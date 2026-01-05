    ATP kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy. Získa viac titulov Alcaraz či Sinner?

    ATP kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy.
    ATP kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy. (Autor: TASR/AP)
    5. jan 2026 o 06:00
    Pozrite si kalendár a program tenisových turnajov ATP v sezóne 2026.

    Sezóna ATP v roku 2026 prinesie mužskému tenisu pestrú sériu turnajov naprieč všetkými kontinentmi.

    Súťažný rok odštartujú podujatia na austrálskych dvorcoch, následne sa okruh presunie na tradičnú antukovú časť v Európe, pokračovať bude turnajmi na tvrdom povrchu v Ázii a zámorí a vyvrcholí na turnaj ATP Finals v talianskej Bologni.

    Program bude zahŕňať kompletnú štvoricu grandslamových turnajov, podujatia ATP Masters 1000, ako aj množstvo turnajov kategórií ATP 500, ATP 250 či zápasov Davis Cupu.

    Do sezóny vstupuje ako svetová jednotka Carlos Alcaraz, ktorý v minulej sezóne vyhral grandslamy Roland Garros a US Open, k tomu pridal ďalších šesť titulov na turnajoch ATP a predstavil sa aj vo finále ATP Finals.

    Hneď za ním s mankom len 550 bodov je taliansky tenista Jannik Sinner, s ktorým zviedol v uplynulej sezóne viacero vyrovnaných duelov.

    Zo slovenských tenistov je najvyššie v rebríčku Lukáš Klein, ktorému patrí 142. miesto. Okrem neho zabojujú o účasť na turnajoch ATP aj Alex Molčan či Norbert Gomboš.

    Pozrite si kompletný tenisový kalendár turnajov ATP v sezóne 2026.

