Mladý zjav v reprezentácii exceluje, v klube nehráva. S Američanom ťahali Slovensko

Hrali v prostredí, na aké nie sú zvyknutí. Športová hala v albánskom Skadare pripomínala 20. storočie.
Chlad, v ktorom sedeli hráči na striedačke oblečení v bundách, zastaralý interiér či nepresnosti v grafike v televíznom prenose.
Slovenskí basketbaloví reprezentanti sa navyše museli vyrovnať s tvrdou hrou Albánska, ktorá bola často za hranicou pravidiel.
„Bolo to divoké prostredie. Na tabuli nebolo vidieť ani počet faulov. Bol to brutálne fyzický zápas. Veľa albánskych zákrokov bolo už za hranicou, no dôležité je, že sme to zvládli," zhodnotil zápas slovenský reprezentant Lukáš Bolek.
Nemusia sa báť o postup
Naši basketbalisti majú po troch dueloch v prvej fáze predkvalifikácie na ME v basketbale 2029 na konte tri víťazstvá. Najnovšie uspeli v Kosove (89:78) a v Albánsku (94:68).
Posledný duel v skupine odohrajú 5. júla na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.
Proti Kosovu im stačí neprehrať o jedenásť a viac bodov a postúpia z prvého miesta do druhej fázy predkvalifikácie.
„Máme výhodu v porovnaní s Kosovom práve pred posledným júlovým domácim zápasom. Myslím si, že sa nemusíme báť o postup," zhodnotil tréner mužstva Oliver Vidin.
Zatiaľ čo Slovensku patrí v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) 65. miesto vo svete, Kosovu 86. priečka a Albánsku 96.
V skupine sme jasný favorit, ktorý však nemal k dispozícii to najlepšie, čo slovenský basketbal v súčasnosti ponúka.
V reprezentácii exceluje, v klube nehráva
Veľkým pozitívom boli výkony len 18-ročného pivota Maroša Goliana. Proti Kosovu zaznamenal 18 bodov a 18 doskokov.
„Bol MVP zápasu. Má len 18 rokov. Chcem ho pochváliť," poznamenal kouč Vidin a dodal: „Dúfam, že v budúcnosti budú dostávať viac priestoru."
Maroš Golian figuroval v nominácii ako hráč mládeže tímu BK Inter Bratislava. V tomto ročníku odohral v najvyššej slovenskej súťaži Tipos SBL za A-tím Slovana len osem zápasov, zatiaľ čo v juniorskej súťaži a 1. lige 17 duelov.
„Nie je to otázka pre mňa. Pokiaľ viem, nie je hráč Slovana. Je hráč akadémie Interu. Z tímu odišiel Zelizňák, aby sa otvorilo miesto Golianovi. To sa nestalo," poznamenal vo februári pre Sportnet kouč Slovana Aramis Naglič.
Je tak záhada, prečo Golian nehráva v Slovane. Záujem o jeho služby mali už viaceré extraligové kluby, no z hlavného mesta ho nepustili.
V Kosove a Albánsku ho sledovali skauti z celej Európy, ktorí sa na neho určite budú na Slovensku pýtať.
Američan ťahá slovenský tím
Kľúčovou postavou reprezentačných stretnutí bol naturalizovaný rozohrávač David DeJulius, ktorý si z Kosova aj Albánska odniesol po 26 bodov. V dueloch trafil dohromady desať trojok a zaznamenal štrnásť asistencií.
Do slovenského mužstva zapadol na palubovke, ale aj v kabíne. Je skvelý zakončovateľ, nahrávač a vie aj prečítať doskok. Má kvalitu, aká sa od neho očakávala.
Práve DeJulius deklaroval, že jeho cieľ je dostať slovenský tím na EuroBasket 2029.
Slovensko sa doposiaľ v ére samostatnosti na ME v basketbale neobjavilo.
Bývalé Československo bolo pravidelný účastník kontinentálneho šampionátu. Sedemkrát bolo vo finále a v roku 1946 získalo zlato družstvo pod vedením Josefa Fleischlingera.
Súčasťou tímu boli štyria hráči zo Slovenska Miloš Bobocký, Gustáv Herrmann, Ján Hluchý a Josef Křepela.
V tejto kvalifikácii sa hrajú tri fázy predkvalifikácie a jedna hlavná kvalifikácia, do ktorej sa dostanú tímy, ak ovládnu skupinu v druhej fáze predkvalifikácie.
S najlepšími by Slovensko malo šancu
Má Slovensko šancu dostať medzi európsku smotánku? Ak by hrala slovenská reprezentácia s tým najlepším, čo vo svete má, mala by veľkú šancu postúpiť.
Súčasťou reprezentácie by totiž bola aj dvojica mladíkov zo zámoria – Sebastián Rančík a Timotej Malovec.
Prvý bol ťahúň mládežníckych výberov, zatiaľ čo Malovec počas leta ohúril výkonmi v predkvalifikácii MS proti Švajčiarom a Ukrajine.
Vladimír Brodziansky, najlepší slovenský basketbalista za posledné roky, pôsobí momentálne v Číne.
V posledných reprezentačných zápasoch chýbal Slovákom aj rozohrávač Mário Ihring, ktorý sa dáva dokopy po zranení, pričom si oblieka dres slovinskej Krky v kvalitnej Jadranskej lige.
Tím zložený z DeJuliusa, Ihringa, Rančíka, Malovca a Brodzianskeho by v kvalifikácii EuroBasket určite nebol bez šance.