WTA kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy. Ako sa bude dariť Šramkovej?

    WTA kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy.
    WTA kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. jan 2026 o 06:00
    Pozrite si kalendár a program tenisových turnajov WTA v sezóne 2026. Predstaví sa aj Rebecca Šramková.

    Sezóna ženského tenisu v roku 2026 ponúkne opäť bohatý program turnajov po celom svete.

    Kalendár WTA 2026 zahŕňa tradičné podujatia od januárových turnajov v Austrálii, cez antukovú jar v Európe až po záver roka na tvrdých povrchoch v Ázii a Amerike.

    Fanúšikovia sa môžu tešiť na všetky štyri grandslamy, prestížne turnaje kategórie WTA 1000, ako aj desiatky podujatí WTA 500 a WTA 250.

    Do sezóny vstupuje ako svetová jednotka Aryna Sabalenková, ktorá v minulej sezóne vyhrala jeden grandslam US Open, no k tomu pridala aj štyri víťazstvá na turnajoch WTA.

    Slovenská ženská tenisová jednotka Rebecca Šramková vstupuje do sezóny zo 72. miesta v rebríčku WTA.

    Do diania na okruhu zasiahnu aj Mia Pohánková a Renáta Jamrichová, ktoré patria medzi najtalentovanejšie mladé slovenské hráčky, ako aj Tereza Mihalíková, pôsobiaca predovšetkým v štvorhre.

    Slovenské tenistky sa takisto predstavia aj v kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2026.

    Pozrite si kompletný tenisový kalendár turnajov WTA v sezóne 2026.

    WTA kalendár 2026: Program a výsledky turnajov

    Január 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    2.1 - 11.1

    United Cup

    Perth + Sydney

    Hard

    WTA 500

    4.1 - 11.1

    Brisbane Internation

    Brisbane

    Hard

    WTA 500


    5.1 - 11.1

    ASB Classic

    Auckland

    Hard

    WTA 250


    12.1 - 17.1

    Adelaide International

    Adelaide

    Hard

    WTA 500


    12.1 - 17.1

    Hobart International

    Hobart

    Hard

    WTA 250


    18.1 - 1.2

    Australian Open

    Melbourne

    Hard

    Grandslam


    Február 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    1.2 - 7.2

    Abú Zabí Open

    Abu Zabí

    Hard

    WTA 500


    1.2 - 7.2

    Ostrava Open

    Ostrava

    Hard

    WTA 250


    1.2 - 7.2

    Transylvania Open

    Kluž

    Hard

    WTA 250


    8.2 - 14.2

    Katar Open

    Doha

    Hard

    WTA 1000


    15.2 - 21.2

    Dubaj Championships

    Dubaj

    Hard

    WTA 1000


    23.2 - 1.3

    ATX Open

    Austran

    Hard

    WTA 250


    23.2 - 1.3

    Merida Open

    Merida

    Hard

    WTA 500

    Marec 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    4.3 - 15.3

    BNP Paribs Open

    Indian Wells

    Hard

    WTA 1000


    17.3 - 29.3

    Miam Open

    Miami

    Hard

    WTA 1000


    30.3 - 5.4

    Charleston Open

    Charleston

    Antuka

    WTA 500


    30.3 - 5.4

    Colsanitas Cup

    Bogota

    Antuka

    WTA 250


    Apríl 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    6.4 - 12.4

    Pohár Billie Jean Kingovej

    Kvalifikácia

    6.4 - 12.4

    Upper Austria Ladies

    Linz

    Antuka

    WTA 500


    13.4 - 19.4

    Rouen Open

    Rouen

    Antuka

    WTA 250


    13.4 - 19.4

    Porsche Grand Prix

    Stuttgart

    Antuka

    WTA 500


    21.4 - 3.5

    Madrid Open

    Madrid

    Antuka

    WTA 1000

    Máj 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    5.5 - 17.5

    Rome Masters

    Rím

    Antuka

    WTA 1000


    17.5 - 23.5

    Internationaux de Strasbourg

    Štrasburg

    Antuka

    WTA 500


    18.5 - 23.5

    Rabat Open

    Rabat

    Antuka

    WTA 250


    24.5 - 7.6

    Roland Garros

    Paríž

    Antuka

    Grandslam

    Jún 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    8.6 - 14.6

    HSBC Championships

    Londýn

    Tráva

    WTA 500


    8.6 - 14.6

    Libema Open

    's-Hertogenbosch

    Tráva

    WTA 250


    15.6 - 21.6

    Nottingham Open

    Nottingham

    Tráva

    WTA 250


    15.6 - 21.6

    Berlin Open

    Berlín

    Tráva

    WTA 500


    21.6 - 27.6

    Bad Homburg Open

    Bad Homburg

    Tráva

    WTA 500


    22.6 - 27.6

    Eastbourne Open

    Eastbourne

    Tráva

    WTA 250


    29.6 - 12.7

    Wimbledon

    Londýn

    Tráva

    Grandslam


    Júl 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    13.7 - 19.7

    Iasi Open

    Iasi

    Antuka

    WTA 250


    20.7 - 26.7

    Prague Open

    Praha

    Hard

    WTA 250


    20.7 - 26.7

    Hamburg Ladies Open

    Hamburg

    Antuka

    WTA 250


    27.7 - 2.8

    Mubadala DC Open

    Washington

    Hard

    WTA 500


    August 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    2.8 - 13.8

    National Bank Open

    Toronto

    Hard

    WTA 1000


    13.8 - 24.8

    Cincinnati Open

    Cincinnati

    Hard

    WTA 1000


    23.8 - 29.8

    Tennis in the Land

    Cleveland

    Hard

    WTA 250


    24.8 - 29.8

    Abierto GNP Seguros

    Monterrey

    Hard

    WTA 500


    30.8 - 13.9

    US Open

    New York

    Hard

    Grandslam

    September 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    14.9 - 20.9

    Guadalajara Open

    Guadalajara

    Hard

    WTA 500


    14.9 - 20.9

    SP Open

    Sao Paulo

    Hard

    WTA 250


    21.9 - 27.9

    Pohár Billie Jean Kingovej

    Šen-čen

    Finále

    21.9 - 27.9

    Singapore Open

    Singapur

    Hard

    WTA 500


    21.9 - 27.9

    Korea Open

    Soul

    Hard

    WTA 250


    30.9 - 11.10

    China Open

    Peking

    Hard

    WTA 1000

    Október 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    12.10 - 18.10

    Wuhan Open

    Wu-chan

    Hard

    WTA 1000


    19.10 - 25.10

    Ningbo Open

    Ningbo

    Hard

    WTA 500


    19.10 - 25.10

    Japan Open

    Osaka

    Hard

    WTA 250


    26.10 - 1.11

    Toray Open

    Tokyo

    Hard

    WTA 500


    26.10 - 1.11

    Guangzhou Open

    Kuang-čou

    Hard

    WTA 250

    November 2026

    Dátum

    Názov

    Mesto

    Povrch

    Kategória

    Detail

    2.11 - 8.11

    Chennai Open

    Chennai

    Hard

    WTA 250


    2.11 - 8.11

    Jiangxi Open

    Ťiang-si

    Hard

    WTA 250


    2.11 - 8.11

    Hong Kong Open

    Hong Kong

    Hard

    WTA 250


    7.11 - 14.11

    WTA Finals

    Rijád

    Hard

    WTA Finals


    16.11 - 22.11

    Pohár Billie Jean Kingovej



    Play-off

    dnes 06:00
