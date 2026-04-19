    Arthur Fils. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. apr 2026 o 18:11
    ShareTweet0

    ATP Barcelona 2026

    Dvojhra - finále:

    Arthur Fils (Fr.-9) - Andrej Rubľov (Rus.-5) 6:2, 7:6 (2)

    Francúzsky tenista Arthur Fils sa stal víťazom antukového turnaja ATP 500 v Barcelone. V nedeľnom finále dvojhry ako nasadená deviatka zdolal päťku „pavúka“ Rusa Andreja Rubľova 6:2, 7:6 (2).

    Dvadsaťjedenročný Fils vybojoval svoj prvý singlový titul od triumfu na podujatí v Tokiu v roku 2024, vlani pauzoval osem mesiacov pre zranenie chrbta.

    Celkovo to je jeho štvrtá turnajová trofej, z toho tretia na antuke, predtým na tomto povrchu vyhral v Lyone v roku 2023 a Hamburgu v roku 2024.

    Tenis

    Tenis

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Francúz musel pauzovať takmer rok, teraz oslavuje. Ovládol turnaj v Barcelone