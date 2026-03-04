Veľká dráma so šťastným koncom. Pohánková uspela proti Češke po takmer troch hodinách

ITF W75 Trnava 2 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Laura Samsonová (ČR) 7:6 (4), 4:6, 6:3
Slovenská tenistka Mia Pohánková vyhrala v prvom kole na turnaji ITF W75 v Trnave.
V úvodnom kole zdolala českú tenistku Lauru Samsonovú po trojsetovej dráme 7:6 (4), 4:6 a 6:3. Duel trval dve hodiny a 50 minút.
Sedemnásťročná Slovenka uspela aj napriek tomu, že v rebríčku WTA figuruje až na 348. priečke, Samsonovej patrí 172. miesto.
Pohánková si tak napravila chuť, keď presne pred týždňom v prvom turnaji v Trnave nestačila na dvadsaťročnú českú hráčku Lucie Havlíčkovú, ktorej podľahla po trojsetovej bitke 6:7 (1), 6:4 a 3:6.