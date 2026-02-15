    V rodnom Buenos Aires ukončil dlhé čakanie na titul. Vyšlo mu to až na tretí pokus

    Francisco Cerundolo
    Francisco Cerundolo (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|15. feb 2026 o 22:30
    ShareTweet0

    Pripísal si svoj štvrtý titul na okruhu.

    ATP Buenos Aires 2026

    Dvojhra - finále:

    Francisco Cerundolo (Arg.-1) - Luciano Darderi (Tal.-2) 6:4, 6:2

    Domáci Argentínčan Francisco Cerundolo triumfoval vo dvojhre na tenisovom turnaji ATP v Buenos Aires.

    Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále dvojku pavúka Luciana Darderiho z Talianska 6:4, 6:2 a pripísal si svoj štvrtý titul na okruhu.

    Turnajová jednotka Cerundolo na víťazstvo v prvom sete potreboval jediný brejk. V druhom zobral druhému nasadenému Darderimu podanie trikrát a sám oň prišiel len raz. Na ceste za titulom nestratil ani set.

    Dvadsaťsedemročný Cerundolo sa triumfu v rodnom meste dočkal na tretí pokus. O titul v Buenos Aires márne bojoval vo finále v roku 2021 a vlani.

    Tenis

    Tenis

    Americký tenista Ben Shelton.
    Americký tenista Ben Shelton.
    Americké finále prinieslo veľkú drámu. Víťaz odvrátil tri mečbaly súpera
    dnes 22:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»V rodnom Buenos Aires ukončil dlhé čakanie na titul. Vyšlo mu to až na tretí pokus