    ATP kalendár 2026: Program a výsledky turnajov

    Január 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    2.1 - 11.1

    United Cup

    Perth + Sydney

    Hard

    ATP 500

    5.1 - 11.1

    Brisbane Internation

    Brisbane

    Hard

    ATP 250


    5.1 - 11.1

    Hong Kong Open

    Hong Kong

    Hard

    ATP 250


    12.1 - 17.1

    ASB Classic

    Auckland

    Hard

    ATP 250


    12.1 - 17.1

    Adelaide International

    Adelaide

    Hard

    ATP 250


    18.1 - 1.2

    Australian Open

    Melbourne

    Hard

    Grandslam


    Február 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    2.2 - 8.2

    Open Occitanie

    Montpellier

    Hard

    ATP 250


    5.2 - 8.2

    Davis Cup - 1. kolo


    Hard

    Davis Cup

    9.2 - 15.2

    Dallas Open

    Dallas

    Hard

    ATP 500


    9.2 - 15.2

    ABN AMRO Open

    Rotterdam

    Hard

    ATP 500


    9.2 - 15.2

    Argentina Open

    Buenos Aires

    Antuka

    ATP 250


    16.2 - 22.2

    Qatar Open

    Doha

    Hard

    ATP 500


    16.2 - 22.2

    Rio Open

    Rio de Janeiro

    Antuka

    ATP 500


    16.2 - 22.2

    Delray Beach Open

    Delray Beach

    Hard

    ATP 250


    23.2 - 1.3

    Abierto Mexicano Telcel

    Acapulco

    Hard

    ATP 500


    23.2 - 1.3

    Dubai Tennis Championships

    Dubaj

    Hard

    ATP 500


    23.2 - 1.3

    Chile Open

    Santiago

    Antuka

    ATP 250

    Marec 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    4.3 - 15.3

    BNP Paribs Open

    Indian Wells

    Hard

    ATP Masters 1000


    18.3 - 29.3

    Miami Open

    Miami

    Hard

    ATP Masters 1000

    30.3 - 5.4

    Tiriac Open

    Bukurešť

    Antuka

    ATP 250


    30.3 - 5.4

    Clay Court Championship

    Houston

    Antuka

    ATP 250


    30.3 - 5.4

    Grand Prix Hassan II

    Marakéš

    Antuka

    ATP 250

    Apríl 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    5.4 - 12.4

    Monte Carlo Masters

    Monte Carlo

    Antuka

    ATP Masters 1000


    13.4 - 19.4

    Barcelona Open

    Barcelona

    Antuka

    ATP 500


    13.4 - 19.4

    BMW Open

    Mníchov

    Antuka

    ATP 500


    22.4 - 3.5

    Madrid Open

    Madrid

    Antuka

    ATP Masters 1000

    Máj 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    6.5 - 17.5

    Internazionali BNL d'Italia

    Rím

    Antuka

    ATP Masters 1000


    17.5 - 23.5

    Hamburg Open

    Hamburg

    Antuka

    ATP 500


    17.5 - 23.5

    Geneva Open

    Ženeva

    Antuka

    ATP 250


    24.5 - 7.6

    Roland Garros

    Paríž

    Antuka

    Grandslam

    Jún 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    8.6 - 14.6

    BOSS Open

    Stuttgart

    Tráva

    ATP 250


    8.6 - 14.6

    Libema Open

    's-Hertogenbosch

    Tráva

    ATP 250


    15.6 - 21.6

    Terra Wortmann Open

    Halle

    Tráva

    ATP 500


    15.6 - 21.6

    HSBC Championships

    Londýn

    Tráva

    ATP 500


    21.6 - 27.6

    Mallorca Championships

    Malorka

    Tráva

    ATP 250


    22.6 - 27.6

    Eastbourne Open

    Eastbourne

    Tráva

    ATP 250


    29.6 - 12.7

    Wimbledon

    Londýn

    Tráva

    Grandslam

    Júl 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    13.7 - 19.7

    Nordea Open

    Bastad

    Antuka

    ATP 250


    13.7 - 19.7

    Swiss Open

    Gstaad

    Antuka

    ATP 250

    13.7 - 19.7

    Croatia Open

    Umag

    Antuka

    ATP 250


    20.7 - 26.7

    Generali Open

    Kitzbühel

    Antuka

    ATP 250


    20.7 - 26.7

    Estoril Open

    Estoril

    Antuka

    ATP 250


    27.7 - 2.8

    Mubadala City DC Open

    Washington

    Hard

    ATP 500


    27.7 - 2.8

    Mifel Tennis Open

    Los Cabos

    Hard

    ATP 250

    August 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    2.8 - 12.8

    National Bank Open

    Montreal

    Hard

    ATP Masters 1000


    13.8 - 23.8

    Cincinnati Open

    Cincinnati

    Hard

    ATP Masters 1000


    23.8 - 29.8

    Winston-Salem Open

    Winston-Salem

    Hard

    ATP 250


    31.8 - 13.9

    US Open

    New York

    Hard

    Grandslam

    September 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    18.9 - 20.9

    Davis Cup - 2. kolo



    Davis Cup


    23.9 - 29.9

    Chengdu Open

    Čcheng-tu

    Hard

    ATP 250


    23.9 - 29.9

    Hangzhou Open

    Chang-čou

    Hard

    ATP 250

    25.9 - 27.9

    Laver Cup

    Londýn

    Hard

    Laver Cup


    30.9 - 6.10

    Japan Open

    Tokyo

    Hard

    ATP 500


    30.9 - 6.10

    China Open

    Peking

    Hard

    ATP 500

    Október 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    7.10 - 18.10

    Shanghai Masters

    Šanghaj

    Hard

    ATP Masters 1000


    19.10 - 25.10

    Almaty Open

    Almaty

    Hard

    ATP 250


    19.10 - 25.10

    European Open

    Brusel

    Hard

    ATP 250


    19.10 - 25.10

    Auvergne-Rhone-Alpes

    Lyon

    Hard

    ATP 250


    26.10 - 1.11

    Swiss Indoors

    Bazilej

    Hard

    ATP 500


    26.10 - 1.11

    Erste Bank Open

    Viedeň

    Hard

    ATP 500

    November 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    2.11 - 8.11

    Paris Masters

    Paríž

    Hard

    ATP Masters 1000


    8.11 - 14.11

    Nordic Open

    Štokholm

    Hard

    ATP 250


    8.11 - 14.11

    Neznáme

    15.11 - 22.11

    Nitto ATP Finals

    Taliansko

    Hard

    ATP Finals

    24.11 - 29.11

    Davis Cup - finále

    Bologna

    Hard

    Davis Cup

    Tenis

    Tenis

    WTA kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy.
    WTA kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy.
    WTA kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy. Ako sa bude dariť Šramkovej?
    dnes 06:00
