Kapustíková atakovala na MS juniorov popredné priečky. Historický úspech zaznamenala víťazná Češka

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Mária Kira Kapustíková.
Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Mária Kira Kapustíková. (Autor: TASR)
Sportnet, ČTK, TASR|4. mar 2026 o 17:24
Devätnásťročná česká reprezentantka viedla už po prvom kole.

MS juniorov v skokoch na lyžiach

Ženy - výsledky:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Anežka Indráčková

Česko

236,2

2.

Ingvild Midtskogenová

Nórsko

233,9

3.

Sofia Mattilaová

Fínsko

229,7

6.

Kira Mária Kapustíková

Slovensko

215,7

22.

Tamara Mesíková

Slovensko

181,7

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková obsadila v súťaži na strednom mostíku na MSJ v nórskom Lillehammeri 6. miesto a oproti prvému kolu si polepšila o tri priečky. Za skoky dlhé 91 a 93,5 metrov dostala celkovo 215,7 bodu.

Na novú majsterku sveta Češku Anežku Indráčkovú, ktorá skočila 95 a 98 m, stratila 20,5 b.

Na mládežníckom šampionáte vybojovala Indráčková prvú českú medailu od roku 2019 a prvú v ženskej kategórii v histórii.

Ďalšia Slovenka Tamara Mesíková sa do druhého kola kvalifikovala z 29. miesta, v ňom sa posunula na konečnú 22. priečku. Dovedna získala 181,7 b (87,6+85,5 m).

Devätnásťročná Indráčková potvrdila ako pravidelná účastníčka Svetového pohára a už dvojnásobná olympionička úlohu jednej z hlavných favoritiek, keď viedla už po prvom kole a v druhom kole, ktorého začiatok bol o niekoľko hodín odložený kvôli vetru, svoje prvé miesto potvrdila.

Osemnásta žena z olympijských pretekov na strednom mostíku predviedla skoky 95 a 98 metrov a zvíťazila o 2,3 bodu pred Nórkou Ingvild Midtskogenovou. Tretia Fínka Sofia Mattilaová stratila 6,5 bodu.

Skoky na lyžiach

    dnes 17:24
