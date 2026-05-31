Roland Garros ničí vlastné šampiónky. V Paríži prekvapivo vypadla aj Swiateková

Štvornásobná šampiónka Iga Swiateková vypadla na Roland Garros už v osemfinále.
Nasadená trojka grandslamu prehrala s Ukrajinkou Martou Kosťukovou 5:7, 1:6.
Dvadsaťtriročná Ukrajinka potvrdila vynikajúcu fazónu na antukovom povrchu, proti Swiatekovej zaknihovala 16. víťazstvo v rade v súťažnom zápase a prvýkrát v kariére si v Paríži zahrá vo štvrťfinále.
Swiateková pritom v predchádzajúcich zápasoch nestratila set, rovnako ani v troch doterajších stretnutiach proti Kosťukovej.
Štvrté kolo v Paríži neprešla dvadsaťpäťročná Poľka druhýkrát v kariére, doteraz jediný krát sa jej to stalo pri premiérovej účasti v roku 2019.
VIDEO: Zostrih zápasu Swiateková - Kosťuková
Medzi najlepšiu osmičku sa prebojovala Rumunka Sorana Cirsteová, Číňanku Wang Si-jü zdolala 6:3 a 7:6 (4).
Roland Garros 2026
ženy - osemfinále:
Sorana Cirsteová (Rum.-18) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 7:6 (4)
Marta Kosťuková (Ukr.-15) - Iga Swiateková (Poľ.-3) 7:5, 6:1