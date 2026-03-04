Kapustíková atakovala na MS juniorov popredné priečky. Historický úspech zaznamenala víťazná Češka

MS juniorov v skokoch na lyžiach
Ženy - výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Anežka Indráčková
Česko
236,2
2.
Ingvild Midtskogenová
Nórsko
233,9
3.
Sofia Mattilaová
Fínsko
229,7
6.
Kira Mária Kapustíková
Slovensko
215,7
22.
Tamara Mesíková
Slovensko
181,7
Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková obsadila v súťaži na strednom mostíku na MSJ v nórskom Lillehammeri 6. miesto a oproti prvému kolu si polepšila o tri priečky. Za skoky dlhé 91 a 93,5 metrov dostala celkovo 215,7 bodu.
Na novú majsterku sveta Češku Anežku Indráčkovú, ktorá skočila 95 a 98 m, stratila 20,5 b.
Na mládežníckom šampionáte vybojovala Indráčková prvú českú medailu od roku 2019 a prvú v ženskej kategórii v histórii.
Ďalšia Slovenka Tamara Mesíková sa do druhého kola kvalifikovala z 29. miesta, v ňom sa posunula na konečnú 22. priečku. Dovedna získala 181,7 b (87,6+85,5 m).
Devätnásťročná Indráčková potvrdila ako pravidelná účastníčka Svetového pohára a už dvojnásobná olympionička úlohu jednej z hlavných favoritiek, keď viedla už po prvom kole a v druhom kole, ktorého začiatok bol o niekoľko hodín odložený kvôli vetru, svoje prvé miesto potvrdila.
Osemnásta žena z olympijských pretekov na strednom mostíku predviedla skoky 95 a 98 metrov a zvíťazila o 2,3 bodu pred Nórkou Ingvild Midtskogenovou. Tretia Fínka Sofia Mattilaová stratila 6,5 bodu.