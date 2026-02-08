Súboj skvelých hráčov na podaní rozhodli maličkosti. Molčan však Slovensko nezachránil

Davis Cup 2026 - kvalifikácia o svetovú skupinu
Francúzsko - Slovensko 3:1 po 3. dvojhre
Sobota:
Alexandre Müller - Alex Molčan 4:6, 4:6
Arthur Rinderknech - Norbert Gombos 7:6 (1), 7:6 (6)
Nedeľa:
Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert - Lukáš Klein, Miloš Karol 6:2, 6:3
Arthur Rinderknech - Alex Molčan 7:5, 7:6
Slovenskí tenisti neuspeli v zápase prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára, vo francúzskom Le Porteli prehrávajú s domácom tímom 1:3 a v septembri ich tak čaká súboj o udržanie sa vo svetovej skupine.
O možnosť poslať duel do rozhodujúcej dvojhry, neuspel v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, s Arthurom Rinderknechom prehral 5:7, 6:7 (6).
Priebeh zápasu
I. set:
Obom hráčom fungovalo od úvodu stretnutia podanie, bola to ich hlavná zbraň a preto prvé hry nemali ani dlhé trvanie.
Takmer bezchybná hra Molčana a Rinderknecha nepripúšťala po väčšinu času scenár, že by sa niekomu mohol úspešne podariť brejk.
Francúz sa totiž viackrát dostal v prvom sete pod tlak, ale ťažké momenty napokon ustál.
Za stavu 5:6 z pohľadu slovenského tenistu prišiel gem, v ktorom urobil niekoľko drobných chýb a naopak jeho súper odohral v podstate najlepšiu hru zápasu.
Hneď prvý ponúknutý setbal Rinderknech využil a po výsledku 7:5 sa ujal vedenia v zápase.
II. set:
Molčan si hneď na začiatku druhého dejstva vybojoval dôležitú psychologickú výhodu, keď prvýkrát v stretnutí prelomil podanie Rinderknecha a následne ho potvrdil ziskom hry na svojom servise.
Domáci tenista tak musel v druhom sete sťahovať manko, čo sa mu podarilo v štvrtom geme, keď si zobral späť požičané a brejkol svojho súpera na podaní.
Slovenský tenista ustál z pohľadu trvania náročný šiesty gem a nepustil Rinderknecha do trháku.
Všetko opäť smerovalo k rozuzleniu v samotnej koncovke druhého setu, Molčan oproti úvodu zvládol stav 5:6 a zápas napokon poslal do tajbrejku.
Do neho vstúpil Slovák ziskom troch bodov za sebou, Francúz ale dokázal odpovedať a vyrovnať na 5:5.
Molčan mal síce mentálne navrch a v rukách aj setbal, ale v kľúčových okamihoch vytiahol Rinderknech svoje silné zbrane a po výsledku 7:6 (6) mohlo domáce Francúzsko oslavovať postup do druhého kola kvalifikácie Davisovho pohára.