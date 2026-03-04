ONLINE: FC Košice – FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (štvrťfinále)

FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.
FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. mar 2026 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu: FC Košice – FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Futbalisti FC Košice a FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes hrajú zápas štvrťfinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda (Slovnaft Cup, štvrťfinále, streda, výsledky)

Slovenský pohár - Slovnaft cup Štvrťfinále 2025/2026
04.03.2026 o 18:00
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Gemzický – Poláček, Čajka..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi Košicami a Dunajskou Stredou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Pavúk Slovnaft Cup

Slovensko

    FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.online
    FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.online
    ONLINE: FC Košice – FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (štvrťfinále)
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: FC Košice – FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (štvrťfinále)