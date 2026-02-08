Súboj skvelých hráčov na podaní rozhodli maličkosti. Molčan však Slovensko nezachránil

Alex Molčan.
Alex Molčan. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|8. feb 2026 o 17:28
ShareTweet0

Francúzska jednotka vyhrala v dvoch setoch.

Davis Cup 2026 - kvalifikácia o svetovú skupinu

Francúzsko - Slovensko 3:1 po 3. dvojhre

Sobota:

Alexandre Müller - Alex Molčan 4:6, 4:6

Arthur Rinderknech - Norbert Gombos 7:6 (1), 7:6 (6)

Nedeľa:

Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert - Lukáš Klein, Miloš Karol 6:2, 6:3

Arthur Rinderknech - Alex Molčan 7:5, 7:6

Slovenskí tenisti neuspeli v zápase prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára, vo francúzskom Le Porteli prehrávajú s domácom tímom 1:3 a v septembri ich tak čaká súboj o udržanie sa vo svetovej skupine.

O možnosť poslať duel do rozhodujúcej dvojhry, neuspel v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, s Arthurom Rinderknechom prehral 5:7, 6:7 (6).

Priebeh zápasu

I. set:

Obom hráčom fungovalo od úvodu stretnutia podanie, bola to ich hlavná zbraň a preto prvé hry nemali ani dlhé trvanie.

Takmer bezchybná hra Molčana a Rinderknecha nepripúšťala po väčšinu času scenár, že by sa niekomu mohol úspešne podariť brejk.

Francúz sa totiž viackrát dostal v prvom sete pod tlak, ale ťažké momenty napokon ustál.

Za stavu 5:6 z pohľadu slovenského tenistu prišiel gem, v ktorom urobil niekoľko drobných chýb a naopak jeho súper odohral v podstate najlepšiu hru zápasu.

Hneď prvý ponúknutý setbal Rinderknech využil a po výsledku 7:5 sa ujal vedenia v zápase.

II. set:

Molčan si hneď na začiatku druhého dejstva vybojoval dôležitú psychologickú výhodu, keď prvýkrát v stretnutí prelomil podanie Rinderknecha a následne ho potvrdil ziskom hry na svojom servise.

Domáci tenista tak musel v druhom sete sťahovať manko, čo sa mu podarilo v štvrtom geme, keď si zobral späť požičané a brejkol svojho súpera na podaní.

Slovenský tenista ustál z pohľadu trvania náročný šiesty gem a nepustil Rinderknecha do trháku.

Všetko opäť smerovalo k rozuzleniu v samotnej koncovke druhého setu, Molčan oproti úvodu zvládol stav 5:6 a zápas napokon poslal do tajbrejku.

Do neho vstúpil Slovák ziskom troch bodov za sebou, Francúz ale dokázal odpovedať a vyrovnať na 5:5.

Molčan mal síce mentálne navrch a v rukách aj setbal, ale v kľúčových okamihoch vytiahol Rinderknech svoje silné zbrane a po výsledku 7:6 (6) mohlo domáce Francúzsko oslavovať postup do druhého kola kvalifikácie Davisovho pohára.

Davis Cup

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Súboj skvelých hráčov na podaní rozhodli maličkosti. Molčan však Slovensko nezachránil
    dnes 17:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Davis Cup»Súboj skvelých hráčov na podaní rozhodli maličkosti. Molčan však Slovensko nezachránil