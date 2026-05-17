MS v hokeji 2026: Švédsko potvrdilo rolu favorita, Dánom nastrieľalo šesť gólov

Dánsko a Švédsko dnes hrali ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostila BCF Arena vo Fribourgu.
Fotogaléria zo zápasu Dánsko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
Švédsko vyhralo nad Dánskom 6:2.
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
17.05.2026 o 16:20
Dánsko
2:6
(0:2, 1:3, 1:1)
60' minúta
Ukončený
Švédsko
Góly a asistencie: 32. Blichfeld (Bruggisser, Olesen), 52. Aagaard (Blichfeld, Olesen) – 10. Ekholm (Björck, Raymond), 18. Ekman-Larsson (Stenberg, Raymond), 26. Raymond (Persson, de La Rose), 29. Silfverberg (Grundström, Hägg), 34. Björck (Stenberg, Ekman-Larsson), 56. Karlsson. Rozhodca: Borga, MacFarlane – Davidonis, Rey. Diváci: 5095.
Švédsko zdolalo Dánsko 6:2 a pripísalo si tak svoju prvú výhru na turnaji. Dánsko prehralo aj druhý zápas a na svoje prvé body na šampionáte tak stále čaká. Švédi sa už zajtra predstavia v zápase s Českom. Zajtra bude hrať aj Dánsko, ktoré sa pokúsi prekvapiť Kanadu.
Góly a asistencie: 32. Blichfeld (Bruggisser, Olesen), 52. Aagaard (Blichfeld, Olesen) – 10. Ekholm (Björck, Raymond), 18. Ekman-Larsson (Stenberg, Raymond), 26. Raymond (Persson, de La Rose), 29. Silfverberg (Grundström, Hägg), 34. Björck (Stenberg, Ekman-Larsson), 56. Karlsson. Rozhodca: Borga, MacFarlane – Davidonis, Rey. Vylúčenie: 7:7. Využitie: 2:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 5095. Priebeh zápasu: 0:4, 1:4, 1:5, 2:5, 2:6.
Koniec zápasu.
59:57
Raymond nastrelil v samom závere žrď Sögaardovej brány!
59:36
Sögaard s výborným zákrokom proti Raymondovi.
59:24
Posunutá brána Dánska.
59:01
Začala sa posledná minúta tretej tretiny.
58:40
Vylúčenie v tíme Dánsko:
Felix Scheel – 2 min., sekanie.
58:05
Karlsson s nepresným zakončením.
56:48
Švédsko kombinuje v útočnom pásme.
55:41
Dáni s pukom za vlastnou bránou.
55:05
Švédsko dalo gól!
Švédi strieľajú ďalší gól! Prvýkrát v zápase sa presadil aj LINUS KARLSSON. 6:2 pre Švédsko!
Bez asistencie.
52:40
Švédi kombinujú v útočnom pásme.
51:48
Dánsko dalo gól!
Je znížené! Presilovú hru využíva po prihrávke od Blichfelda MIKKEL AAGAARD. 2:5 z pohľadu Dánska!
Asistencie: Olesen, Blichfeld
51:19
Vylúčenie v tíme Švédsko:
Jakob Silfverberg – 2 min., podrazenie.
51:19
Po reklamnej prestávke bude hrať Dánsko ďalšiu presilovku.
51:05
Švédsko hrá v plnom počte.
50:33
Švédi sa oslobodzujú.
50:06
From premrhal ideálny moment na strelu.
49:05
Vylúčenie v tíme Švédsko:
Rasmus Asplund – 2 min., držanie.
48:52
Icing Švédska.
48:43
Švédsko hrá v plnom počte.
48:18
Dánsko hrá v plnom počte.
48:06
Dáni sa dostali do ďalšej nebezpečnej šance, no ani tá gólom neskončila.
47:51
Kjaer sa pretlačil do zakončenia, no Söderbloma neprekonal.
46:43
Vylúčenie v tíme Švédsko:
Linus Karlsson – 2 min., sekanie.
46:18
Vylúčenie v tíme Dánsko:
Christian Wejse – 2 min., hrubosť,
Nick Olesen – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme Švédsko:
Oskar Sundqvist – 2 min., hrubosť.
