Americké finále prinieslo veľkú drámu. Víťaz odvrátil tri mečbaly súpera

    Americký tenista Ben Shelton. (Autor: TASR/AP)
    ČTK, TASR|15. feb 2026 o 22:36
    Pripísal si štvrtý titul na okruhu ATP.

    ATP Dallas 2026

    Dvojhra - finále:

    Ben Shelton (USA-2) - Taylor Fritz (USA-1) 3:6, 6:3, 7:5

    Americké finále turnaja tenistov v Dallase vyhral druhý nasadený Ben Shelton. V súboji s jednotkou Taylorom Fritzom odvrátil tri mečbaly a po obrate zvíťazil 3:6, 6:3 a 7:5.

    Shelton prvý set stratil za 26 minút. Podarilo sa mu ale vyrovnať a vynútiť si rozhodujúce dejstvo. V ňom za stavu 4:5 pri vlastnom servise čelil trom mečbalom, ale Fritz ani jeden nevyužil.

    Shelton si potom sám pri vedení 6:5 vypracoval tri mečbaly. Premenil z nich až ten posledný a pripísal si štvrtý titul na okruhu ATP.

