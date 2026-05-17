    17.05.2026, Skupina B
    2 - 6
    0:2, 1:3, 1:1
    MS v hokeji 2026: Švédsko potvrdilo rolu favorita, Dánom nastrieľalo šesť gólov

    Sledovali ste spolu s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Dánsko - Švédsko.

    Dánsko a Švédsko dnes hrali ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostila BCF Arena vo Fribourgu.

    Hráč Švédska Linus Karlsson a brankár Dánska Mads Sögaard počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švédski hokejisti Mattias Ekholm (vľavo) a Viggo Björck sa tešia z gólu počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švédsky hráč Jacob de la Rose (vľavo) a Anders Koch z Dánska počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Dánsky brankár Mads Sogaard inkasuje svoj štvrtý gól počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Hráč Švédska Linus Karlsson a brankár Dánska Mads Sögaard počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
Švédski hokejisti Mattias Ekholm (vľavo) a Viggo Björck sa tešia z gólu počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
Švédsky hráč Jacob de la Rose (vľavo) a Anders Koch z Dánska počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
Dánsky brankár Mads Sogaard inkasuje svoj štvrtý gól počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.

    Švédsko vyhralo nad Dánskom 6:2.

    Góly a asistencie: 32. Blichfeld (Bruggisser, Olesen), 52. Aagaard (Blichfeld, Olesen) – 10. Ekholm (Björck, Raymond), 18. Ekman-Larsson (Stenberg, Raymond), 26. Raymond (Persson, de La Rose), 29. Silfverberg (Grundström, Hägg), 34. Björck (Stenberg, Ekman-Larsson), 56. Karlsson. Rozhodca: Borga, MacFarlane – Davidonis, Rey. Diváci: 5095.
    Švédsko zdolalo Dánsko 6:2 a pripísalo si tak svoju prvú výhru na turnaji. Dánsko prehralo aj druhý zápas a na svoje prvé body na šampionáte tak stále čaká. Švédi sa už zajtra predstavia v zápase s Českom. Zajtra bude hrať aj Dánsko, ktoré sa pokúsi prekvapiť Kanadu.
    59:57
    importantRaymond nastrelil v samom závere žrď Sögaardovej brány!
    59:36
    Sögaard s výborným zákrokom proti Raymondovi.
    59:24
    Posunutá brána Dánska.
    59:01
    Začala sa posledná minúta tretej tretiny.
    58:40
    Vylúčenie v tíme Dánsko:
    Felix Scheel – 2 min., sekanie.
    58:05
    Karlsson s nepresným zakončením.
    56:48
    Švédsko kombinuje v útočnom pásme.
    55:41
    Dáni s pukom za vlastnou bránou.
    55:05
    goalŠvédsko dalo gól!
    Švédi strieľajú ďalší gól! Prvýkrát v zápase sa presadil aj LINUS KARLSSON. 6:2 pre Švédsko!

    Bez asistencie.
    52:40
    Švédi kombinujú v útočnom pásme.
    51:48
    goalDánsko dalo gól!
    Je znížené! Presilovú hru využíva po prihrávke od Blichfelda MIKKEL AAGAARD. 2:5 z pohľadu Dánska!

    Asistencie: Olesen, Blichfeld
    51:19
    Vylúčenie v tíme Švédsko:
    Jakob Silfverberg – 2 min., podrazenie.
    51:19
    Po reklamnej prestávke bude hrať Dánsko ďalšiu presilovku.
    51:05
    Švédsko hrá v plnom počte.
    50:33
    Švédi sa oslobodzujú.
    50:06
    From premrhal ideálny moment na strelu.
    49:05
    Vylúčenie v tíme Švédsko:
    Rasmus Asplund – 2 min., držanie.
    48:52
    Icing Švédska.
    48:43
    Švédsko hrá v plnom počte.
    48:18
    Dánsko hrá v plnom počte.
    48:06
    Dáni sa dostali do ďalšej nebezpečnej šance, no ani tá gólom neskončila.
    47:51
    Kjaer sa pretlačil do zakončenia, no Söderbloma neprekonal.
    46:43
    Vylúčenie v tíme Švédsko:
    Linus Karlsson – 2 min., sekanie.
    46:18
    Vylúčenie v tíme Dánsko:
    Christian Wejse – 2 min., hrubosť,
    Nick Olesen – 2 min., hrubosť.

