V rodnom Buenos Aires ukončil dlhé čakanie na titul. Vyšlo mu to až na tretí pokus

ATP Buenos Aires 2026
Dvojhra - finále:
Francisco Cerundolo (Arg.-1) - Luciano Darderi (Tal.-2) 6:4, 6:2
Domáci Argentínčan Francisco Cerundolo triumfoval vo dvojhre na tenisovom turnaji ATP v Buenos Aires.
Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále dvojku pavúka Luciana Darderiho z Talianska 6:4, 6:2 a pripísal si svoj štvrtý titul na okruhu.
Turnajová jednotka Cerundolo na víťazstvo v prvom sete potreboval jediný brejk. V druhom zobral druhému nasadenému Darderimu podanie trikrát a sám oň prišiel len raz. Na ceste za titulom nestratil ani set.
Dvadsaťsedemročný Cerundolo sa triumfu v rodnom meste dočkal na tretí pokus. O titul v Buenos Aires márne bojoval vo finále v roku 2021 a vlani.