    VIDEO: Odvrátil tri mečbaly. Paul získal titul v Houstone po veľkej bitke

    Tommy Paul
    Tommy Paul
    TASR|6. apr 2026 o 07:37
    Vo finále zdolal nenasadeného Argentínčana.

    ATP Houston

    dvojhra - finále:

    Tommy Paul (USA-4) - Roman Burruchaga (Arg.) 6:1, 3:6, 7:5

    Americký tenista Tommy Paul sa stal víťazom antukového turnaja ATP v Houstone.

    V nedeľnom finále zvíťazil ako štvorka podujatia nad nenasadeným Argentínčanom Romanom Burruchagom po boji trvajúcom 2 hodiny a 40 minút 6:1, 3:6, 7:5. Pripísal si piate turnajové prvenstvo.

    Dvadsaťosemročný Američan proti 77. hráčovi rebríčka ATP za stavu 3:5 v rozhodujúcom sete odvrátil tri mečbaly pri vlastnom podaní a získal záverečné štyri hry.

    VIDEO: Zostrih zápasu Paul - Burruchaga

    Dvadsaťštyriročný syn majstra sveta vo futbale z roku 1986 Jorgeho Burruchagu tak vo svojom prvom finále na okruhu neuspel a na svoj premiérový turnajový primát si bude musieť počkať.