    Vylúčenie v tíme Švédsko:
    Oskar Sundqvist – 2 min., hrubosť.
    46:18
    Nasleduje reklamná prestávka po ktorej sa bude vylučovať, keďže na ľadovej ploche sa nám aktuálne odohráva roztržka niekoľkých hráčov.
    46:13
    Švédsko hrá v plnom počte.
    45:36
    Ofsajd Dánska.
    45:24
    Švédi vyhadzujú.
    45:13
    Söderblom kryje Russellovu strelu.
    45:09
    Dánsko hrá v plnom počte.
    44:55
    Dáni za vlastnou bránou.
    44:13
    Vylúčenie v tíme Švédsko:
    Jack Berglund – 2 min., podrazenie.
    44:02
    Švédi zavreli Dánov v ich pásme.
    43:28
    Dáni sa oslobodzujú.
    43:09
    Vylúčenie v tíme Dánsko:
    Markus Lauridsen – 2 min., držanie.
    42:42
    Ofsajd Švédska.
    42:14
    Švédi zamkli Dánov pred ich bránou.
    41:25
    Jeden zo Švédov sa zrazil so Sögaardom, no vylúčenie z toho nebude.
    40:45
    Švédsko za vlastnou bránou.
    40:15
    Švédi okamžite mieria do útočného pásma.
    40:01
    Začala sa tretia tretina.
    Po zaujímavej druhej tretine v ktorej sme videli 4 góly vedie Švédsko nad Dánskom už 5:1. Tretia tretina začne o 18:12.
    40:00
    Druhá tretina sa skončila.
    39:58
    Icing Švédska.
    39:45
    Švédi v závere tretiny v útočnom pásme.
    39:01
    Začala sa posledná minúta druhej tretiny.
    38:44
    Storm to skúšal individuálne, no jeho strela z uhla úspech nepriniesla.
    37:55
    Hra sa presúva do útočného pásma Dánska.
    37:39
    Holmström sa natlačil pred Sögaarda, no prekonať ho nedokázal.
    37:11
    Icing aj na druhej strane. Hra sa presúva pred Söderbloma.
    36:42
    Zakázané uvoľnenie Dánska.
    36:09
    Nasleduje reklamná prestávka.
    34:19
    Icing Dánska.
    33:45
    goalŠvédsko dalo gól!
    Ďalšia využitá presilová hra Švédska! Stenberg prihral VIGGOVI BJÖRCKOVI, ktorý si tak otvára strelecký účet v seniorskom tíme Švédska. 5:1 pre Švédsko!

    Asistencie: Ekman-Larsson, Stenberg
    33:40
    importantRaymond nastrelil žrď Sögaardovej brány!
    32:34
    Russell vyváža puk.
    32:00
    Vylúčenie v tíme Dánsko:
    Joachim Blichfeld – 2 min., hákovanie.
    31:38
    goalDánsko dalo gól!
    Je znížené! Dáni vyhrali buly, okamžite posunuli puk na JOACHIMA BLICHFELDA, ktorého parádna strela skončila v bráne Švédska. Dánsko tak využíva presilovú hru. 1:4 z pohľadu Dánska!

    Asistencie: Olesen, Bruggisser
    31:34
    Vylúčenie v tíme Švédsko:
    Carl Grundström – 2 min., nedovolené bránenie.
    31:34
    Po reklamnej prestávke začne presilová hra Dánska.
    30:37
    Dáni v útočnom pásme.
    29:23
    Reklamná prestávka.
    29:04
    Raymond sa ocitol zoči voči Sögaardovi, no ďalší gól nepridal.
    28:54
    Švédsko s ďalším icingom.
    28:34
    Zakázané uvoľnenie Švédska.
    28:09
    goalŠvédsko dalo gól!
    A ďalší gól v sieti Sögaarda! Strela JAKOBA SILFVERBERGA skončila aj s prispením teču jedného z Dánov v sieti. 4:0 pre Švédsko!

    Asistencie: Hägg, Grundström
    26:58
    Dáni s pukom za vlastnou bránou.
    26:07
    Icing Dánska.
    25:52
    goalŠvédsko dalo gól!
    Švédi využívajú presilovku a vedú už rozdielom triedy! Pri delovke LUCASA RAYMONDA bol Sögaard bez šance. 3:0 pre Švédsko!

