestať zmätok v talianskej obrane Liška, ale Smith jeho strelu vytesnil.
V polovici prvej tretiny už Slováci prebrali taktovku, zatlačili súpera do defenzívy a vybojovali si aj prvú presilovku.
Niekoľkokrát počas nej strieľal Chromiak, ale nepresne. Potom však Rosandič dostal prihrávku na modrú čiaru, naznačil strelu, ale puk posunul na Hrivíka a kapitánovi Slovákov stačilo len nastaviť hokejku - 0:1.
Gajan potom opäť musel zasahovať, ale záver tretiny patril Slovákom.
II. tretina:
V tej druhej hrali Taliani v úvode v početnej výhode, ale Sýkora mohol v nájazde skórovať. Mieril však len do brankára.
V dobrej pozícii bol potom aj Rosandič, aj jeho vychytal Smith. V polovici zápasu mali zverenci Vladimíra Országha k dispozícii ďalšiu početnú výhodu, po góle volala najmä prihrávka Faška-Rudáša na Hrivíka.
Kapitán Slovákov však tesne minul puk. Na 2:0 mohol zvýšiť Kollár, ale vychytal ho brankár.
V závere druhého dejstva hrali Taliani opäť v oslabení, ale mohli vyrovnať z protiútoku. Radivojevič však skvele zasiahol proti Frigovi.
V závere druhého dejstva však vyšiel Slovákom protiútok a obranca Jozef Viliam Kmec strelil svoj prvý gól v národnom tíme.
III. tretina:
Slovenskí hokejisti výborne vstúpili do tretej tretiny. Martin Pospíšil našiel v útočnom pásme krížnou prihrávkou svojho brata Kristiána a ten z prvej nedal Smithovi šancu - 0:3.
V zostávajúcom priebehu hry si Slováci držali súpera na dištanc, ale Nitz sa napriek tomu dokázal presadiť.
Záver však už patril opäť slovenským reprezentantom, tí pohodlne dokráčali za druhým víťazstvom v skupine. To ešte poistil Okuliar keď sa presadil v presilovke.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Chalani hrali naozaj veľmi dobre, hlavne prvé dve tretiny. Trošku sme sa narobili na gól, mohlo byť rozhodnuté skôr, ale to k tomu patrí. Zvládli sme to, máme tri body, súper vôbec nebol ľahký. Mali sme tlak prvé dve tretiny, ale stále to bolo o gól a druhý nám dal viac pokoja na hokejky. Dôležité bolo, že sme dali tretí gól hneď na začiatku tretej tretiny. Boli tam aj nejaké okienka, ale tie sme vyriešili. Chceli sme sa zlepšovať, a to sa nám aj podarilo. Dnes sme ďaleko lepšie manažovali puk, súper toho veľa nemal, a keď niečo mal, tak to 'Gajo' pochytal.“
Adam Gajan, brankár SR: „Trošku som to v tretej tretine chlapcom skomplikoval, ale aspoň som mal viacej striel. Som hlavne rád, že z dvojzápasu máme šesť bodov. Že pôjdem do brány som sa dozvedel ráno, asi polhodinu predtým, ako sme išli na štadión. Ja mám rád svoju rutinu, keď to viem aj deň pred zápasom a prvýkrát po pár rokoch som nemal možnosť ju spraviť, ale zobral som to ako výzvu. Nemal som pred zápasom stres, bral som ho ako každý ďalší zápas a som rád, že sme zvíťazili. Prvé dve tretiny mali Taliani iba desať striel, takže je to ťažšie, držať sa v zápase, keď na vás 15 minút nejde žiadna strela. Už som bol v takej pozícii veľakrát túto sezónu, v hokeji je stále menej striel, hráči čakajú na veľké šance, takže nejak mi to nevadilo, už som si na to zvykol.“
Oliver Okuliar, strelec štvrtého gólu SR: „Dnes to bolo lepšie ako proti Nórom, ale stále je tam veľa vecí, ktoré musíme zlepšiť, aby sme zvíťazili v ďalšom zápase. Máme dobrého brankára, všetkých troch, ale niektorých chýb sa musíme vyvarovať. Prvé dve tretiny mal brankár menej práce a tretia tretina bola čisto jeho, tam veľa pochytal. Proti Nórom som sa ešte necítil celkom fit, musím sa zžiť s týmto tímom, nehral som ani jeden prípravný zápas, takže ešte veľa roboty predo mnou.“
Sebastián Čederle, útočník SR: „Hrali sme skvele od začiatku a som naozaj rád, že sme zvíťazili, pretože sme vedeli, že Taliani nebudú jednoduchý súper. Chalani mi pred asistenciou kričali, že tam je ešte Vilo Kmec, takže som mu prihral a našťastie to tam padlo. Pán tréner brankárov Kosa nám dal radu pred zápasom, že brankár má lapačkovú stranu slabšiu, takže sme to tam skúšali a nejaké góly tam padli.“
Maxim Štrbák, obranca SR: „Odohrali sme lepší zápas ako včera. Hrali sme viac s pukom a tlačili sme sa viac do bránky, no Talianov podržal brankár. Každý súper je dobrý, za stavu 1:0 to nebolo jednoduché a mohlo sa stať čokoľvek, ale zvládli sme to.“
Martin Pospíšil, útočník SR: „Vedeli sme že Taliani budú hrať podobne ako Nóri a som rád, že sme to takto zvládli. Vstup do turnaja je dôležitý a môžeme nadväzovať na naše sebavedomie. Som rád, že sme strelili viac gólov.“
Marek Hrivík, kapitán SR: „Sme radi že nám to vyšlo podľa plánu. Čakali sme drzého súpera, dobre vybaveného korčuliarsky, ale zvládli sme to a najdôležitejšie je, že máme šesť bodov. Teraz si musíme oddýchnuť, čakajú nás ďalší nároční súperi.“
