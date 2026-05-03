Sinner kraľuje tenisu aj naďalej. Ovládol piaty veľký turnaj za sebou a prekonal velikánov

ATP Madrid 2026
Dvojhra - finále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Alexander Zverev (Nem.-2) 6:1, 6:2
Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvýkrát v kariére víťazom antukového turnaja ATP Masters 1000 v Madride.
Vo finále dvojhry zdolal v pozícii nasadenej jednotky dvojku „pavúka" Nemca Alexandra Zvereva hladko 6:1, 6:2.
Talian triumfoval na piatom podujatí Masters za sebou, čo sa nepodarilo ešte žiadnemu hráčovi v histórii.
Sériu odštartoval vlani na jeseň v Paríži, v tomto roku nenašiel premožiteľa v Indian Wells, Miami, Monte Carle ani v španielskej metropole.
Sinnerovi proti Zverevovi výborne vyšiel úvod zápasu a po dvoch brejkoch si v prvom sete vybudoval rozhodujúci náskok 5:0.
Ťažil z kvalitného podania a mal navrch aj vo výmenách. V úvode druhého dejstva odskočil Zverevovi na 3:1 a zápas s dvojnásobným madridským šampiónom už dotiahol do úspešného konca.
Sinner tak potvrdil, že na blížiacom sa grandslamovom Roland Garros bude pri neúčasti zraneného obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza najväčším favoritom.
„Od začiatku finálového zápasu som do toho vletel. Podarilo sa mi súpera rýchlo brejknúť a dostal som sa na koňa. Sascha dnes nepredviedol svoj najlepší tenis.
Teší ma, že ja som si dokázal udržať vysokú úroveň mojej hry. Za piatym titulom z turnajov Masters 1000 za sebou je veľa driny a odriekania.
Tieto výsledky pre mňa veľa znamenajú a dodajú mi ešte viac sebadôvery," uviedol po zápase Sinner, ktorý natiahol víťaznú sériu na podujatiach Masters už na 23 zápasov.