    Asistencie: de La Rose, Persson
    25:36
    Švédi usadení v útočnom pásme.
    25:09
    Vylúčenie v tíme Dánsko:
    Nick Olesen – 2 min., krosček.
    25:09
    importantOlesen prekonal Söderbloma, no pred zakončením fauloval a namiesto gólu pôjdu Dáni do štyroch.
    24:42
    Dáni kombinujú v útočnom pásme.
    23:15
    Ekholm hľadal Karlssona, no tomu sa nepodarilo trafiť bránu.
    22:50
    Dáni s pukom vo vlastnom pásme.
    21:31
    Icing Dánska.
    21:18
    Sögaard vyrazil strelu Ekholma.
    21:12
    Dánsko hrá v plnom počte.
    20:47
    Raymond minul bránu.
    20:23
    Dáni sa oslobodzujú.
    20:01
    Začala sa druhá tretina.
    Po prvej tretine vedie Švédsko nad Dánskom 2:0. Druhá tretina začne o 17:16. Švédi v nej budú dohrávať zvyšok zo svojej presilovej hry.
    20:00
    Prvá tretina sa skončila.
    19:40
    Švédi v závere tretiny kombinujú v útočnom pásme.
    19:12
    Vylúčenie v tíme Dánsko:
    Daniel Andersen – 2 min., krosček.
    19:01
    Začala sa posledná minúta prvej tretiny.
    18:06
    Icing Švédska.
    17:58
    goalŠvédsko dalo gól!
    Švédi idú do dvojgólového vedenia! Skvelý zisk puku za bránou od Raymonda, ktorý následne pred bránou našiel nepokrytého OLIVERA EKMANA-LARSSONA, ktorého strela skončila za Sögaardom. 2:0 pre Švédsko!

    Asistencie: Raymond, Stenberg
    17:51
    Björck sa natlačil pred Sögaarda, no ten ho opäť vychytal.
    17:23
    Švédsko hrá v plnom počte.
    17:16
    Švédi vyhadzujú a prvú oslabovku tak už s určitosťou ubránia.
    16:41
    Söderblom so zákrokom proti zakončeniu Blichfelda.
    16:15
    Dánom sa podarilo usadiť v útočnom pásme.
    15:53
    Ďalšie vyhodenie Švédska.
    15:35
    Švédi vyhadzujú cez všetky čiary.
    15:23
    Vylúčenie v tíme Švédsko:
    Linus Karlsson – 2 min., nedovolené bránenie brankárovi.
    14:41
    Reklamná prestávka.
    14:30
    Dánsko vyčkáva s pukom za Sögaardom.
    13:58
    Poulsen hľadal žabkou Wejseho, no ten následne zrámoval bránu.
    12:55
    Dáni s pukom za vlastnou bránou.
    11:20
    importantSögaard doslova ukradol gól Björckovi!
    10:37
    Reklamná prestávka.
    09:45
    goalŠvédsko dalo gól!
    Švédi idú do vedenia! Nechytateľná rana MATTIASA EKHOLMA skončila v Sögaardovej sieti. 1:0 pre Švédsko!

    Asistencie: Raymond, Björck
    09:08
    Olesen s dobrou strelou, no Söderblom bol pozorný.
    08:18
    Puk skončil na striedačke Švédska.
    08:04
    Nasleduje reklamná prestávka.
    07:13
    Icing Švédska.
    06:18
    importantSetkov nastrelil žrď Söderblomovej brány!
    04:20
    Švédsko kombinuje v útočnom pásme.
    02:55
    Johanssonova strela skončila v Sögaardovej lapačke.
    02:06
    Petersson vysunul Heinemana, no Dáni mu v poslednej chvíli nedovolili zakončiť.
    01:27
    Švédi mieria vpred.
    00:46
    Dánsko kombinuje v útočnom pásme.
    00:07
    Dáni začínajú zápas zakázaným uvoľnením.
    00:01
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    Dánsko: Sögaard (Henriksen) – Lauridsen, Jensen Aabo (C), Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Scheel – From, True, Olesen – Blichfeld, Russell (A), Aagaard (A) – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Poulsen – Schultz, Kjär, Storm.
    Tréner: Mikael Gath

    Švédsko: Söderblom (Hellberg) – Ekholm (A), Larsson, Ekman-Larsson (C), Johansson, Persson, Hägg – Raymond (A), Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, Jack Berglund, Grundström – Asplund.
    Tréner: Sam Hallam

    Rozhodca: Borga, MacFarlane – Davidonis, Rey.
    Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu skupiny B Majstrovstiev sveta v hokeji medzi Dánskom a Švédskom.

    Dánsko vstúpilo do šampionátu prehrou 1:4 s Českom. Dáni majú na začiatok turnaja ťažký los, keď po dnešnom zápase so Švédskom ich už zajtra čaká Kanada.

    Švédsko odštartovalo šampionát taktiež prehrou, keď podľahlo Kanade 3:5. Dnes si tak pokúsia napraviť chuť v zápase s Dánmi.

    Jedno z mužstiev si tak dnes s určitosťou pripíše svoju prvú výhru na turnaji. Budú to Dáni alebo Švédi?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    2 - 6
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena

