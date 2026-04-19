Premožiteľ Molčana dokráčal až k titulu. Shelton vo finále nestratil ani set

ATP Mníchov 2026
Dvojhra - finále:
Ben Shelton (USA-2) - Flavio Cobolli (Tal.-4) 6:2, 7:5
Americký tenista Ben Shelton ovládol antukový turnaj ATP v Mníchove. V nedeľnom finále dvojhry ako nasadená dvojka zvíťazil nad štvorkou podujatia Flaviom Cobollim z Talianska v dvoch setoch 6:2, 7:5.
Dvadsaťtriročný Shelton stratil na celom turnaji iba dva sety. Semifinálový premožiteľ Slováka Alexa Molčana získal svoj piaty singlový titul na okruhu ATP, vlani vo finále v Mníchove nestačil na domácu jednotku Alexandra Zvereva.
Stal sa od roku 2009 prvým Američanom, ktorý triumfoval na troch turnajoch kategórie 500.