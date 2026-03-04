    VIDEO: Sabalenková oznámila radostnú správu. Gratulovali Alcaraz i Djokovič

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. mar 2026 o 13:21
    Líderka rebríčka WTA o tom informovala vo videu na Instagrame.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková oznámila zasnúbenie s brazílskym podnikateľom Georgiosom Frangulisom.

    Líderka rebríčka WTA o tom informovala vo videu na Instagrame so slovami: „Ty a ja, navždy.“

    Správa vyvolala vlnu gratulácií od tenistov vrátane Carlosa Alcaraza, Novaka Djokoviča či Amandy Anisimovej, jej možnej súperky v Indian Wells.

    Pre Sabalenkovú pôjde o prvý turnaj od finálovej účasti na januárového Australian Open, kde v troch setoch nestačila na Jelenu Rybakinovú, pripomenula agentúra AP.

