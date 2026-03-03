Ronaldo zareagoval na konflikt na Blízkom východe. Jeho súkromné lietadlo odletelo

Cristiano Ronaldo v drese Al Nassr.
Cristiano Ronaldo v drese Al Nassr. (Autor: X Football Tweet)
SITA|3. mar 2026 o 13:03
Portugalský útočník informácie o údajnom opustení krajiny zatiaľ nekomentoval.

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo podľa informácií webu euronews.com odletel zo saudskoarabského Rijádu do Madridu.

Stalo sa tak po útokoch dronov a rakiet v Perzskom zálive. Súkromné lietadlo superhviezdy odletelo v pondelok večer zo Saudskej Arábie do hlavného mesta Španielska.

Údaje z portálu, ktorý sleduje lety na celom svete, ukázali, že Ronaldovo lietadlo opustilo Rijád približne o 21.00 h miestneho času a pristálo v Madride v utorok po polnoci po prelete nad Egyptom a Stredozemným morom.

Aktuálne 41-ročný hráč Al-Nassr opustil Saudskú Arábiu tesne pred tým, než bolo americké veľvyslanectvo v Rijáde bolo v utorok skoro ráno zasiahnuté dvoma dronmi.

Saudskoarabské ministerstvo obrany uviedlo, že útok spôsobil požiar a menšie materiálne škody na budove. Neboli hlásené žiadne zranenia.

Ázijská futbalová konfederácia (AFC) odložila zápasy tamojšej Ligy majstrov na Blízkom východe s odvolaním sa na bezpečnostné obavy. Ostatné duely mimo tejto zóny sa odohrali podľa plánov.

Irán spustil vlny raketových a dronových útokov v celom regióne ako odvetu za spoločné americko-izraelské útoky, pri ktorých v sobotu 28. februára zahynul duchovný vodca Alí Chameneí.

CR7 bol v Rijáde so svojou partnerkou Georginou Rodriguezovou a ich piatimi deťmi. V tejto sezóne strelil za Al-Nassr 22 gólov v 26 zápasoch. Jeho zmluva so saudskoarabským klubom platí do roku 2027. Útočník informácie o údajnom opustení krajiny zatiaľ nekomentoval.

    dnes 13:03|1
