VIDEO: Na strelca zlatého gólu sa nesiaha. Nemec súčasťou hromadnej bitky, tréner ho chválil

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal deviaty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. V noci na stredu sa ním podieľal na triumfe New Jersey nad Floridou 5:1.
Okrem gólového zápisu zaujal aj tvrdou hrou.
V prvej tretine stretnutia inkasoval hit americký útočník Jack Hughes, za ktorý bol obranca Floridy Eetu Luostarinen vylúčený na 2 minúty za tvrdosť.
Nemec bol blízko súboja a strelca víťazného gólu na nedávnych olympijských hrách vo finále proti Kanade (2:1 pp pre USA) sa okamžite zastal.
Vzápätí sa na ľade strhla hromadná bitka.
VIDEO: Súboj Šimona Nemca po hite na Jacka Hughesa
Nemec za oplácanie vylúčený nebol. Dvojminútový trest dostal okrem Luostarinena obranca New Jersey Brenden Dillon.
Jack Hughes si v zápase pripísal dve asistencie, druhú pri góle Nemca do prázdnej bránky.
Dobrú prácu Slováka vyzdvihol po zápase aj tréner Sheldon Keefe.
„V prvej tretine napätie rástlo, Jack dostal tvrdý hit. Nemo (Šimon Nemec) prišiel na pomoc ako prvý, ostatní sa pridali. Skvelá práca, takto to má vyzerať," hovoril Keefe v príhovore po víťaznom stretnutí.
Nemec strávil na ľade 20:52 minúty a okrem presného zásahu zaznamenal aj dva plusové body a dve strely na bránku.
Gólovo sa v profilige presadil ako prvý Slovák po návrate z olympijského turnaja v Miláne.
Devils zvíťazili druhýkrát za sebou, obhajcovia Stanleyho pohára naopak utrpeli tretiu prehru v rade.
VIDEO: Zostrih zápasu New Jersey - Florida
