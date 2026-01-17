VIDEO: Fantastický vstup do nového roka. Mladý Čech získal ďalší titul na okruhu ATP

ATP Aukland 2026
Výsledok - finále:
Jakub Menšík (ČR-3) - Sebastian Baez (Arg.-7) 6:3, 7:6 (7)
Český tenista Jakub Menšík vybojoval na turnaji v Aucklande druhý titul na okruhu ATP. Vo finále porazil na tvrdom povrchu Argentínčana Sebastiána Baeza 6:3, 7:6.
Duel vyhral za hodinu a 24 minút a dobre sa naladil na grandslamové Australian Open, ktoré štartuje v nedeľu v Melbourne.
Dvadsaťročný Menšík, ktorý bol nasadenou trojkou, porazil o päť rokov staršieho Baeza v prvom vzájomnom stretnutí. Pomohlo mu tiež 24 víťazných loptičiek, získal aj 18 es.
Rodák z Prostějova sa stal najmladším víťazom turnaja od roku 2009, keď tu uspel iný Argentínčan Juan Martín del Potro.
"Povedal by som, že je to skvelý začiatok roka," povedal Menšík v rozhovore na kurte. "Po príprave a predsezónnom období nie ste vždy v ideálnom rytme, ale som rád, že som vstúpil do novej sezóny s veľkou energiou a predviedol výkon, aký som chcel. Za víťazstvo som veľmi rád," uviedol.
Osemnásty hráč sveta uspel v druhom finále po sebe. Vlani premiérovo triumfoval na turnaji Masters v Miami, kde porazil vo finále Srba Novaka Djokoviča.
V boji o titul neuspel len pred dvoma rokmi v Dauhe, kde nestačil na Karena Chačanova z Ruska.
Menšík sa stal v Aucklande štvrtým českým víťazom, naposledy tu triumfoval v roku 2015 Jiří Veselý. V minulosti tu uspeli tiež Jiří Novák či Karel Nováček.
Po triumfe sa zverenec trénera Tomáša Jozefusa posunie v rebríčku ATP na 17. miesto.
Menšík vstúpil do finále proti Báezovi dobre a prvý set získal vďaka brejku v šiestej hre. Sám o servis neprišiel, pomohlo mu 11 es a set zakončil čistou hrou.
V druhom sete si obaja hráči držali podanie až do dramatickej koncovky. Menšík v nej síce získal brejk na 6:5, stretnutie ale nedotiahol a rozhodla skrátená hra.
V nej český tenista odvrátil za stavu 3:6 tri setbaly, potom sa dostal k dvom mečbalom a ten druhý využil.
"Je proti nemu ťažké zahrať víťaznú loptu. Keď som viedol v druhom sete 6:5, tak aj keď som celý zápas podával dobre, prišlo mi pár druhých servisov.
V tajbrejku za stavu 3: 6 som bol rád, že som zostal sústredený až do konca, "doplnil Menšík, ktorý narazí v 1. kole Australian Open na Španiela Pabla Carreňa.