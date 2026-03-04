Mala aj športové šťastie. História sa na to však pýtať nebude, je to úspech ako hrom, vraví tréner

Len pár dní po historickom triumfe vo vytrvalostných pretekoch pridala ďalší.
Osemnásťročná biatlonistka Michaela Straková ovládla na majstrovstvách sveta juniorov v Arberi aj rýchlostné preteky na šesť kilometrov.
Slovenská reprezentantka nedala súperkám veľa šancí. Kombinácia najrýchlejšieho bežeckého času a čistej streľby znamenala jasné víťazstvo.
„Ukázala, že v tejto kategórii a v tomto čase je najlepšia na svete,“ zhodnotil strelecký tréner Marek Matiaško.
Slovenský biatlon tak v Arberi prežíva jeden z najúspešnejších mládežníckych šampionátov. Slováci vybojovali už tri zlaté medaily.
Favoritka zvládla tlak
Po triumfe vo vytrvalostných pretekoch a silnom výkone v miešanej štafete nastupovala Straková na štart už v pozícii jednej z favoritiek.
Šprint na šesť kilometrov pritom nie je disciplína, ktorá by jej prirodzene sedela najviac. Ako silná vytrvalostná bežkyňa má väčší priestor ukázať svoje prednosti na dlhších tratiach. O to dôležitejšia bola presná streľba.
Slovenka začala preteky veľmi dobre. Už v úvodnom okruhu mala najrýchlejší čas na lyžiach. Na prvej streleckej položke si dala načas a každú ranu dôkladne pripravila. Výsledkom bola čistá ležka.
Zo strelnice odchádzala virtuálne tretia, osem sekúnd za vedúcou Voelstadovou.
V druhom kole bola opäť najrýchlejšia na trati, no Nórka si stále držala mierny náskok. Rozhodnutie prišlo na stojke.
Straková ju zvládla bez chyby a za približne 28 sekúnd poslala všetkých päť terčov dole. Voelstadová raz minula. Po druhej streľbe tak mala Slovenka k dobru jedenásť sekúnd.
V záverečnom okruhu už vedenie kontrolovala. Náskok udržala a v cieli sa mohla tešiť z ďalšieho zlata.
Streľba, ktorá stála za to
Po pretekoch priznala, že tentoraz boli podmienky na trati lepšie než v predchádzajúcich dňoch.
„Trať bola určite tvrdšia ako na štafete alebo vo vytrvalostných pretekoch. Nebola to taká strašná kaša, takže sa išlo lepšie,“ hodnotila pre stránku Slovenského biatlonu.
Rozhodujúca bola opäť streľba. Hoci na ležke strávila o niečo viac času, vedela prečo.
„Bola som tam trošku dlhšie, ale myslím si, že to stálo za to. Tie rany som si odpracovala. Boli tam nejaké kalibre, ale som rada, že popadali.“
„Strieľala pomaly a na istotu. Nehrala sa na náhody a nič neriskovala. Boli tam kalibre, ktoré jej spadli. Ale história sa na to pýtať nebude. Streľba nula-nula a úspech ako hrom,“ opísal tréner.
Po druhej streľbe už vedela, že rozhodujúci bude posledný okruh.
„Na trati som sa snažila robiť to, čo viem. Keďže to boli kratšie preteky, bolo to tam viac nasekané. Po streľbe už mi ostávalo len odbehnúť to najlepšie, ako viem.“
Iné preteky, rovnaký výsledok
V porovnaní s vytrvalostnými pretekmi vnímala šprint ako úplne iný typ súťaže.
„Dnes som si ani poriadne neuvedomila a už som bola v cieli,“ priznala s úsmevom. „Podmienky boli úplne iné. Na vytrvalostných pretekoch bolo teplejšie, čo bolo náročnejšie.“
Oba výsledky však považuje za vydarené. „Za mňa sú oba výkony dobré. Spravila som to najlepšie, čo som v tej chvíli vedela.“
Na šampionáte ju čakajú ešte preteky s hromadným štartom, kde sa už nebude štartovať intervalovo, ale priamo proti súperkám.
Teší sa na kontaktné preteky
Straková sa na takýto typ pretekov teší. „Masák mám veľmi rada, lebo je kontaktný. Môžeme sa navzájom ťahať,“ priznala.
„Bude to iný typ štartu. Takéto preteky nemáme nacvičené,“ priznáva Matiaško. V domácich podmienkach sa totiž masové štarty prakticky nedajú simulovať.
„Ani na väčšine svetových podujatí sa takéto preteky v mládežníckych kategóriách veľmi nebehajú. Budú to nové pocity.“
Tréner však vidí aj jednu veľkú výhodu. „Miša patrí medzi tri najrýchlejšie pretekárky v štartovom poli. Je dosť možné, že sa to pokúsia roztrhnúť hneď na začiatku.“
Rozhodovať bude aj rýchlosť streľby. „Bude to aj o rýchlejšej streľbe a o behu. Treba mať pokojnú hlavu a nenechať sa zobrať davom,“ uviedla mladá biatlonistka.
Na trati sa chce držať skôr vpredu, aby sa vyhla problémom v balíku.
„Asi sa budem snažiť tlačiť na čelo, aby som sa nedostala do nejakej kolízie v zjazde alebo zákrute. Uvidím však podľa situácie v pretekoch.“
Po dvoch individuálnych víťazstvách patrí slovenská biatlonistka medzi najväčšie favoritky na cenný kov a najvýraznejšie postavy celého šampionátu.