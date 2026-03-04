VIDEO: Sabalenková oznámila radostnú správu. Gratulovali Alcaraz i Djokovič

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková oznámila zasnúbenie s brazílskym podnikateľom Georgiosom Frangulisom.
Líderka rebríčka WTA o tom informovala vo videu na Instagrame so slovami: „Ty a ja, navždy.“
Správa vyvolala vlnu gratulácií od tenistov vrátane Carlosa Alcaraza, Novaka Djokoviča či Amandy Anisimovej, jej možnej súperky v Indian Wells.
Pre Sabalenkovú pôjde o prvý turnaj od finálovej účasti na januárového Australian Open, kde v troch setoch nestačila na Jelenu Rybakinovú, pripomenula agentúra AP.