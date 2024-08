ONLINE: Anna Karolína Schmiedlová - Donna Vekičová na OH 2024 dnes, LIVE (semifinále)

Vitajte pri sledovaní semifinále olympijského turnaja vo dvojhre žien, v ktorom dnes bude bojovať Anna Karolína Schmiedlová proti chorvátskej tenistke Donne Vekičovej a v prípade víťazstva by už mala istotu striebornej medaily, čo by bol historický úspech pre slovenský tenis v rámci samostatného štátu, keďže Miloslav Mečíř vyhral olympijské zlato v mužskej dvojhre v Soule 1988 ešte v rámci Československa. Vekičová sa do semifinále prebojovala postupne cez taliansku tenistku Bronzettiovú, kanadskú súperku Andreescuovú a prekvapivo vyradila v osemfinále aj americkú favoirtku Gauffovú, pričom tieto tri výhry boli bez straty setu. Lenže včerajšie šťvrťfinále Vekičová hrala až neskoro večer, pričom nakoniec z toho bola neuveriteľná dráma v súboji s ukrajinskou tenistkou Kostyukovou. Vekičová musela odvrátiť aj jeden mečbal a nakoniec využila až svoj celkovo piaty mečbal, aby tajbrejk rozhodujúceho tretieho setu vyhrala 10:8. Zápas sa tak po troch hodinách skončil až krátko po polnoci, takže Vekičovej zostáva na regeneráciu pred semifinále len necelý deň, čo by mohla byť veľká výhoda pre Schmiedlovú. Tá odohrala svoje štvrťfinále už včera poobede, pričom nakoniec pri prekvapivo hladkom triumfe proti Krejčíkovej strávila na kurte len hodinu a pol, takže rozhodne má viac času na doposiaľ najdôležitejší zápas kariéry, ktorý jej v prípade víťazstva môže priniesť istotu olympijskej medaily a účasť v boji o zlato.