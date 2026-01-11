    Poliaci získali premiérový titul. Napriek zlému začiatku zdolali Švajčiarov

    Hubert Hurkacz a Stan Wawrinka počas United Cup 2026.
    Hubert Hurkacz a Stan Wawrinka počas United Cup 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jan 2026 o 14:20
    ShareTweet0

    Benčičová nadelila Swiatekovej kanára.

    United Cup - finále

    Poľsko - Švajčiarsko 2:1

    Iga Swiateková - Belinda Benčičová 6:3, 0:6, 3:6

    Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka 6:3, 3:6, 6:3

    Katarzyna Kawová, Jan Zielinski - Benčičová, Jakub Paul 6:4, 6:3

    Poľskí tenisti získali premiérový titul na turnaji United Cup v Sydney. V nedeľňajšom finále zdolali Švajčiarsko 2:1, keď sa o rozhodujúci bod postarali Katarzyna Kawová a Jan Zielinski vo štvorhre, v ktorej zdolali Belindu Benčičovú s Jakubom Paulom 6:4, 6:3.

    Finále sa pre Poliakov nezačalo dobre, keď svetová dvojka Iga Swiateková nestačila na Benčičovú a Švajčiarka slovenského pôvodu nadelila svojej súperke aj „kanára“ (6:3, 0:6, 3:6).

    Poliakov udržal v hre Hubert Hurkacz vďaka triumfu nad veteránom Stanom Wawrinkom (6:3, 3:6, 6:3), a tak rozhodla štvorhra. Poliaci boli vo finále tretí raz, vlani však podľahli USA (0:2) a rok predtým Nemecku (1:2).

    Prehľad víťazov United Cupu

    2023: USA (vo finále proti Taliansku 4:0)

    2024: Nemecko (Poľsko 2:1)

    2025: USA (Poľsko 2:0)

    2026: Poľsko (Švajčiarsko 2:1)

    Tenis

    Tenis

    Hubert Hurkacz a Stan Wawrinka počas United Cup 2026.
    Hubert Hurkacz a Stan Wawrinka počas United Cup 2026.
    Poliaci získali premiérový titul. Napriek zlému začiatku zdolali Švajčiarov
    dnes 14:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Poliaci získali premiérový titul. Napriek zlému začiatku zdolali Švajčiarov