46:18
Nasleduje reklamná prestávka po ktorej sa bude vylučovať, keďže na ľadovej ploche sa nám aktuálne odohráva roztržka niekoľkých hráčov.
46:13
Švédsko hrá v plnom počte.
45:36
Ofsajd Dánska.
45:24
Švédi vyhadzujú.
45:13
Söderblom kryje Russellovu strelu.
45:09
Dánsko hrá v plnom počte.
44:55
Dáni za vlastnou bránou.
44:13
Vylúčenie v tíme Švédsko:
Jack Berglund – 2 min., podrazenie.
44:02
Švédi zavreli Dánov v ich pásme.
43:28
Dáni sa oslobodzujú.
43:09
Vylúčenie v tíme Dánsko:
Markus Lauridsen – 2 min., držanie.
42:42
Ofsajd Švédska.
42:14
Švédi zamkli Dánov pred ich bránou.
41:25
Jeden zo Švédov sa zrazil so Sögaardom, no vylúčenie z toho nebude.
40:45
Švédsko za vlastnou bránou.
40:15
Švédi okamžite mieria do útočného pásma.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Po zaujímavej druhej tretine v ktorej sme videli 4 góly vedie Švédsko nad Dánskom už 5:1. Tretia tretina začne o 18:12.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:58
Icing Švédska.
39:45
Švédi v závere tretiny v útočnom pásme.
39:01
Začala sa posledná minúta druhej tretiny.
38:44
Storm to skúšal individuálne, no jeho strela z uhla úspech nepriniesla.
37:55
Hra sa presúva do útočného pásma Dánska.
37:39
Holmström sa natlačil pred Sögaarda, no prekonať ho nedokázal.
37:11
Icing aj na druhej strane. Hra sa presúva pred Söderbloma.
36:42
Zakázané uvoľnenie Dánska.
36:09
Nasleduje reklamná prestávka.
34:19
Icing Dánska.
33:45
Švédsko dalo gól!
Ďalšia využitá presilová hra Švédska! Stenberg prihral VIGGOVI BJÖRCKOVI, ktorý si tak otvára strelecký účet v seniorskom tíme Švédska. 5:1 pre Švédsko!
Asistencie: Ekman-Larsson, Stenberg
33:40
Raymond nastrelil žrď Sögaardovej brány!
32:34
Russell vyváža puk.
32:00
Vylúčenie v tíme Dánsko:
Joachim Blichfeld – 2 min., hákovanie.
31:38
Dánsko dalo gól!
Je znížené! Dáni vyhrali buly, okamžite posunuli puk na JOACHIMA BLICHFELDA, ktorého parádna strela skončila v bráne Švédska. Dánsko tak využíva presilovú hru. 1:4 z pohľadu Dánska!
Asistencie: Olesen, Bruggisser
31:34
Vylúčenie v tíme Švédsko:
Carl Grundström – 2 min., nedovolené bránenie.
31:34
Po reklamnej prestávke začne presilová hra Dánska.
30:37
Dáni v útočnom pásme.
29:23
Reklamná prestávka.
29:04
Raymond sa ocitol zoči voči Sögaardovi, no ďalší gól nepridal.
28:54
Švédsko s ďalším icingom.
28:34
Zakázané uvoľnenie Švédska.
28:09
Švédsko dalo gól!
A ďalší gól v sieti Sögaarda! Strela JAKOBA SILFVERBERGA skončila aj s prispením teču jedného z Dánov v sieti. 4:0 pre Švédsko!
Asistencie: Hägg, Grundström
26:58
Dáni s pukom za vlastnou bránou.
26:07
Icing Dánska.
25:52
Švédsko dalo gól!
Švédi využívajú presilovku a vedú už rozdielom triedy! Pri delovke LUCASA RAYMONDA bol Sögaard bez šance. 3:0 pre Švédsko!
Asistencie: de La Rose, Persson
25:36
Švédi usadení v útočnom pásme.
25:09
Vylúčenie v tíme Dánsko:
Nick Olesen – 2 min., krosček.
25:09
Olesen prekonal Söderbloma, no pred zakončením fauloval a namiesto gólu pôjdu Dáni do štyroch.
24:42
Dáni kombinujú v útočnom pásme.
23:15
Ekholm hľadal Karlssona, no tomu sa nepodarilo trafiť bránu.
