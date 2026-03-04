V Taliansku si zlomeninu nevšimli. Mladý Slovák bol rád, že na MS vôbec mohol štartovať

Už predsúťažný tréning naznačoval, že je ďaleko od ideálnej formy. Trojitý axel vôbec neskúšal, trápil sa aj s kombináciou trojitý lutz, trojitý tulup.
Nečudo, veď plnohodnotne začal trénovať až pred niekoľkými týždňami.
Lukáš Václavík sa napokon na majstrovstvách sveta juniorov v krasokorčuľovaní nekvalifikoval do voľných jázd.
V krátkom programe obsadil spomedzi 43 pretekárov 28. miesto. Do finále sa dostalo najlepších 24 krasokorčuliarov.
Na röngtene mu nič nenašli
Sezónne maximum Lukáša Václavíka je 72,13 bodu. V Tallinne na juniorskom svetovom šampionáte získal 57,35 bodu.
Spadol pri trojitom axli, skočil iba kombináciu tri-dva a nečakane spadol aj počas krokovej pasáže.
Práve tento pád ho mrzel, ale inak bol 19-ročný pretekár rád, že sa na majstrovstvách sveta juniorov mohol vôbec predstaviť.
„Toto bolo moje aktuálne maximum, aj keď pád v krokovke by nemusel byť,“ poznamenal.
Václavík začiatkom sezóny absolvoval dve podujatia juniorskej Grand Prix, v Rige bol šiesty a vo Varese piaty.
Na Nepelovom memoriáli obsadil 15. miesto a na Budapest Trophy medzi juniormi skončil na druhom mieste.
Odvtedy sa však neobjavil na žiadnych pretekoch. V polovici novembra sa zranil na tréningu pri štvoritom tulupe.
„Zranil som si ľavý členok. Myslel som si, že je vyvrtnutý, na röntgene mi nič nenašli,“ opisoval.
Bez bolesti iba tento týždeň
Keď sa však po Vianociach chcel vrátiť ku korčuľovaniu, stále ho to veľmi bolelo a limitovalo.
Chcel sa pripraviť na medzinárodné preteky Merano Trophy, ale nevedel skákať.
„Išiel som k doktorom do Prahy, spravili mi lepšie magnetickú rezonanciu. Zistili, že v členku bola zlomenina, s tým som korčuľoval,“ vravel mladý Slovák.
Prvý raz bol na vyšetrení v Taliansku, keďže sa pripravuje v obci Ritten pod vedením trénera Sergeja Rozanova.
Doliečenie členka ešte potrvalo a tak sa na ľad vrátil až 6. februára.
„Najprv som pracoval na tom, aby som mal všetky trojité skoky, čo sa mi podarilo po týždni, okrem axla. Potom som pracoval na tom, aby som ich aj uistil, keďže som ich nerobil tri mesiace,“ prízvukoval.
Plné jazdy začal na tréningu jazdiť iba pred dvoma týždňami, aj to len s dvojitým axlom. Trojitý axel skočil prvý raz vo štvrtok v týždni pred majstrovstvami sveta.
„Aj preto som sa rozhodol, že to skúsim risknúť. Celkovo však tá jazda musela byť viac opatrná, lebo nemal som veľmi dobre natrénované. Bez bolesti som mohol trénovať len tento týždeň,“ zdôraznil.
Jeho situáciu skomplikovalo aj to, že má nové korčule, lebo si zlomil nôž.
Krasokorčuliarska rodina
Václavíkovci sú krasokorčuliarska rodina, ale aktuálne všetci reprezentujú rozdielne krajiny. Lukášov mladší brat sa predstavil v Tallinne v českých farbách. Ani jemu sa nepodarilo kvalifikovať do voľných jázd, obsadil 35. miesto.
„Moja mama je z Prahy, je Češka, takže naša rodina má silné väzby na Česko. Tadeáš s tým prišiel sám, že by reprezentoval Česko. Som rád, že si našiel svoju cestu a darí sa mu,“ poznamenal Lukáš.
„Bolo to len kvôli tomu, aby sme obaja mohli ísť na väčšie preteky. Je super, že tu môžem byť s bratom,“ doplnil Tadeáš.
Obaja bratia trénujú spolu v Taliansku so Sergejom Rozanovom.
Ich mladšia sestra Aneta sa venuje tancom na ľade, vlani na MSJ bola s vtedajším partnerom Ivanom Morozovom štrnásta. Po sezóne si našla nového partnera, Američana Williama Lissauera a reprezentujú Spojené štáty.
Na juniorských majstrovstvách USA skončili na štvrtom mieste, ale medzinárodne ešte nemohli súťažiť, keďže neuplynula povinná lehota od posledného štartu Václavíkovej v slovenských farbách.
„Bol by som rád, keby sme tu mohli byť všetci,“ poznamenal Lukáš Václavík.
V juniorskej kategórii sa však už toto jeho želanie nemôže splniť, keďže preňho to bola posledná sezóna medzi juniormi.
Teší sa na Formulu
„Teraz si dám voľno, aby si aj tá noha oddýchla. Na novú sezónu budem možno skladať nové jazdy,“ prezradil svoje plány.
V tejto sezóne mal lyrický krátky program na skladbu Lighthouse of Patricka Watsona, kým voľnú jazdu mal na soundtrack z filmu Matrix.
„Krátky program sa mi veľmi páči. Hudbu asi nechám, maximálne zmením nejakú choreografiu. Voľnú jazdu možno zmením, lebo je ďalší film, ktorý sa mi veľmi páči,“ vravel s úsmevom.
Václavík je veľký fanúšik Formuly 1, aj pri jeho predstavovaní vyzdvihli, že jeho obľúbeným tímom je Ferrari.
„Formulu sledujem už dlho, mám aj všetky legá. Veľmi ma to baví pozerať. Teším sa, že sa začína nová sezóna. Uvidíme, aké to bude s novým reguláciami,“ poznamenal.
Vlani bol na veľkej cene v Monze, rád by si tento zážitok zopakoval aj v tomto roku.
Václavík v novej sezóne prechádza k seniorom a do jazdy chce zaradiť aj štvoritý skok. „Budem na tom pracovať opäť,“ podčiarkol.
Nemyslí si, že by ho po zranení limitoval strach. „Môže tam byť strach, ale ten sa dá prekonať. Stačí na to len tréning,“ skonštatoval.
V nasledujúcej sezóne bude mať Slovensko dve miestenky na majstrovstvá Európy.
„Vnímam to. Chcel by som sa tam dostať a chcel by som tam aj niečo zajazdiť. To bude asi môj hlavný cieľ na ďalšiu sezónu,“ uzavrel Lukáš Václavík.