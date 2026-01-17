VIDEO: Česko ovládlo mužský tenis. Titul po dráme získal aj Macháč

ATP Adelaide 2026
Výsledok - finále:
Tomáš Macháč (ČR-8) - Ugo Humbert (Fr.) 6:4, 6:7 (2), 6:2
Český tenista Tomáš Macháč triumfoval na turnaji v Adelaide a získal deň pred začiatkom grandslamu Australian Open druhý titul na okruhu ATP.
Vo finále porazil Francúza Uga Humberta po dvoch hodinách a 22 minútach 6:4, 6:7 a 6:2.
Dvadsaťpäťročný Macháč, ktorý bol nasadenou osmičkou, oplatil o dva roky staršiemu Humbertovi predvlaňajšiu porážku zo semifinále turnaja v Tokiu.
VIDEO: Tomáš Macháč získal titul v Adelaide
V Adelaide zvíťazil ako druhý český tenista po Jiřím Lehečkovi, ktorý tam uspel predvlani. Nadviazal tiež na dnešný úspech Jakuba Menšíka v Aucklande.
"Ugo hral dnes skvele a ja som si finále užil. Úroveň tenisu bola naozaj vysoká," povedal počas príhovoru na kurte Macháč.
"Chcem sa poďakovať aj svojmu tímu. Viem, že to so mnou občas nie je ľahké. Dúfam teda, že to so mnou nebude ľahké ani nabudúce. Uvidíme sa v Melbourne," dodal.
Macháč vyhral druhý z troch finálových duelov na okruhu: vlani v Acapulcu porazil Španiela Alejandra Davidovicha. O rok skôr nestačil v boji o titul v Ženeve na Nóra Caspera Ruuda.
Dvaja Česi v priebehu jediného týždňa získali turnajový titul prvýkrát od roku 1982. Vtedy to dokázali Ivan Lendl a Tomáš Šmíd.
Zverenec trénera Daniela Vacka, ktorý v Adelaide vyradil tiež Američana Tommyho Paula či Španiela Jaumeho Munara, sa posunie v rebríčku ATP o jedenásť miest.
Zo súčasnej 35. priečky by mal Macháč poskočiť na 24. priečku. Humbert, 36. tenista rebríčka, nevyužil šancu na ôsmy titul. Doplatil na 46 nevynútených chýb, Macháč ich mal 27.
Macháč pritom nemal dobrý vstup do stretnutia. Prišiel o prvý servis a prehrával 0:3. Vzápätí ale dokázal tromi gemami za sebou vyrovnať.
V závere mu chybujúci Humbert ponúkol za stavu 4:4 tri brejkaoly, český tenista posledný využil a set potom doservíroval.
V druhom dejstve sa už Macháč k brejkbalu nedostal, dospel do tajbrejku a Francúz ho vyhral 7:2. Macháč po návrate na lavičku emotívne komunikoval s trénerským boxom.
V rozhodujúcom treťom sete už český tenista nezaváhal. Vo štvrtom game sa dostal k dvom brejkbalom, pričom Humbert zahral pri odvrátení druhého dvojchybu.
Macháč už potom súperovi nedovolil vrátiť sa do hry a stretnutie potom ukončil na príjme čistou hrou. Kým český tenista urobil v záverečnom sete len tri nevynútené chyby, Humbert 14.