Premožiteľ Molčana dokráčal až k titulu. Shelton vo finále nestratil ani set

    Ben Shelton. (Autor: TASR/DPA via AP)
    TASR|19. apr 2026 o 15:42
    ATP Mníchov 2026

    Dvojhra - finále:

    Ben Shelton (USA-2) - Flavio Cobolli (Tal.-4) 6:2, 7:5

    Americký tenista Ben Shelton ovládol antukový turnaj ATP v Mníchove. V nedeľnom finále dvojhry ako nasadená dvojka zvíťazil nad štvorkou podujatia Flaviom Cobollim z Talianska v dvoch setoch 6:2, 7:5.

    Dvadsaťtriročný Shelton stratil na celom turnaji iba dva sety. Semifinálový premožiteľ Slováka Alexa Molčana získal svoj piaty singlový titul na okruhu ATP, vlani vo finále v Mníchove nestačil na domácu jednotku Alexandra Zvereva.

    Stal sa od roku 2009 prvým Američanom, ktorý triumfoval na troch turnajoch kategórie 500.

    Pavúk ATP Mníchov 2026

