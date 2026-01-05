WTA kalendár 2026: Program, výsledky turnajov a grandslamy. Ako sa bude dariť Šramkovej?

Sezóna ženského tenisu v roku 2026 ponúkne opäť bohatý program turnajov po celom svete.
Kalendár WTA 2026 zahŕňa tradičné podujatia od januárových turnajov v Austrálii, cez antukovú jar v Európe až po záver roka na tvrdých povrchoch v Ázii a Amerike.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na všetky štyri grandslamy, prestížne turnaje kategórie WTA 1000, ako aj desiatky podujatí WTA 500 a WTA 250.
Do sezóny vstupuje ako svetová jednotka Aryna Sabalenková, ktorá v minulej sezóne vyhrala jeden grandslam US Open, no k tomu pridala aj štyri víťazstvá na turnajoch WTA.
Slovenská ženská tenisová jednotka Rebecca Šramková vstupuje do sezóny zo 72. miesta v rebríčku WTA.
Do diania na okruhu zasiahnu aj Mia Pohánková a Renáta Jamrichová, ktoré patria medzi najtalentovanejšie mladé slovenské hráčky, ako aj Tereza Mihalíková, pôsobiaca predovšetkým v štvorhre.
Slovenské tenistky sa takisto predstavia aj v kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2026.
Pozrite si kompletný tenisový kalendár turnajov WTA v sezóne 2026.
WTA kalendár 2026: Program a výsledky turnajov
Január 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
2.1 - 11.1
United Cup
Perth + Sydney
Hard
WTA 500
4.1 - 11.1
Brisbane Internation
Brisbane
Hard
WTA 500
5.1 - 11.1
ASB Classic
Auckland
Hard
WTA 250
12.1 - 17.1
Adelaide International
Adelaide
Hard
WTA 500
12.1 - 17.1
Hobart International
Hobart
Hard
WTA 250
18.1 - 1.2
Australian Open
Melbourne
Hard
Grandslam
Február 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
1.2 - 7.2
Abú Zabí Open
Abu Zabí
Hard
WTA 500
1.2 - 7.2
Ostrava Open
Ostrava
Hard
WTA 250
1.2 - 7.2
Transylvania Open
Kluž
Hard
WTA 250
8.2 - 14.2
Katar Open
Doha
Hard
WTA 1000
15.2 - 21.2
Dubaj Championships
Dubaj
Hard
WTA 1000
23.2 - 1.3
ATX Open
Austran
Hard
WTA 250
23.2 - 1.3
Merida Open
Merida
Hard
WTA 500
Marec 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
4.3 - 15.3
BNP Paribs Open
Indian Wells
Hard
WTA 1000
17.3 - 29.3
Miam Open
Miami
Hard
WTA 1000
30.3 - 5.4
Charleston Open
Charleston
Antuka
WTA 500
30.3 - 5.4
Colsanitas Cup
Bogota
Antuka
WTA 250
Apríl 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
6.4 - 12.4
Pohár Billie Jean Kingovej
Kvalifikácia
6.4 - 12.4
Upper Austria Ladies
Linz
Antuka
WTA 500
13.4 - 19.4
Rouen Open
Rouen
Antuka
WTA 250
13.4 - 19.4
Porsche Grand Prix
Stuttgart
Antuka
WTA 500
21.4 - 3.5
Madrid Open
Madrid
Antuka
WTA 1000
Máj 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
5.5 - 17.5
Rome Masters
Rím
Antuka
WTA 1000
17.5 - 23.5
Internationaux de Strasbourg
Štrasburg
Antuka
WTA 500
18.5 - 23.5
Rabat Open
Rabat
Antuka
WTA 250
24.5 - 7.6
Roland Garros
Paríž
Antuka
Grandslam
Jún 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
8.6 - 14.6
HSBC Championships
Londýn
Tráva
WTA 500
8.6 - 14.6
Libema Open
's-Hertogenbosch
Tráva
WTA 250
15.6 - 21.6
Nottingham Open
Nottingham
Tráva
WTA 250
15.6 - 21.6
Berlin Open
Berlín
Tráva
WTA 500
21.6 - 27.6
Bad Homburg Open
Bad Homburg
Tráva
WTA 500
22.6 - 27.6
Eastbourne Open
Eastbourne
Tráva
WTA 250
29.6 - 12.7
Wimbledon
Londýn
Tráva
Grandslam
Júl 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
13.7 - 19.7
Iasi Open
Iasi
Antuka
WTA 250
20.7 - 26.7
Prague Open
Praha
Hard
WTA 250
20.7 - 26.7
Hamburg Ladies Open
Hamburg
Antuka
WTA 250
27.7 - 2.8
Mubadala DC Open
Washington
Hard
WTA 500
August 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
2.8 - 13.8
National Bank Open
Toronto
Hard
WTA 1000
13.8 - 24.8
Cincinnati Open
Cincinnati
Hard
WTA 1000
23.8 - 29.8
Tennis in the Land
Cleveland
Hard
WTA 250
24.8 - 29.8
Abierto GNP Seguros
Monterrey
Hard
WTA 500
30.8 - 13.9
US Open
New York
Hard
Grandslam
September 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
14.9 - 20.9
Guadalajara Open
Guadalajara
Hard
WTA 500
14.9 - 20.9
SP Open
Sao Paulo
Hard
WTA 250
21.9 - 27.9
Pohár Billie Jean Kingovej
Šen-čen
Finále
21.9 - 27.9
Singapore Open
Singapur
Hard
WTA 500
21.9 - 27.9
Korea Open
Soul
Hard
WTA 250
30.9 - 11.10
China Open
Peking
Hard
WTA 1000
Október 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
12.10 - 18.10
Wuhan Open
Wu-chan
Hard
WTA 1000
19.10 - 25.10
Ningbo Open
Ningbo
Hard
WTA 500
19.10 - 25.10
Japan Open
Osaka
Hard
WTA 250
26.10 - 1.11
Toray Open
Tokyo
Hard
WTA 500
26.10 - 1.11
Guangzhou Open
Kuang-čou
Hard
WTA 250
November 2026
Dátum
Názov
Mesto
Povrch
Kategória
Detail
2.11 - 8.11
Chennai Open
Chennai
Hard
WTA 250
2.11 - 8.11
Jiangxi Open
Ťiang-si
Hard
WTA 250
2.11 - 8.11
Hong Kong Open
Hong Kong
Hard
WTA 250
7.11 - 14.11
WTA Finals
Rijád
Hard
WTA Finals
16.11 - 22.11
Pohár Billie Jean Kingovej
Play-off