Veľká dráma so šťastným koncom. Pohánková uspela proti Češke po takmer troch hodinách

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: Facebook/STZ)
    4. mar 2026 o 17:55
    Sedemnásťročná Slovenka uspela napriek veľkému rozdielu v postavení tenistiek v rebríčku WTA.

    ITF W75 Trnava 2 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Mia Pohánková (SR) - Laura Samsonová (ČR) 7:6 (4), 4:6, 6:3

    Slovenská tenistka Mia Pohánková vyhrala v prvom kole na turnaji ITF W75 v Trnave.

    V úvodnom kole zdolala českú tenistku Lauru Samsonovú po trojsetovej dráme 7:6 (4), 4:6 a 6:3. Duel trval dve hodiny a 50 minút.

    Sedemnásťročná Slovenka uspela aj napriek tomu, že v rebríčku WTA figuruje až na 348. priečke, Samsonovej patrí 172. miesto.

    Pohánková si tak napravila chuť, keď presne pred týždňom v prvom turnaji v Trnave nestačila na dvadsaťročnú českú hráčku Lucie Havlíčkovú, ktorej podľahla po trojsetovej bitke 6:7 (1), 6:4 a 3:6.

    dnes 17:55
