    ONLINE: Rakúsko - Maďarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Sportnet|17. máj 2026 o 13:20
    Sportnet|17. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Rakúsko - Maďarsko.

    Rakúsko a Maďarsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    17.05.2026 o 16:20
    Rakúsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Maďarsko
    Prenos
    Rakúsko vstúpilo do svetového šampionátu víťazne – v prvom dueli porazilo Spojené kráľovstvo 5:2. Tím, ktorý minulý rok po dlhých rokoch postúpil do štvrťfinále, sa netají ambíciou podobný úspech zopakovať aj v tohtoročnej edícii MS. Ďalším súperom Rakúšanov bude zostava Maďarska. V historicky pomerne nabitom zápase by mali Maďari podľa papierových predpokladov ťahať za kratší koniec. Naviac, prehrali svoj prvý súboj s Fínskom, výsledkom 1:3. Na najvyššej úrovni sa celky naposledy stretli v roku 2023, pričom Rakúsko si po triumfe po remíze odnieslo dva body.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Rakúsko a Maďarsko. Zápas sa začne o 16:20.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    2:4
    0
    5
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    8
    MaďarskoMaďarskoHUN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    Joj Šport
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    1 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    17.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

