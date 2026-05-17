VIDEO: Slafkovský sa nechal oklamať a potom pálil mimo. Buffalo zničilo Montreal, ide sa do finále

NHL - 2. kolo play-off - 6. zápas
Semifinále Východnej konferencie:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 3:8 (3:2, 0:3, 0:3)
Góly: 2. A. Xhekaj (Evans), 9. Demidov (Hutson, Caufield), 11. Evans (Matheson) – 1. Dahlin (Samuelsson, Benson), 14. Zucker (Norris, Quinn), 21. Benson (Thompson, Byram), 31. Quinn (Dahlin, Thompson), 33. Helenius (Zucker, Dahlin), 50. Quinn (Thompson, Dahlin), 55. Thompson, 58. Metsa (McLeod, Dahlin)
Brankári: Dobeš (50. Fowler) - Lyon (11. Luukkonen), strely na bránku: 22:36
/stav série: 3:3/
Hokejisti Buffala Sabres zvíťazili v šiestom semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Montrealu Canadiens 8:3 a vyrovnali stav série na 3:3.
V rozhodujúcom siedmom zápase 2. kola play off budú mať v noci na utorok výhodu domáceho prostredia.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral v drese Montrealu 17:46 min. Zaznamenal mínusový bod a na bránku súpera vyslal tri strely.
Montreal dokázal odpovedať na rýchly gól kapitána Buffala Rasmusa Dahlina z 32. sekundy a v 14. minúte viedol 3:1.
Brankára hostí Alexa Lyona následne vystriedal Fín Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý si až do konca zápasu udržal čisté konto a Sabres sa podaril dokonalý obrat, keď vsietili sedem gólov za sebou.
Misky váh na svoju stranu naklonili tromi presnými zásahmi v druhej tretine. Švédsky obranca Dahlin si pripísal na konto päť bodov, keď ku gólu pridal štyri asistencie.
Americký kanonier Tage Thompson, olympijský šampión z Milána, mal bilanciu 1+3. Jsck Quinn dvakrát skóroval v presilových hrách.
„Šable“ rezolútne odmietli koniec sezóny, pričom najväčší podiel na tom mal kapitán Dahlin.
Ten má v tohtoročnej vyraďovačke na konte už 13 bodov (3+10). Päť bodov v jednom stretnutí nazbierali v histórii organizácie Sabres pred ním iba obrancovia Derek Roy (2006) a John Tucker (1988).
„Som veľmi hrdý na našich chlapcov. Dnes ráno sme sa rozprávali o tom, že každý musí odohrať svoj najlepší zápas. Základná časť nič neznamená.
Séria s Bostonom nič neznamená a rovnako päť zápasov doteraz naozaj nič neznamená,“ povedal podľa nhl.com tréner Buffala Lindy Ruff.
Jeho zverenci si vybojovali siedmy duel a chcú využiť psychickú výhodu. „Je to ďalší zápas, ktorý si môžeme užiť. Myslím si, že keby ste sa v septembri každého z nás opýtali, či by chceli hrať siedmy zápas v 2. kole, tak by sme súhlasili. Sme vo výbornej pozícii a všetko bude závisieť od jedného duelu,“ uviedol Thompson.
Buffalo prvýkrát v play off vyhnalo z bránky Čecha Jakuba Dobeša, ktorý odišiel z ľadu po šiestom inkasovanom góle v 50. minúte.
Slafkovský nebodoval po trojzápasovej sérii. Canadiens budú musieť zopakovať triumf v poslednom možnom dueli, v ktorom vyradili v úvodnom kole Tampu Bay.
„Veľa nás to naučilo. Je sklamanie, keď sa vám stane toto na domácom ľade. Práve z tohto dôvodu to nemôže byť náš posledný zápas v play off,“ reagoval kapitán Nick Suzuki, na ktorého nadviazal tréner Martin St. Louis:
„Mám pocit, že sa dokážeme otriasť z prehier. To máme v pláne aj teraz, pretože toto nebol náš najlepší večer.“