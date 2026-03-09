Vonnovú už nebaví invalidný vozík, jazdí na elektrickej kolobežke. Dala jej už aj meno

Americkú lyžiarku Lindsey Vonnovú, ktorá sa zotavuje po vážnom zranení nohy, už nebaví vysedávať na invalidnom vozíku a zaobstarala si iný dopravný prostriedok.
Vo videu na Instagrame sa 41-ročná zjazdárka predviedla, ako jazdí vo svojom dome na elektrickej kolobežke.
Zjazdársku superstar zjavne prestala baviť pomalá jazda na invalidnom vozíku. „Dostala som nové kolesá,“ napísala na sociálnej sieti.
„Zatiaľ nebudem rýchlejšia, ale je to lepšie ako invalidný vozík.“ Američanka už má pre svoje nové vozidlo aj meno: „Volám ho Speedy.“
Klip ukazuje Vonnovú, ako jazdí na kolobežke z kuchyne, okolo invalidného vozíka a do ďalšej časti domu. Jej ľavé koleno a nohu, ako aj pravý členok, má vystužené ortézou.
Štyridsaťjedenročná Vonnová mala v olympijskom zjazde v Cortine d'Ampezzo ťažký pád, pri ktorom utrpela komplikovanú zlomeninu ľavej holennej kosti. Ako neskôr prezradila, amputácii nohy zabránila iba urgentná operácia.
Štvornásobná celková víťazka Svetového pohára a rekordná osemnásobná držiteľka malého glóbusu za zjazd si okrem toho pri páde zlomila členok na pravej nohe, a preto naň nemôže klásť váhu.
Napriek tomu ju cez víkend opäť videli pri ľahkom silovom tréningu, uviedla agentúra DPA.
Dvojnásobná majsterka sveta predpokladá, že ľavá noha sa jej bude hojiť ešte približne rok.
Až potom sa budú môcť lekári venovať prednému skríženému väzu, ktorý si roztrhla už pred ZOH 2026.