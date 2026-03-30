    VIDEO: Sinner dobyl Ameriku. Dokázal niečo, čo sa podarilo naposledy Federerovi

    Jannik Sinner oslavuje zisk trofeje
    Jannik Sinner oslavuje zisk trofeje (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. mar 2026 o 07:48
    Talian po Indian Wells ovládol aj turnaj v Miami.

    ATP Miami 2026

    dvojhra - finále:

    Jannik Sinner (Tal.-2) - Jiří Lehečka (ČR-21) 6:4, 6:4

    Taliansky tenista Jannik Sinner triumfoval vo finále turnaja ATP Masters 1000 v Miami a ako prvý hráč od roku 2017 dosiahol tzv. „sunshine double“ - zisk titulu v Indian Wells a v Miami v tej istej sezóne.

    Druhý hráč svetového rebríčka si v noci na pondelok poradil s Čechom Jiřím Lehečkom, ktorého zdolal v dvoch setoch dvakrát 6:4.

    Pre Sinnera je to druhý titul na podujatí po roku 2024. Premožiteľa nenašiel ani pred dvoma týždňami v Indian Wells, kde zdolal vo finále Rusa Daniila Medvedeva a ťahá tak dvanásťzápasovú víťaznú sériu.

    Sunshine Double medzi mužmi naposledy dosiahol legendárny Roger Federer zo Švajčiarska v roku 2017.

    Sinnerovi sa to podarilo ako prvému bez toho, aby stratil set. Zároveň dosiahol triumf na troch podujatiach kategórie Masters 1000, keďže vlani zvíťazil aj na turnaji v Paríži.

    VIDEO: Zostrih finále Sinner - Lehečka

    „Je to veľmi špeciálny moment. Nemyslel som si, že sa mi to niekedy podarí, pretože uspieť v Indian Wells a tu je veľmi náročné,“ povedal.

    Pre Lehečku to bolo prvé finále Masters 1000v kariére. „Neprišiel som se v dobrej forme, ale dokázal som sa vrátiť k tenisu, ktorý chcem hrať,“ uviedol.

    V sobotu dosiahla „sunshine double“ aj Arina Sobolenková z Bieloruska po výhre nad domácou Coco Gauffovou.

    V jednej sezóne sa to podarilo mužom a ženám naraz naposledy v roku 2016, keď uspeli Srb Novak Djokovič a Viktorija Azarenková z Bieloruska.

