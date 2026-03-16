VIDEO: Sinner napodobnil Djokoviča s Federerom. Vo finále zvládol oba tajbrejky

ATP Indian Wells
dvojhra - finále:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Daniil Medvedev (Rus.-11) 7:6 (6), 7:6 (4)
Taliansky tenista Jannik Sinner vyhral po prvý raz v kariére turnaj ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Vo finálovom súboji bývalých svetových jednotiek zdolal Daniila Medvedeva 7:6 (6), 7:6 (4).
Ako len tretí hráč v histórii po Novakovi Djokovičovi a Rogerovi Federerovi získal titul na všetkých šiestich turnajoch série Masters hraných na tvrdom povrchu.
„Je to skvelý úspech,“ povedal Sinner, ktorý sa už zameriava na Miami Open, druhé podujatie takzvaného „Sunshine Double“.
Aktuálne druhý hráč svetového rebríčka uspel pri svojej prvej finálovej účasti. K prvému tohtoročnému titulu sa dostal bez straty setu a ako prvý v histórii dokázal vyhrať dva turnaje Masters po sebe bez jediného zaváhania.
„Veril som a bojoval som. V tajbrejku som sa to snažil uzavrieť, lebo v treťom sete by sme zase začínali od nuly. Takže som veľmi šťastný, bol to neskutočný záver,“ uviedol Sinner.
S bezchybnou bilanciou triumfoval aj vlani v novembri v Paríži. S Medvedevom bojoval v atraktívnom a vyrovnanom dueli takmer dve hodiny.
Súperovi počas celého zápasu neponúkol ani jednu príležitosť na brejk, pričom Rus odvrátil oba brejkbaly v siedmej hre úvodného setu.
V oboch setoch tak rozhodoval tajbrejk. V prvom Sinner premenil druhý setbal a získal ho 8:6. V tajbrejku druhého setu prehrával už 0:4, no sériou siedmich bodov po sebe dokázal spečatiť víťazstvo nad jedenástym nasadeným Medvedevom.
Ruský tenista prišiel o deväťzápasovú víťaznú šnúru, počas ktorej vyhral turnaj v Dubaji a v semifinále v Indian Wells zdolal aj lídra svetového rebríčka Carlosa Alcaraza.
Medvedev povedal, že záver turnaja bol preňho „horký a sladký“ zároveň, keďže v semifinále vyradil Alcaraza, ktorý ho zdolal vo finále v Indian Wells v rokoch 2023 aj 2024.
„Takže to bolo akoby som vyhral celý turnaj, ale to nie je realita. Ešte musíte odohrať finále. Mal som svoje šance, malé šance v prvom sete. A troch väčšie v tajbrejku v druhom,“ povedal.