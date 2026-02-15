Americké finále prinieslo veľkú drámu. Víťaz odvrátil tri mečbaly súpera

ATP Dallas 2026
Dvojhra - finále:
Ben Shelton (USA-2) - Taylor Fritz (USA-1) 3:6, 6:3, 7:5
Americké finále turnaja tenistov v Dallase vyhral druhý nasadený Ben Shelton. V súboji s jednotkou Taylorom Fritzom odvrátil tri mečbaly a po obrate zvíťazil 3:6, 6:3 a 7:5.
Shelton prvý set stratil za 26 minút. Podarilo sa mu ale vyrovnať a vynútiť si rozhodujúce dejstvo. V ňom za stavu 4:5 pri vlastnom servise čelil trom mečbalom, ale Fritz ani jeden nevyužil.
Shelton si potom sám pri vedení 6:5 vypracoval tri mečbaly. Premenil z nich až ten posledný a pripísal si štvrtý titul na okruhu ATP.