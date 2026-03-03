Ronaldo zareagoval na konflikt na Blízkom východe. Jeho súkromné lietadlo odletelo

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo podľa informácií webu euronews.com odletel zo saudskoarabského Rijádu do Madridu.
Stalo sa tak po útokoch dronov a rakiet v Perzskom zálive. Súkromné lietadlo superhviezdy odletelo v pondelok večer zo Saudskej Arábie do hlavného mesta Španielska.
Údaje z portálu, ktorý sleduje lety na celom svete, ukázali, že Ronaldovo lietadlo opustilo Rijád približne o 21.00 h miestneho času a pristálo v Madride v utorok po polnoci po prelete nad Egyptom a Stredozemným morom.
Aktuálne 41-ročný hráč Al-Nassr opustil Saudskú Arábiu tesne pred tým, než bolo americké veľvyslanectvo v Rijáde bolo v utorok skoro ráno zasiahnuté dvoma dronmi.
Saudskoarabské ministerstvo obrany uviedlo, že útok spôsobil požiar a menšie materiálne škody na budove. Neboli hlásené žiadne zranenia.
Ázijská futbalová konfederácia (AFC) odložila zápasy tamojšej Ligy majstrov na Blízkom východe s odvolaním sa na bezpečnostné obavy. Ostatné duely mimo tejto zóny sa odohrali podľa plánov.
Irán spustil vlny raketových a dronových útokov v celom regióne ako odvetu za spoločné americko-izraelské útoky, pri ktorých v sobotu 28. februára zahynul duchovný vodca Alí Chameneí.
CR7 bol v Rijáde so svojou partnerkou Georginou Rodriguezovou a ich piatimi deťmi. V tejto sezóne strelil za Al-Nassr 22 gólov v 26 zápasoch. Jeho zmluva so saudskoarabským klubom platí do roku 2027. Útočník informácie o údajnom opustení krajiny zatiaľ nekomentoval.