22:50
Dáni s pukom vo vlastnom pásme.
21:31
Icing Dánska.
21:18
Sögaard vyrazil strelu Ekholma.
21:12
Dánsko hrá v plnom počte.
20:47
Raymond minul bránu.
20:23
Dáni sa oslobodzujú.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Po prvej tretine vedie Švédsko nad Dánskom 2:0. Druhá tretina začne o 17:16. Švédi v nej budú dohrávať zvyšok zo svojej presilovej hry.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:40
Švédi v závere tretiny kombinujú v útočnom pásme.
19:12
Vylúčenie v tíme Dánsko:
Daniel Andersen – 2 min., krosček.
19:01
Začala sa posledná minúta prvej tretiny.
18:06
Icing Švédska.
17:58
Švédsko dalo gól!
Švédi idú do dvojgólového vedenia! Skvelý zisk puku za bránou od Raymonda, ktorý následne pred bránou našiel nepokrytého OLIVERA EKMANA-LARSSONA, ktorého strela skončila za Sögaardom. 2:0 pre Švédsko!
Asistencie: Raymond, Stenberg
17:51
Björck sa natlačil pred Sögaarda, no ten ho opäť vychytal.
17:23
Švédsko hrá v plnom počte.
17:16
Švédi vyhadzujú a prvú oslabovku tak už s určitosťou ubránia.
16:41
Söderblom so zákrokom proti zakončeniu Blichfelda.
16:15
Dánom sa podarilo usadiť v útočnom pásme.
15:53
Ďalšie vyhodenie Švédska.
15:35
Švédi vyhadzujú cez všetky čiary.
15:23
Vylúčenie v tíme Švédsko:
Linus Karlsson – 2 min., nedovolené bránenie brankárovi.
14:41
Reklamná prestávka.
14:30
Dánsko vyčkáva s pukom za Sögaardom.
13:58
Poulsen hľadal žabkou Wejseho, no ten následne zrámoval bránu.
12:55
Dáni s pukom za vlastnou bránou.
11:20
Sögaard doslova ukradol gól Björckovi!
10:37
Reklamná prestávka.
09:45
Švédsko dalo gól!
Švédi idú do vedenia! Nechytateľná rana MATTIASA EKHOLMA skončila v Sögaardovej sieti. 1:0 pre Švédsko!
Asistencie: Raymond, Björck
09:08
Olesen s dobrou strelou, no Söderblom bol pozorný.
08:18
Puk skončil na striedačke Švédska.
08:04
Nasleduje reklamná prestávka.
07:13
Icing Švédska.
06:18
Setkov nastrelil žrď Söderblomovej brány!
04:20
Švédsko kombinuje v útočnom pásme.
02:55
Johanssonova strela skončila v Sögaardovej lapačke.
02:06
Petersson vysunul Heinemana, no Dáni mu v poslednej chvíli nedovolili zakončiť.
01:27
Švédi mieria vpred.
00:46
Dánsko kombinuje v útočnom pásme.
00:07
Dáni začínajú zápas zakázaným uvoľnením.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Dánsko: Sögaard (Henriksen) – Lauridsen, Jensen Aabo (C), Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Scheel – From, True, Olesen – Blichfeld, Russell (A), Aagaard (A) – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Poulsen – Schultz, Kjär, Storm.
Tréner: Mikael Gath
Švédsko: Söderblom (Hellberg) – Ekholm (A), Larsson, Ekman-Larsson (C), Johansson, Persson, Hägg – Raymond (A), Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, Jack Berglund, Grundström – Asplund.
Tréner: Sam Hallam
Rozhodca: Borga, MacFarlane – Davidonis, Rey.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu skupiny B Majstrovstiev sveta v hokeji medzi Dánskom a Švédskom.
Dánsko vstúpilo do šampionátu prehrou 1:4 s Českom. Dáni majú na začiatok turnaja ťažký los, keď po dnešnom zápase so Švédskom ich už zajtra čaká Kanada.
Švédsko odštartovalo šampionát taktiež prehrou, keď podľahlo Kanade 3:5. Dnes si tak pokúsia napraviť chuť v zápase s Dánmi.
Jedno z mužstiev si tak dnes s určitosťou pripíše svoju prvú výhru na turnaji. Budú to Dáni alebo Švédi?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:20.
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body