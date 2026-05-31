VIDEO: Senzačná otočka španielskeho tínedžera. Na Roland Garros sa prebojoval už do štvrťfinále

    Rafael Jodar.
    TASR|31. máj 2026 o 17:32
    Devätnásťročný Španiel prehrával už 0:2 na sety.

    Španielsky tenista Rafael Jodar postúpil prvýkrát v kariére do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

    V osemfinále na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvadsaťsedmičky otočil zápas s krajanom Pablom Carrenom Bustom a triumfoval po päťsetovom boji 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

    Jeho štvrťfinálovým súperom bude víťaz duelu medzi druhým nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom a Holanďanom Jesperom de Jongom.

    VIDEO: Zostrih zápasu Jodar - Carreno Busta

    Roland Garros 2026

    Dvojhra mužov - osemfinále:

    Rafael Jodar (Šp.-27) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

