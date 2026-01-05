ATP kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy. Získa viac titulov Alcaraz či Sinner?

Sezóna ATP v roku 2026 prinesie mužskému tenisu pestrú sériu turnajov naprieč všetkými kontinentmi.
Súťažný rok odštartujú podujatia na austrálskych dvorcoch, následne sa okruh presunie na tradičnú antukovú časť v Európe, pokračovať bude turnajmi na tvrdom povrchu v Ázii a zámorí a vyvrcholí na turnaj ATP Finals v talianskej Bologni.
Program bude zahŕňať kompletnú štvoricu grandslamových turnajov, podujatia ATP Masters 1000, ako aj množstvo turnajov kategórií ATP 500, ATP 250 či zápasov Davis Cupu.
Do sezóny vstupuje ako svetová jednotka Carlos Alcaraz, ktorý v minulej sezóne vyhral grandslamy Roland Garros a US Open, k tomu pridal ďalších šesť titulov na turnajoch ATP a predstavil sa aj vo finále ATP Finals.
Hneď za ním s mankom len 550 bodov je taliansky tenista Jannik Sinner, s ktorým zviedol v uplynulej sezóne viacero vyrovnaných duelov.
Zo slovenských tenistov je najvyššie v rebríčku Lukáš Klein, ktorému patrí 142. miesto. Okrem neho zabojujú o účasť na turnajoch ATP aj Alex Molčan či Norbert Gomboš.
Pozrite si kompletný tenisový kalendár turnajov ATP v sezóne 2026.
ATP kalendár 2026: Program a výsledky turnajov
Január 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
2.1 - 11.1
United Cup
Perth + Sydney
Hard
ATP 500
5.1 - 11.1
Brisbane Internation
Brisbane
Hard
ATP 250
5.1 - 11.1
Hong Kong Open
Hong Kong
Hard
ATP 250
12.1 - 17.1
ASB Classic
Auckland
Hard
ATP 250
12.1 - 17.1
Adelaide International
Adelaide
Hard
ATP 250
18.1 - 1.2
Australian Open
Melbourne
Hard
Grandslam
Február 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
2.2 - 8.2
Open Occitanie
Montpellier
Hard
ATP 250
5.2 - 8.2
Davis Cup - 1. kolo
Hard
Davis Cup
9.2 - 15.2
Dallas Open
Dallas
Hard
ATP 500
9.2 - 15.2
ABN AMRO Open
Rotterdam
Hard
ATP 500
9.2 - 15.2
Argentina Open
Buenos Aires
Antuka
ATP 250
16.2 - 22.2
Qatar Open
Doha
Hard
ATP 500
16.2 - 22.2
Rio Open
Rio de Janeiro
Antuka
ATP 500
16.2 - 22.2
Delray Beach Open
Delray Beach
Hard
ATP 250
23.2 - 1.3
Abierto Mexicano Telcel
Acapulco
Hard
ATP 500
23.2 - 1.3
Dubai Tennis Championships
Dubaj
Hard
ATP 500
23.2 - 1.3
Chile Open
Santiago
Antuka
ATP 250
Marec 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
4.3 - 15.3
BNP Paribs Open
Indian Wells
Hard
ATP Masters 1000
18.3 - 29.3
Miami Open
Miami
Hard
ATP Masters 1000
30.3 - 5.4
Tiriac Open
Bukurešť
Antuka
ATP 250
30.3 - 5.4
Clay Court Championship
Houston
Antuka
ATP 250
30.3 - 5.4
Grand Prix Hassan II
Marakéš
Antuka
ATP 250
Apríl 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
5.4 - 12.4
Monte Carlo Masters
Monte Carlo
Antuka
ATP Masters 1000
13.4 - 19.4
Barcelona Open
Barcelona
Antuka
ATP 500
13.4 - 19.4
BMW Open
Mníchov
Antuka
ATP 500
22.4 - 3.5
Madrid Open
Madrid
Antuka
ATP Masters 1000
Máj 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
6.5 - 17.5
Internazionali BNL d'Italia
Rím
Antuka
ATP Masters 1000
17.5 - 23.5
Hamburg Open
Hamburg
Antuka
ATP 500
17.5 - 23.5
Geneva Open
Ženeva
Antuka
ATP 250
24.5 - 7.6
Roland Garros
Paríž
Antuka
Grandslam
Jún 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
8.6 - 14.6
BOSS Open
Stuttgart
Tráva
ATP 250
8.6 - 14.6
Libema Open
's-Hertogenbosch
Tráva
ATP 250
15.6 - 21.6
Terra Wortmann Open
Halle
Tráva
ATP 500
15.6 - 21.6
HSBC Championships
Londýn
Tráva
ATP 500
21.6 - 27.6
Mallorca Championships
Malorka
Tráva
ATP 250
22.6 - 27.6
Eastbourne Open
Eastbourne
Tráva
ATP 250
29.6 - 12.7
Wimbledon
Londýn
Tráva
Grandslam
Júl 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
13.7 - 19.7
Nordea Open
Bastad
Antuka
ATP 250
13.7 - 19.7
Swiss Open
Gstaad
Antuka
ATP 250
13.7 - 19.7
Croatia Open
Umag
Antuka
ATP 250
20.7 - 26.7
Generali Open
Kitzbühel
Antuka
ATP 250
20.7 - 26.7
Estoril Open
Estoril
Antuka
ATP 250
27.7 - 2.8
Mubadala City DC Open
Washington
Hard
ATP 500
27.7 - 2.8
Mifel Tennis Open
Los Cabos
Hard
ATP 250
August 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
2.8 - 12.8
National Bank Open
Montreal
Hard
ATP Masters 1000
13.8 - 23.8
Cincinnati Open
Cincinnati
Hard
ATP Masters 1000
23.8 - 29.8
Winston-Salem Open
Winston-Salem
Hard
ATP 250
31.8 - 13.9
US Open
New York
Hard
Grandslam
September 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
18.9 - 20.9
Davis Cup - 2. kolo
Davis Cup
23.9 - 29.9
Chengdu Open
Čcheng-tu
Hard
ATP 250
23.9 - 29.9
Hangzhou Open
Chang-čou
Hard
ATP 250
25.9 - 27.9
Laver Cup
Londýn
Hard
Laver Cup
30.9 - 6.10
Japan Open
Tokyo
Hard
ATP 500
30.9 - 6.10
China Open
Peking
Hard
ATP 500
Október 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
7.10 - 18.10
Shanghai Masters
Šanghaj
Hard
ATP Masters 1000
19.10 - 25.10
Almaty Open
Almaty
Hard
ATP 250
19.10 - 25.10
European Open
Brusel
Hard
ATP 250
19.10 - 25.10
Auvergne-Rhone-Alpes
Lyon
Hard
ATP 250
26.10 - 1.11
Swiss Indoors
Bazilej
Hard
ATP 500
26.10 - 1.11
Erste Bank Open
Viedeň
Hard
ATP 500
November 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
2.11 - 8.11
Paris Masters
Paríž
Hard
ATP Masters 1000
8.11 - 14.11
Nordic Open
Štokholm
Hard
ATP 250
8.11 - 14.11
Neznáme
15.11 - 22.11
Nitto ATP Finals
Taliansko
Hard
ATP Finals
24.11 - 29.11
Davis Cup - finále
Bologna
Hard
Davis Cup