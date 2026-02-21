Alcaraz pokračuje vo famóznej sérii od začiatku roka. Finále zvládol za menej ako hodinu

ATP Dauha
dvojhra - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Arthur Fils (Fr.) 6:2, 6:1
Španielsky tenista Carlos Alcaraz zdolal vo finále turnaja ATP v katarskej Dauhe Francúza Arthura Filsa 6:2, 6:1. Na triumf potreboval sedemnásobný víťaz Grand Slamu len 52 minút, pričom získal svoj 26. titul na elitnom okruhu.
Dvadsaťdvaročný Španiel potvrdil dobrý vstup do roku 2026 a natiahol svoju víťaznú šnúru na 12 duelov. Pre štyridsiatku svetového rebríčka Filsa, ktorý počas týždňa zdolal dvoch hráčov top 10 Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku, bola svetová jednotka nad jeho sily.